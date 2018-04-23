Госзакупки: миллиард на поезда, внедорожники для полиции и каре ягненка для «Хрустального пера»

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. «Содружество» прокатит с ветерком почти за миллиард

Крупнейшим тендером недели стал заказ железнодорожного оператора пригородных линий в Татарстане — АО «Содружество». Эта пригородная пассажирская компания, одна из структур РЖД, собирается арендовать железнодорожные подвижные составы с экипажем за 830 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась 13 апреля. Закупка будет совершена у единственного поставщика — собственно головной компании — ОАО «РЖД».

Всего, судя по перечню передаваемого транспорта, речь идет о 21 составе электропоездов «ЭД9Э» постройки 2012—2015 годов (в каждом из них — от четырех до шести вагонов), 18 «ЭД9М» постройки 2000—2009 годов (в каждом — от одного до восьми вагонов), девяти рельсовых автобусов «РА-1» с одним вагоном — постройки 2004—2006 годов, а также четырех рельсовых автобусов «РА-2» с тремя вагонами — постройки 2007—2010 годов. Договор будет действовать до 31 марта 2019 года.

2. У татарстанской Росгвардии хороший аппетит

Главной госзакупкой недели, связанной с едой, стал заказ Управления Росгвардии по Татарстану. 13 апреля ведомство объявило о закупке у единственного поставщика услуг по обеспечению питанием за 27,2 млн рублей.

Никаких подробностей в документации к закупке, к сожалению, не раскрывается. Известно, что закупка будет осуществлена в соответствии с планом-графиком от 30 марта. Финансирование будет осуществлено из средств федерального бюджета, а размер обеспечения контракта для исполнителя составит около 1,4 млн рублей. Ранее, напомним, татарстанское управление Росгвардии объявляло тендер на техобслуживание вертолета Ка-226 за 3,9 млн рублей.

Ведомство купит 50 полноприводных автомобилей с надписью «Полиция» по 488,8 тысячи рублей за штуку. Фото Максима Платонова

3. Полицейские покатаются на русских внедорожниках

ГБУ «Безопасность дорожного движения», возглавляемое Рифкатом Миннихановым, собирается потратить 24,4 млн рублей из бюджета региона на покупку новых автомобилей для полиции. Об этом стало известно 17 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая, рассматриваться они будут 8 мая, а аукцион состоится 11 мая.

Согласно тендеру, ведомство купит 50 полноприводных автомобилей с надписью «Полиция» по 488,8 тысячи рублей за штуку. Из технического задания можно узнать, что машины должны быть 2018 года выпуска, полноприводные, не менее чем с тремя дверями. Двигатель автомобиля должен быть с объемом не менее 1,7 литра, максимальная мощность — не менее 75 лошадиных сил. Отметим, что по цене и характеристикам под это описание подходит Lada 4x4, также известная как «Нива». Однако стоит она, согласно данным официального сайта, в районе 465 тысяч рублей, а мощность двигателя составляет 83 лошадиные силы.

4. ГИПО «попиарится» с помощью «дочки» «Ростеха»

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики», одно из самых зависимых от госзаказа предприятий Татарстана, задумалось о собственной PR-поддержке. Вероятно, поэтому оно заплатило 20,7 млн рублей за организацию рекламно-выставочной деятельности и PR-сопровождение в 2018 году. Поставщиком, согласно протоколу выбора исполнителя, стало ООО «Швабе-Медиа». Компания зарегистрирована в Москве в ноябре 2013 года, согласно данным ЕГРЮЛ, является «дочкой» восьми предприятий, связанных с оптикой, в том числе самого ГИПО, Лыткаринского завода оптического стекла и Уральского оптико-механического завода. Судя по сайту, «Швабе-Медиа» входит в «ростеховский» холдинг «Швабе» и является рекламным агентством полного цикла.

Из технического задания можно узнать, что услуги заказываются для продвижения единого бренда холдинга, создания позитивного информационного поля, повышения узнаваемости продукции и услуг предприятий холдинга «Швабе». В рамках оказываемых услуг необходимо осуществить планирование по реализации мероприятий на 2018 год по демонстрации достижений и поддержки вывода на рынок продукции, реализовать мероприятия и провести рекламно-информационную кампанию в 2018 году.

«Швабе-Медиа» должно будет бронировать площади на выставках, разрабатывать дизайн-проекты экспозиции, обеспечивать оформление экспозиций, разрабатывать контент для презентаций. Должны оказываться и другие услуги — включая кейтеринговые, услуги по уборке экспозиций.

Лошади побегут на дистанции от 1200 до 1800 метров, в качестве наградной атрибутики будут использованы кубок, цветы, венок, попона и розетка. Фото Максима Соколова

5. Марат Ахметов вручит лучшему джигиту попоны

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана займется не совсем профильным делом — организацией конноспортивных мероприятий. Соответствующий тендер о поиске подрядчика появился на портале госзакупок 18 апреля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 мая, аукцион состоится 7 мая. Ведомство готово заплатить за эти услуги сумму в 14,5 млн рублей.

Из технического задания можно узнать, что в услуги по организации и проведению входит комплекс мероприятий, включая изготовление наградной атрибутики, программ, пригласительных, концертные номера, а также подготовка и обслуживание ипподромного поля. Всего в рамках тендера предполагается шесть заездов — три из них с участием лошадей от трех лет, по одному — двух лет и четырех лет, еще один заезд — для лошадей старшего возраста. Лошади побегут на дистанции от 1200 до 1800 метров, в качестве наградной атрибутики будут использованы кубок, цветы, венок, попона и розетка.

