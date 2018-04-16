Следком готовится объявить в розыск бывшего вице-премьера Татарстана

Фото: Реальное время/Амин Галямов

В ближайшее время Следком может объявить в розыск бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Об этом сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

После ночного освобождения из полицейского изолятора по инициативе прокуратуры, Швецов не выходил на связь со следствием и не явился на допрос. Его адвокат, как утверждает один из силовиков, заявил об отсутствии информации о местонахождении своего клиента. В данный момент оперативники и следователи пытаются получить ответ на этот вопрос собственными силами.

Между тем в прокуратуре РТ вот уже больше суток хранят молчание по поводу истории с беспрецедентным для республики освобождением из-под стражи. В Следкоме по РТ от комментариев для СМИ также воздерживаются.

Напомним, что в минувшую субботу, 14 апреля, в суде представитель прокуратуры не поддержал ходатайство следствия об аресте 62-летнего Владимира Швецова, обвиняемого в мошенничестве. Суд в ходатайстве отказал, однако уже через несколько минут обвиняемый был задержан по новому делу и после проведения следственных действий и обследования в РКБ-2 водворен в ИВС УВД Казани. После 22 часов его освободил и. о. прокурора Казани, который представил охране решение Прокуратуры РТ об отмене постановления о возбуждении нового дела против Швецова, сообщают источники «Реального времени», полагая, что действия надзорного ведомства будут обжалованы на федеральном уровне.

На свободе обвиняемого снова задержали, предъявив еще одно свежевозбужденное дело. Принимать его назад руководство изолятора поначалу отказалось, сославшись на нехватку представленных документов. В итоге задержанного увезли в Следком, а позже с пакетом документов вернули в ИВС, откуда он был освобожден около 3 часов ночи все тем же и. о. прокурора Казани. Близкие к следствию источники сомневаются в том, что прокурорское постановление об освобождении в данном случае основывалось исключительно на законе. Точку в этой истории ставить рано.

Подробности позиций следствия и защиты по делу Швецовых — в сюжете «Реального времени».