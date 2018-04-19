Кирилл Петров в форме ЦСКА знатно «отомстил» Биллу

«Ак Барс» рано начал играть на удержание счета и поплатился за это

«Ак Барс» вчера упустил шанс на расстояние одного шага приблизиться к Кубку Гагарина, позволив ЦСКА сделать камбэк со счета 1:2 и победить (3:2) в овертайме. Казанские болельщики, царящие на московской арене, «барсы», впервые выступающие в роли догоняющих, и месть Кирилла Петрова Зинэтуле Билялетдинову за «списание» из «Ак Барса» — об этом и многом другом в материале «Реального времени».

Неласковый прием или мелкая месть

В Москву казанский «Ак Барс» отправился с более чем комфортным гандикапом в две победы. Вслед за командой на трех вместительных автобусах в первопрестольную рванули и воодушевленные казанские болельщики. По словам наших источников, дорога была спокойная, ехали болельщики 15 часов, а по приезду поселились в гостинице «Космос», там же, где и автор этих строк. А вот в ЛДС ЦСКА фанатов «барсов» ждали сюрпризы, по большей части неприятные. Во-первых, служба безопасности устаревшего морально и физически дворца запретила казанского маскота «Барсика». Кроме того, по абсолютно непонятным причинам был разрешен лишь один барабан. Кто постоянно ходит на казанские матчи «Ак Барса», безусловно, поймет, насколько важны все три барабана в сложной системе «движа» татарстанского фан-сектора. В общем, встретили гостей из столицы Татарстана не сказать что радушно. Видимо, два поражения в Казани очень задели кого-то из руководства ЦСКА.

В целом, конечно, стыдно, что финал Кубка Гагарина проводится на одной из худших арен КХЛ. Мало того, что ЛДС ЦСКА не особо вместителен, он, ко всему, попросту старый, что сказывается и на качестве картинки ТВ-трансляции. Картинка эта считается одной из худших в КХЛ, и в этом антирейтинге может поспорить разве что с Тольятти. Только вот «Ладу» из КХЛ уже исключили. Самое интересное, что в паре километров от этой арены находится новый современный «Мегаспорт». Странно, что руководство армейцев не озаботилось его арендой. Все-таки ЦСКА играет в финале Кубка Гагарина далеко не каждый год.

Фан-сектор «Ак Барса» оправдал ожидания

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ожидаемо не внес изменений в состав. Если все работает, зачем что-то менять? Куда интереснее было, на что решится Игорь Никитин, ведь очевидно, что его тактика в стартовых матчах серии не создавала особых проблем обороне «Ак Барса», тогда как сами казанцы продуцировали достаточное количество моментов у ворот соперника, чтобы обеспечить себе куда более уверенные победы, чем со счетом 2:1. Отметим, что наставник армейцев решил временно остановить вратарскую чехарду в своей команде — второй раз подряд на лед вышел Илья Сорокин.

Начался матч, и сразу стало очевидно, что гостевой фан-сектор «Ак Барса», во-первых, прилично превысил числом организованную часть болельщиков ЦСКА и, что еще важнее, с легкостью перекрикивал всю арену. Казанские хоккеисты и вчера играли словно дома, если говорить о шумовой поддержке.

ЛДС ЦСКА не особо вместителен и попросту старый, что сказывается и на качестве картинки ТВ-трансляции



Стартовые минуты команды провели практически без ворот, с обилием силовой борьбы и на высоких скоростях. Но с 5-й минуты острота стала возникать у ворот Гарипова, впрочем, броски летели преимущественно в голкипера. Но неожиданно вылезли проблемы «Ак Барса» на точке вбрасывания. В одной из смен армейцы последовательно выиграли четыре вбрасывания в казанской зоне и угрожали воротам «барсов», но Гарипов и здесь сыграл надежно.

Казанцы впервые в серии были вынуждены догонять

По равной игре ключевым моментом стартового периода стала позиционная ошибка казанцев, в результате которой хозяева убежали «три в два». Последовали поперечный пас с фланга на фланг и точный выстрел в противоход Гарипову — 1:0. Отличился воспитанник казанского хоккея Кирилл Петров. Интересно, что в этой серии «Ак Барс» еще не оказывался в роли догоняющего. Любопытно было, как справится с этим команда Билялетдинова. Справилась довольно быстро — инициативу вовремя взяло на себя легионерское звено. Секач прорвался по флангу и выложил шайбу на сводный лед Ландеру. Антон броском с кистей был точен — 1:1.