6. Нуриевский обойдется в 18 миллионов

Театр оперы и балета тем временем собирается потратить довольно крупную сумму в 18 млн рублей на спектакли в рамках XXXI Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. Об этом стало известно 19 апреля благодаря обнародованному госзаказу. Компаниям, которые захотели бы этим заняться, торопиться не надо: закупка пройдет у единственного поставщика — ООО «Глобэкс промоушен» Айдара Шайдуллина, регулярного организатора Нуриевского фестиваля. Другая компания Айдара Шайдуллина, ведущего солиста «Кремлевского балета», занималась организацией выступления в ТАГТОиБ джазового коллектива Take 6.

Работы должны быть выполнены в мае 2018 года — с 10 по 23 число. Всего будет поставлено семь спектаклей, включая «Баядерку», «Лебединое озеро», «Шурале» и «Дон Кихота». В числе исполнителей — Матильда Фрустей, Людмила Коновалова, Екатерина Шипулина, Лауретта Самерскаль, Кимин Ким, Тарас Домитро и Жозеф Гатти. Для исполнителей должны быть забронированы билеты до Казани и обратно, обеспечен трансфер и проживание.

Театр оперы и балета собирается потратить довольно крупную сумму в 18 млн рублей на спектакли в рамках XXXI Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. Фото Максима Платонова



7. Специалисты по конкурентной политике мэрии Казани ищут… туалеты

А вот Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани не устает заботиться о комфорте горожан. Учреждение 20 апреля объявило тендер на установку и обслуживание биотуалетов в городе. Общая сумма закупки составит 5,53 млн рублей — желающие поучаствовать могут подать заявку до 7 мая, а 11 мая будет выбран победитель тендера.

Туалеты должны обслуживаться ежедневно в срок с 1 июня по 20 июля 2018 года. В список работ входит доставка и вывоз мобильных туалетных кабин, обеспечение санитарно-гигиеническими средствами, уборка кабин, мойка полов, стен и сантехники, чистка прилегающей территории в радиусе 5 метров, поддержание в рабочем состоянии оборудования, откачка отходов из накопительных баков. Как следует из перечня объектов, обслуживаться должны 10 туалетов на Ямашева, по шесть — на Копылова, Баумана, Тинчурина, Ершова и Горького. Точное местоположение в перечне не указано — поэтому можно предположить, что как минимум часть из этих биотуалетов еще предстоит установить. В конце 2016 года, напомним, был объявлен тендер, в соответствии с которым обслуживание семи модульных туалетов в городе с 1 января по 30 сентября 2017 года обошлось в 4,5 млн рублей.

8. Планшеты для победителей «Хрустального пера» и лосось под сливочным соусом для VIP-гостей

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» собирается потратить 2,9 млн рублей на торжественную церемонию награждения победителей республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Хрустальное перо». Об этом стало известно 18 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 апреля, а аукцион состоится уже 3 мая.

Церемония награждения пройдет 18 мая. В рамках мероприятия исполнитель должен будет организовать торжественную церемонию с концертной программой, изготовить наградные дипломы, обеспечить победителей мероприятия специальными призами, организовать фотовыставку, оформить сцену, для участников мероприятия, организовать фуршет, а VIP-гостей обеспечить помещением для чая и ужина. Победители конкурса, согласно техническому заданию, получат четыре 10-дюймовых планшета и два 32-дюймовых телевизора. На фуршете участникам предложат сырное канапе с виноградом, мини-чизкейки, мини-эчпочмаки и мини-элеши, VIP-гости будут довольствоваться мясной, рыбной и сырной нарезкой, ассорти из овощей, лососем под сливочным соусом и каре ягненка.





«Татспиртпром» собирается потратить сумму в 1,5 млн рублей на приобретение мобильных устройств. Фото Максима Платонова



9. «Татспиртпром» раскошелится на «айфоны»

А вот один из крупнейших производителей алкоголя — «Татспиртпром» — собирается потратить сумму в 1,5 млн рублей на приобретение мобильных устройств. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 17 апреля. Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 25 апреля, а уже 28 апреля будут подведены итоги.

Всего, как следует из технической документации, «Татспиртпрому» понадобится 18 штук Apple iPad Pro, девять экземпляров Apple iPhone 8 и столько же Apple AirPods. Планшеты iPod обойдутся в 52,5 тысячи рублей за штуку, iPhone будет стоить по 49 тысяч рублей, наушники AirPods — по 11 тысяч рублей. Товары должны быть поставлены в срок не более трех календарных дней, а оплата произойдет в течение 60 календарных дней.

10. Три дополнительных аиста на улице Ершова

Между тем АО «Транснефть-Прикамье», видимо, собирается помочь городу в украшении к чемпионату мира по футболу. Только так можно объяснить появившийся на неделе тендер — на формирование и оформление цветочной композиции «Три аиста с мячом». Заявки будут рассматриваться 7 мая, тогда же и подведут итоги. Стоимость композиции составит 1,1 млн рублей.

И в ней не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что буквально неделю назад мы рассказывали о композиции с одноименным названием, которая входила в крупный тендер на цветочное оформление города, объявленный Комитетом внешнего благоустройства Казани. Тендер, объявленный АО «Транснефть-Прикамье», включает в себя те же фигуры аистов высотой около трех метров, которые держат мяч. Будут ли в городе две аналогичные группы (причем, видимо, на одном и том же участке), или же какая-то из цветочных композиций все же не будет установлена — узнаем до 25 мая, когда, согласно закупке «Транснефть-Прикамья», должны быть выполнены работы.