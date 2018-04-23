Посол Италии в России: «Санкции должны носить временный характер»

Паскуале Терраччано о российско-итальянских проектах, реализуемых в Татарстане

Фото: Максим Платонов

На фоне очередного витка антироссийских санкций Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано посетил Татарстан. Поездка стала первым торгово-экономическим визитом посла за пределами Москвы. В должность посла Италии в России Паскуале Терраччано вступил всего два месяца тому назад, проработав до этого назначения пять лет послом в Великобритании, а ранее — главой дипмиссии в Мадриде. В Казани он встретился с президентом Татарстана, посетил КГЭУ и главный офис ОАО «ТАИФ». Корреспонденту «Реального времени» удалось встретиться с послом после посещения офиса инвестиционной компании и задать несколько вопросов о российско-итальянских проектах, реализуемых в Татарстане.

— Господин посол, о каких проектах шла речь во время вашей встречи с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым?

— Мы готовы к активной работе с предприятиями Татарстана. Итальянские компании должны выбрать именно вашу республику для развития концепции «Сделано с Италией». Мы хотим создать совместные российско-итальянские компании. С президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудили проект завода по производству биоразлагаемого пластика, который планирует реализовать группа компаний «ТАИФ» совместно с итальянской фирмой «Bio-on». Также разговор шел о намерении создать жилой микрорайон «Маленькая Италия», который будет построен по дороге к аэропорту. Конструкция жилого комплекса связана с архитектурной традицией Италии. Мы также обсудили проект, который будет реализован в Нижнекамске совместно с одной из самых крупных итальянских компаний — Maire Tecnimont. Речь шла и о совместном проекте с еще одной важной фирмой из Милана — «Вомм». Она занимается очисткой городских вод.

— Как вы думаете, каким итальянским компаниям будет интересно принять участие в проекте «Маленькая Италия»?

— Думаю, лучше спросить об этом у самих авторов проекта.

— На встрече с руководством ОАО «ТАИФ» вы заявили, что итальянские компании готовы внедрить в Татарстане свое ноу-хау. Какие технологии вы имели в виду?

— Мы можем поделиться технологиями, которые будут востребованы в нефтегазовой отрасли, а также в сельском хозяйстве, в сфере возобновляемых источников энергии, особенно ветряной генерации.

— Обсуждался ли конкретный проект, который планируется реализовать в Татарстане?

— Конечно, это проект с итальянской компанией «Вомм». Они сотрудничают с Казанским государственным энергетическим университетом.

— Когда планируется реализовать этот проект?

— Мы ждем решения правительства Татарстана по запуску международного тендера.

— Известен ли объем инвестиций?

— Нет, мы не обладаем такой информацией.

— Против России вновь ужесточили санкции. Хотелось услышать ваше мнение, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию и дальнейшие возможности развития инвестиционных проектов в России?

— Мы считаем, что санкционный статус должен носить исключительно временный характер. Санкции были приняты, чтобы решить ситуацию, возникшую на Украине, поэтому мы считаем, что они не должны никоим образом быть постоянными. Их используют в качестве инструмента, чтобы добиться определенного результата, и я надеюсь, что их удастся уменьшить.

В этом смысле мы работаем над тем, чтобы Комиссия Евросоюза отменила санкции в отношении российского малого и среднего бизнеса. Мы твердо намерены исправить допущенные ошибки. В частности, я имею в виду ошибки, допущенные в связи с заморозкой инвестиций для российского малого и среднего бизнеса со стороны Европейского банка развития и реконструкции. На мой взгляд, это была большая ошибка.

Досье

Родился 4 мая 1956 года в Неаполе.

В 1978 году окончил юридический факультет Неаполитанского университета.

В 1981 году поступил на дипломатическую службу.

1982 — второй секретарь Главного управления МИД по учету кадров.

1985 — консул, Генеральное консульство в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

1989 — первый секретарь, советник, постоянное представительство Италии при НАТО (Брюссель).

1993 — советник, Главное экономическое управление МИД Италии.

1995 — советник, личный секретарь министра иностранных дел.

1996 — советник, первый советник (1998) посольства в Лондоне (Великобритания), помощник исполнительного директора по Италии при ЕБРР.

2000 — первый советник, постоянное представительство Италии при Атлантическом совете (Брюссель).

2001 — заместитель руководителя кабинета министра иностранных дел.

2004 — начальник службы печати и информации с функциями пресс-секретаря министра иностранных дел.

2006 — посол Италии в Мадриде (Испания) с аккредитацией в Андорре.

2010 — руководитель кабинета министра иностранных дел.

2011 — дипломатический советник председателя правительства и личный представитель по встречам на высшем уровне G8/G20.

2013 — посол Италии в Лондоне (Великобритания).

2018 — посол Италии в Москве (Российская Федерация).

Жена — Карен Лоуренс. Имеют двоих сыновей и дочь.

Екатерина Гумарова, фото Максима Платонова