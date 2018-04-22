Видео недели: «Трамп, ты наказан», капитан Росгвардии на Prado и растоптанные айфоны

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Бес попутал

В подмосковной Балашихе капитан Росгвардии на Land Cruiser Prado по-хамски общается с водителем «Оки», который не уступил ему дорогу. И даже требует предъявить водительские права, а не получив их, выбивает телефон из рук собеседника.

Как сообщил позднее ТАСС, Росгвардия проведет служебную проверку инцидента. Советник директора ведомства Александр Хинштейн пообещал, что заодно будет установлена и «законность происхождения дорогого автомобиля у сотрудника, если он таковым является».

Музафир лично наказывает Трампа



Кавказский боксер по имени Музафир наказывает в обветшавшем спортзале Дональда Трампа за «оккупацию» (возможно, Сирии), используя для этого импровизированную куклу вуду.

— Каждый, как может, решил бороться с американскими оккупантами, — уверен боец.

«Зачем мине доллар, я рублем пользуюсь!»

Неунывающий человек, по-настоящему влюбленный в российскую валюту, стал героем русского «Фейсбука». Мужчина объясняет, что доллар ему не нужен и скачок «зеленого» на его жизни никак не отразится. Но тут же признает, что цены из-за этого повысятся: «Мы же все закупаем за доллары, своего мы не производим!»

Самый популярный комментарий: «Рублем пользуется, а мозгом не пользуется».

«А ты растоптал свой айфон?!»

Ярославский депутат-единоросс Дмитрий Петровский призвал однопартийцев (а может быть, и всех россиян) испортить свои американские гаджеты в знак протеста против расширения санкций США в отношении России. Для этого он записал мотивирующее видео, в котором топчет свой айпад.

— Председатель партии [«Единая Россия» Дмитрий Медведев] сказал, что мы должны отказаться от американских товаров. Значит, мы — те, кто в партии не для болтовни, те, кто готов отвечать, должны начать с себя. И думаю, что и Медведев, и Володин должны к этому флешмобу присоединиться. Иначе нечестно, — заявил Петровский.

Позже он пояснил, что отныне будет пользоваться техникой китайского производства.

22 машины для Медведева



Сам председатель партии через несколько дней провел в Мурманской области совещание с рыбопромышленниками. Очевидцы засняли на видео момент прибытия в аэропорт «Мурманск» его кортежа, в котором насчитали 22 автомобиля. Дорога для него была полностью перекрыта.

За козлов не ответишь



Казанские коза Роза и козел Борис унаследовали славу осьминога Пауля, предсказывавшего результаты матчей с участием футбольной сборной Германии несколько лет назад.

Выбирая один из двух вилков капусты, они прогнозируют исходы игр финальной серии хоккейного Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Засуньте свой мусор себе в машину



В пробке на польской трассе из микроавтобуса с белорусскими номерами на обочину полетел мусор. Вредителям пришлось прибраться, поскольку из шедшей следом машины вышел недружелюбный «качок».

Комфорт, а не медитация



В Казани снесли почти легендарный долгострой — здание Российского ведического университета Махариши, возводившееся местными последователями Махариши Махеш Йоги без малого 20 лет. На его месте предполагается построить жилой комплекс комфорт-класса.

После «Хаки» можно и за учебники



Боевой танец народа маори, исполняемый новозеландскими студентами (в том числе «ботаниками») прямо в стенах вуза, выглядит несколько по-сектантски.

Интересно наблюдать, как, отведя душу парой минут агрессии, ребята превращаются в обычных людей.

Ондатра и окурки



Ондатра, которая как ни в чем ни бывало разгуливает по Ново-Савиновскому району Казани, показала миру столицу Татарстана не с лучшей стороны. Ей бы дождаться субботника!