Тут же хозяев подвели нервы — Иван Телегин совершенно невынужденно нарушил правила в чужой зоне. Казанцы внешне очень просто реализовали лишнего. Владимир Ткачев выверенным пасом нашел на пятаке Станислава Галиева, который в касание вывел свою команду вперед. Это был гол в раздевалку, который также не способствовал психологической устойчивости хозяев. А для Галиева эта шайба стала уже третьей в финальной серии.

ЦСКА использовал минимальный шанс

В первой половине второго периода скорее казанцы были ближе к третьей шайбе, чем ЦСКА ко второй. В атаке у армейцев не получалось ровным счетом ничего. Более того, уже и в силовой борьбе стало вырисовываться преимущество «Ак Барса». Свой шанс армейцы во втором периоде все же получили, когда Охтамаа оставил свою команду в меньшинстве. Казанцы в выстояли, но удержать преимущество в счете не сумели. За 1:39 до конца периода бросок от синей линии нашел клюшку Грега Скотта и дорожку в ворота — 2:2.

В первой половине второго периода скорее казанцы были ближе к третьей шайбе, чем ЦСКА ко второй



Третий период команды начали, по сути, заново. И тут же «включились» судьи, удалив на исходе 3-й минуты Альберта Яруллина. Так ЦСКА получил возможность сходу взять инициативу в свои руки. Однако «Ак Барс» грамотно отзащищался в эти минуты, а вот в равных составах чуть не пропустил — Александр Попов не сумел переиграть Эмиля Гарипова.

К середине заключительного периода армейцы, пожалуй, впервые в серии начали диктовать свою волю сопернику. Казанцы были вынуждены хаотично отбиваться — пожалуй, зря Зинэтула Билялетдинов решил играть в откат. Воспрянувший ЦСКА был близок к тому, чтобы не доводить игру до овертайма. Но это все же случилось — впервые в серии командам не хватило трех периодов, чтобы выявить победителя.

— Почему «Ак Барс» сегодня сыграл менее активно, чем в Казани? — задали вопрос журналисты форварду «Ак Барса» Владимиру Ткачеву после игры.

— ЦСКА здорово играет в обороне, они здорово начали встречу. Первые десять минут было хорошее давление с их стороны, сумасшедший прессинг. Потом мы навязали свой хоккей, но все же упустили победу. Думаю, через работу мы сможем добиться нужного результата в следующей игре. Надо реализовывать свои моменты, — сказал форвард.

Глупая ошибка Охтамаа и месть Петрова Билялетдинову

Казанцы и овертайм начали в обороне, надеясь поймать ЦСКА на контратаке. Впрочем, выдержав 5-минутный натиск армейцев, они уже сами перевели игру в зону хозяев. При этом команды старались играть максимально аккуратно, так что до острых моментов дело не доходило. В середине периода шайба попала Потапову в незащищенное место ноги, и форвард «Ак Барса», как показалось, закончил игру. Но через пару смен вернулся, видимо, на уколах.

В роли антигероя выступил Атте Охтамаа, на ровном месте потерявший шайбу в своей зоне



Игра уверенно катилась ко второму овертайму, но тут в роли антигероя выступил все тот же Атте Охтамаа, на ровном месте потерявший шайбу в своей зоне. Игровой снаряд достался Кириллу Петрову, который оформил дубль, где-то отомстив Зинэтуле Билялетдинову, в свое время отказавшемуся от этого форварда.

— Все бывает в хоккее. Там шайба подпрыгнула, сошла с крюка. Подбодрили парней. Готовимся к следующей игре теперь, — сказал после игры защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.

— ЦСКА сегодня был гораздо активнее в атаке. Вам как защитнику стало сложнее?

— Они и до этого активно действовали. Такие же сложные матчи были. В принципе, ничего не меняли по тактике. Играем так же, все нормально. Хватит ли сил? Само собой хватит. А как иначе? — задавался вопросом игрок.

Билл и Никитин сговорились

Тренеры, в свою очередь, словно сговорившись, выдали на послематчевой пресс-конференции практически идентичный спич. «Ребята бьются, команда играет с отдачей. Готовимся к следующей игре», — сказал Билялетдинов. «Согласен полностью. Готовимся к следующей игре», — ответствовал Никитин. Впрочем, главному тренеру «Ак Барса» от журналистов вопрос с подковыркой все-таки достался.



— Кирилл Петров продолжает забивать своему бывшему клубу. Вы рады за него?

— Очень рад за него. Молодец, так держать, — ответил Билялетдинов.

После этой победы армейцев характер серии меняется. Теперь уже «Ак Барсу» в следующем матче будет что терять — речь, прежде всего, о психологическом преимуществе. Вчера Билялетдинов, по сути, уже со второго периода начал удерживать фартовые 2:1 и поплатился за это. Нужно делать соответствующие выводы к завтрашней игре.

Артур Халилуллов, фото vk.com/hccska