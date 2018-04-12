Новости

08:12 МСК
Новости раздела

Пхали в виде футбольного поля, мяч из чак-чака и «Ролл — Казань Арена»: как кулинары готовятся к ЧМ-2018

19:00, 12.04.2018
Пхали в виде футбольного поля, мяч из чак-чака и «Ролл — Казань Арена»: как кулинары готовятся к ЧМ-2018

Сегодня на проходящей в центре «Казанская ярмарка» выставке «Туризм и спорт» прошел второй Международный кулинарный конкурс им. Юнуса Ахметзянова. Один из этапов практического задания заключался в создании тематического «фуршетного» стола на тему: «Чемпионат мира по футболу 2018 в Казани». Что получилось у конкурсантов — увидел видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости

08:12 МСК
Новости раздела