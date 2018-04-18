Битва за Мергасовский дом: отельер не смог победить мэрию Казани в первом раунде

Фото: Максим Платонов

Не удалось сегодня добиться в Арбитражном суде РТ ООО «Экво Казань» удовлетворения требования к исполкому провести работы по сохранению объекта культурного наследия — Мергасовского дома. Истец заявил о желании принять участие в реставрации объекта, но констатировал, что муниципалитет Казани, владеющий большей частью жилых помещений в доме, на контакт не идет. Много вопросов у компании появилось и к юридическим документам, которые пошли в ход при выселении граждан. Подробности — в материале «Реального времени».

Снова в бой

Новое поле боя за Мергасовский дом сегодня развернулось в Арбитражном суде Татарстана. Заседания параллельно начались в двух его залах, в одном рассматривали иск собственника нежилой недвижимости ООО «Экво Казань» к исполкому. Компания, владеющая гостиницей «Рахат», просила суд обязать муниципалитет провести работы по сохранению объекта культурного наследия местного значения. В соседнем же зале рассматривался иск ООО «Экво Казань» к Министерству культуры РТ. Компания просила разработать и утвердить охранную документацию объекта культурного наследия, однако необходимость в требовании впоследствии отпала. Как рассказал адвокат юридического агентства «Процесс» Роберт Фазлеев, представляющий интересы истца, они буквально за несколько дней до заседания, 16 апреля, получили документ, которого добивались полгода и с требованием которого в итоге пошли в суд.

Если на второе заседание пошла коллега Фазлеева, то на первом он присутствовал сам. Юристы исполкома Казани на него не явились, поэтому рассматривалось и принималось решение по делу без них. Как пояснил представитель ООО «Экво Казань», исполком связывался с собственником жилых помещений, но консенсусом общение не закончилось — им сказали, что либо предоставят площади в другом месте, либо выкупят их собственность в Мергасовском доме. Однако, как и многих жильцов дома, такой порядок вещей их не устроил — съезжать из центра города бизнес не хочет, поэтому его представители намерены разобраться в самой ситуации. А это оказалось сделать совсем не просто. Как минимум с юридической точки зрения.

Компания, владеющая гостиницей «Рахат», просила суд обязать муниципалитет провести работы по сохранению объекта культурного наследия местного значения. Фото kazan.widoo.ru



Распутать клубок

Ознакомившись с документами исполкома, представленными в суде на предыдущем заседании, истец выяснил, что постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу было подготовлено на основе заключения городской межведомственной комиссии. В документе, датированном декабрем 2009 года, стоят подписи всех членов комиссии, но не хватает одной, самой важной — председателя городской межведомственной комиссии Эмиля Наилевича Хуснутдинова. К этому документу у истца возникло очень много вопросов.

В 2015 году же, согласно охранному обязательству, дом было решено либо реконструировать, либо реставрировать.

— Если говорить о реконструкции, то утрачивается облик объекта. Если говорить о реставрации, тогда зачем выселять людей? Очень много вопросов. С учетом охранного обязательства сносить это жилое помещение нельзя, есть определенные ограничения в соответствии с 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», — пояснил Фазлеев.

Продолжая, он рассказал, что через суд не желающих съезжать собственников жилья исполком выселяет, оперируя частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ. А она дает на это право при наличии постановления об изъятии земельного участка в пользу муниципалитета. Последнее у исполкома есть, но выдано оно на основе постановления о признании Мергасовского дома аварийным.

— А оно, по убеждению исполкома, основано на актах межведомственной комиссии и постановлении 2009 года. То есть они доехали до определенной станции, перевели пути на другую под названием «Аварийность» и следуют этому маршруту, — дал комментарий юрист, выразив опасения, что в этом деле скорее преследуются интересы не собственников и жильцов дома, а девелопмента.

В 2015 году, согласно охранному обязательству, дом было решено либо реконструировать, либо реставрировать



В требованиях отказать

В суде Фазлеев рассказал, что остальные собственники помещений готовы к обсуждению мер для сохранения Мергасовского дома. В том числе речь идет и о финансовом участии. Однако большая часть помещений — по оценкам юриста, это около 75% — принадлежит исполкому, договориться с которым не получается.

«В этом квартете есть лад. Единственное, мы не можем договориться только с исполнительным комитетом», — пояснил суду Фазлеев.

Судья все доводы юриста внимательно выслушал и, выйдя через 10 минут из совещательной комнаты, постановил в требованиях истцу отказать. На запрос «Реального времени» в мэрию Казани нам сообщили, что поскольку решение суда еще не вступило в силу и истец может его обжаловать, эту тему они пока не комментируют.

Кстати, пытаясь отстоять дом, ООО «Экво Казань» направило письма с просьбой принять меры по сохранению объекта культурного наследия генсекретарю ООН, председателю Европейского парламента, министру культуры РФ Владимиру Мединскому и даже генпрокурору РФ. В последнем случае это закончилось круговоротом обращений в природе — прокуратура перенаправила письмо в Министерство культуры РФ, откуда оно ушло в Минкульт Татарстана. Рассказывая об этом, Роберт Фазлеев демонстрировал корреспонденту «Реального времени» целую кипу их обращений, в числе которых были и письма в исполком. Правда, без ответов.

Юрист Булат Набиуллин рассказал, что истец до сих пор не может определиться с позицией относительно собственников жилых помещений



Без определенностей, но с исками в суд

Тем временем в Вахитовском районном суде находятся в производстве несколько дел по выселению собственников жилья из Мергасовского дома. По словам Роберта Фазлеева, два дела уже оставлены без рассмотрения — исполком не явился на заседания. Интересы этих жильцов представляет юрист Булат Набиуллин. Он рассказал, что истец до сих пор не может определиться с позицией относительно собственников жилых помещений.

— Во первых, у них есть нарушения в части досудебного порядка разрешения спора. Там не выдержан трехмесячный срок. Второй момент — они не могут определиться до конца со своей позицией. То деньгами предлагают компенсировать, то жильем. То говорят, что предложат «вторичку», нормальный вариант, а сами не звонят — как говорится, ни слуху, ни духу, — прокомментировал ситуацию представитель жильцов.

Еще одно рассмотрение аналогичного иска по выселению собственника Вахитовский суд отложил на май. Кроме того, Набиуллин рассказал, чем закончилось дело по выселению семьи, проживающей в Мергасовском доме по договору соцнайма. Подробнее об этом «Реальное время» уже писало в начале этого года — тогда Игорь Кузьмин рассказал, что о выселении они узнали благодаря соответствующему иску в суд. По словам юриста, рассмотрение этого дела закончилось не в пользу жильца, но они планируют обжаловать решение суда. Напомним, что большинству жителей исполком предложил переселиться из центра города в «Салават купере».