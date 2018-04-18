Инвесторам-миллиардерам из ТОСЭР обещают безналоговый рай на семь лет

Налоговики Татарстана отчитались по ситуация с администрированием страховых взносов бизнеса

С этого года VIP-резиденты татарстанских ТОСЭР получили очередной приятный бонус — не платить налог на прибыль и в региональный бюджет в течение 5—6 лет подряд, если за это время их бизнес ни разу не принес прибыль. Накануне депутаты Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ с подачи Москвы одобрили татарстанский законопроект, который позволяет крупным резидентам с объемом инвестиций от 500 млн рублей и выше оттянуть начало первых налоговых платежей в казну дополнительно еще на 1—2 года. И тут же руководство УФНС по РТ отчиталось о завершении конфликта с сообществом предпринимателей, пострадавших из-за системного сбоя программы при неверном начислении страховых взносов. Подробнее в репортаже «Реального времени».

Московская инициатива дошла до Казани



Бюджетный комитет Госсовета РТ провел во вторник одно из самых коротких заседаний, которое продлилось меньше часа. Ни один из заявленных шести вопросов в повестке дня не вызвал дебатов у депутатов, собравшихся, похоже, по-быстрому проголосовать по всем пунктам и не желавших затевать обсуждения. И собственно говоря, к этому не находилось достаточного повода — ключевой законопроект повестки «О внесении изменения в статью 1 закона Республики Татарстан «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для резидентов ТОСЭР, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Татарстан» полностью «скопирован» с федерального закона от 27 ноября 2017 г. N 339-ФЗ «О внесении изменения в статью 2844 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Этим законом федеральные власти освобождают VIP-резидентов ТОСЭР от уплаты налога на прибыль еще на дополнительную пару лет, если им не удалось получить прибыль за первые четыре года в безналоговой зоне. Напомним, что в первые пять лет резидент ТОСЭР обязан платить налог на прибыль по льготной ставке в 5% вместо традиционных 20%, а в последующие пять лет — по ставке в 10%. Отчисления должны поступать в региональную казну. Однако с принятием федерального закона законодатели решили оговорить особые форс-мажорные условия — если резидент в безналоговом режиме вдруг не сможет заработать прибыль, то его освобождают от уплаты налога на прибыль. Как такое может быть, татарстанские депутаты не стали обсуждать. Просто поверили — значит, и такое бывает. По сути, речь идет об экономическом режиме для тех резидентов, кто не торопится платить основной налог.

Сергей Раковец сообщил, что при отсутствии прибыли у резидента изменятся сроки «начала применения льготных налоговых ставок», но они напрямую привязаны к объему капитальных вложений резидента



Льготы привязали к градации резидентов

Представляя татарстанский законопроект, член бюджетного комитета Сергей Раковец сообщил, что при отсутствии прибыли у резидента изменятся сроки «начала применения льготных налоговых ставок», но они напрямую привязаны к объему капитальных вложений резидента. По стандартным соглашениям, если раньше резидент не получил прибыль в течение трех лет, то на четвертый год работы ему все равно начислялся налог на прибыль, который он должен заплатить по льготной ставке в 5%. А по новым условиям, резидентов разделят на группы: для тех, кто вложил свыше 500 млн рублей, фискальные условия станут мягче. «Так, при отсутствии прибыли от деятельности, осуществляемой в рамках соглашения, льготные ставки применяются с четвертого налогового периода при объеме капитальных вложений до 500 млн рублей, с шестого налогового периода — не менее 500 млн рублей, с седьмого налогового периода — не менее 1 млрд рублей, с десятого налогового периода — при объеме капвложений не менее 100 млрд рублей. На проект закона уже есть положительное заключение правового управления президента РТ, прокуратуры и Счетной палаты.

Иначе говоря, VIP-резидентам с вложениями свыше 500 млн разрешат не платить еще два года, но на шестой год работы в ТОСЭР налоговики пришлют платежное поручение. Те, кто вложил свыше 1 млрд рублей, могут спокойно работать без налога 7 лет. И совсем фантастический вариант — инвестор на 100 млрд рублей может не платить налог на прибыль в течение 9 лет. Откуда взялась такая идея? По условиям соглашений, резидент не обязан платить налог на прибыль с первого дня работы, а только «когда она появится в течение первых пяти лет».

Комментируя эти послабления, председатель бюджетного комитета Леонид Якунин пояснил, что эти изменения подталкивают инвесторов вкладывать больше средств в развитие территорий и получать льготу за более длительный период. Сейчас в Татарстане работают четыре ТОСЭР — в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске и Чистополе. А автор законопроекта добавил, что «пока мы ничего не теряем, у нас этого нет» (действительно, в течение пяти лет резидент может не отражать прибыль.) И повторил, что «мы просто с федеральным законом корректируем на будущее». «90% предприятий работают без прибыли, но платят налоги», — попытался было разогреть дискуссию депутат Леонид Барышев, но быстро замолк.

Леонид Якунин призвал налоговые органы направить в Государственный совет свои предложения по усовершенствованию законодательной базы



Как налоговики исполнили поручение Камалтынова

Затем глава профильного комитета пригласил к отчету руководство УФНС по РТ. «Как вы знаете, есть поручение заместителя председателя Госсовета Юрия Камалтынова следить за тем, как исправляется ситуация с администрированием страховых взносов, которые ошибочно стали начисляться предпринимателям после передачи полномочий от ПФР к ФНС», — заявил он.

На заседании напомнили, что этот вопрос не раз поднимался на заседаниях комитета, поскольку было много обращений со стороны предпринимателей из-за того, что налоговые службы начали активно взыскивать задолженности по уплате страховых взносов. В прошлом году сумма недоимки по страховым взносам, переданная налоговым службам Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, составляла около 9 млрд рублей. Она возникла из-за системного сбоя ведомственной электронной программы ФНС, которая неверно отражала счета предпринимателей, после чего налоговые органы блокировали их расчеты.

Врио заместителя руководителя УФНС России по Татарстану Миляуша Камзеева заверила, практически все вопросы урегулированы, в ручном режиме проверены 4 тысячи файлов со счетами ИП. По ее словам, в республике по состоянию на 1 марта 2018 года зарегистрировано около 90 тыс. предпринимателей, собираемость страховых взносов составляет 88%. Налоговыми органами проведено 194 заседания межведомственной комиссии по легализации налоговой базы, на которых было заслушано более 2 тыс. плательщиков.

Леонид Якунин, однако, сказал, что единичные обращения продолжают поступать и их нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Кроме того, он призвал налоговые органы направить в Государственный совет свои предложения по усовершенствованию законодательной базы, если таковые у них возникли в процессе работы с предпринимателями по вопросу уплаты страховых взносов.