Битва за Мергасовский дом: без уведомлений о выселении, но с квартирами в «Салават купере»

Неуступчивым жителям дома с видом на Черное озеро подготовили квартиры на окраине Казани

Фото: Максим Платонов

Через суд исполком Казани пытается выселить недовольных предлагаемыми условиями жителей Мергасовского дома. Его обитатели готовы поменять место жительства, но не собираются размениваться, отказываясь переезжать из исторического центра города за его черту, в «Салават купере». О том, как две стороны продолжают бороться за «зеленый дом» с видом на Черное озеро, — в материале «Реального времени».

Билет без доплат в «Салават купере»

В Вахитовском районном суде жители Мергасовского дома по адресу Дзержинского, 18/19 отстаивали свое право на проживание в лакомом местечке с видом на Черное озеро. Сегодня в суде прошло одно из заседаний по иску исполкома Казани о выселении трех казанцев, которые занимают квартиру в Мергасовском доме по договору соцнайма. Двое из них, Елена и Игорь Кузьмины, в суд пришли, а третий ответчик, их сын, не смог явиться из-за работы. Но зато на заседание пришел еще один жилец дома — собственник квартиры Тагир Манеев, у которого аналогичное судебное заседание назначено на середину января.

От управляющей компании объявление о выселении и с просьбой сдать ключи появилось еще в октябре этого года, однако ответчикам никаких уведомлений не приходило, и исполком по поводу нового жилья и других вопросов, как они рассказали, с ними не связывался. Как пояснил «Реальному времени» Игорь Кузьмин, о том, что им надо съезжать, они узнали только 28 декабря благодаря иску в суд (к слову, в Вахитовском суде иск зарегистрирован 4 декабря), и то за уведомлением им пришлось ездить самим, поскольку оно было направлено не на их адрес.

Без доплат квартиры даются и собственникам площадей в Мергасовском доме — по словам Тагира Манеева, новая квартира даже чуть больше той, в которой он сейчас живет



Благодаря этому же судебному разбирательству они выяснили, что за ними закреплена определенная квартира. Новая жилплощадь предлагается без доплат по тому же договору соцнайма. Кстати, без доплат квартиры даются и собственникам площадей в Мергасовском доме — по словам Тагира Манеева, новая квартира даже чуть больше той, в которой он сейчас живет. Однако тут основная проблема связана с местом, куда «аварийщиков» из центра города так радушно и настойчиво переселяют, — речь идет о доме по адресу Тансык, 13 в ЖК «Салават купере».

Жильцы переезжать из центра города на периферию категорически не хотят и даже не рассматривают предлагаемое новое жилище.

— Давайте уж по-человечески, мы не против переезда. Но живем в центре, на нулевом километре, какой-нибудь более приличный район-то должен быть, чем этот «Купере», — сетует Елена Кузьмина.

Сейчас жильцы продолжают платить весьма не маленькие коммунальные платежи. Коммуникации в доме с октября так и не отключили, хотя, например, квартиры некоторых их соседей отключали от электричества.

«Давайте уж по-человечески, мы не против переезда. Но живем в центре, на нулевом километре, какой-нибудь более приличный район-то должен быть, чем этот «Купере», — сетует Елена Кузьмина

«Если они хотят решить все законным путем, то пускай сами начинают с законом взаимодействовать»

Само заседание длилось не более 10 минут — представитель исполкома Казани Лилия Шарипова ходатайствовала о приобщении к материалам дела требования переселить ответчиков в «Салават купере», предложив им хотя бы посмотреть квартиру, вдруг они согласятся. В связи с этим продолжится рассмотрение дела уже в конце месяца — 26 января.

В суде интересы недовольных отношением властей города жильцов дома на Черном озере представлял Булат Набиуллин. К нему за юридической помощью обратились четыре семьи из разных квартир Мергасовского дома, не готовых к переезду на окраину. Юрист пояснил «Реальному времени», что вопросов с юридической точки зрения к исполкому много. Взять даже тот факт, что официально жильцы не были уведомлены о выселении.

— Доказательств того, что они [исполком] присылали уведомления, на самом деле нет. С их стороны составляется акт, что на адрес жителей было направлено уведомление, однако ни почтовых квитанций, ни конвертов — никаких доказательств нет, — говорит юрист, поясняя, что обычно такие вещи направляются заказным письмом по почте. Он рассказал, что ни один из его клиентов таких уведомлений не получил и узнал об их существовании из искового заявления с вложенными документами, в числе которых и были копии этих уведомлений.

«Составляется акт, что на адрес жителей было направлено уведомление, однако ни почтовых квитанций, ни конвертов – никаких доказательств нет, — говорит юрист, поясняя, что обычно такие вещи направляются заказным письмом по почте»

По словам собеседника издания, это процессуальное нарушение, в результате которого люди оказываются перед фактом выселения, лишаясь возможности к нему подготовиться.

— Просто если они хотят решить это все законным путем, то пускай сами начинают с законом взаимодействовать, а после этого уже обращаются в суд, — считает представитель жильцов.

С собственной экспертизой и без уступок

Но еще больше вопросов касается дальнейшей судьбы Мергасовского дома. Он должен быть отреставрирован, однако его жильцы после этого вернуться туда не смогут. При этом в СМИ со ссылкой на слова главы комитета ЖКХ Казани Искандера Гиниятуллина сообщалось, что если они найдут инвестора, готового восстановить здание, то впоследствии он сможет заселить туда других жильцов.

— Здание аварийное, но подлежащее реконструкции. Временно переселиться никто не возражает. Получается, что просто так, без причин граждан выгоняют — мы здесь будем делать ремонт и потом помещения заберем себе, — говорит Набиуллин. При этом он отмечает, что нынешние жильцы уже готовы отремонтировать дом за свой счет.

Оценивая перспективы жильцов, юрист говорит о том, что у собственников выиграть суд шансов больше, чем у тех, кто пользуется помещением по договору соцнайма. Сейчас, помимо судов, авангард борцов за дом в центре города рассматривает возможность проведения собственной дорогостоящей экспертизы состояния здания, оценки стоимости квартир с учетом аварийности здания и других факторов, а также при помощи Набиуллина готовит коллективную жалобу.

Как отмечают присутствующие жильцы, в основном на уступки идут соседи по дому, которые не имеют высоких доходов и попросту боятся оказаться на улице



А пока часть жильцов продолжает бороться за свой дом с видом на Черное озеро, другая часть, сдавшись, потихоньку переезжает в далекий «Салават купере». Как отмечают присутствующие жильцы, в основном на уступки идут соседи по дому, которые не имеют высоких доходов и попросту боятся оказаться на улице.