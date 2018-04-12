Курбан Бердыев: «Хотели бы оставить Ивелина Попова, но...»
«Рубин» готовится к матчу на «убитом» пермском поле
То в жар, то в холод бросает Казань этим апрелем — к матчу, который состоится в ближайшую субботу в Перми, «Рубину» приходится готовиться в аномальных погодных условиях, да еще держа в уме особенности тяжелого искусственного покрытия пермского стадиона «Звезда». Корреспондент «Реального времени» побывал на традиционной открытой тренировке казанцев и узнал, что делает на базе Александр Бухаров и кого мы можем не увидеть на поле послезавтра. Подробности — в материале «Реального времени».
В Перми выйдут не все игроки основы
Пока не совсем понятно, как «Амкар» будет принимать «Рубин». Да, пермякам вновь разрешили проводить матчи на домашнем стадионе «Звезда», однако искусственное покрытие там по-прежнему оставляет желать лучшего. Учитывая, что даже в штатном состоянии искусственный газон травмоопасен, такое испорченное поле, как в Перми, и вовсе представляет угрозу здоровью игроков с некрепкими связками и «крестами».
Курбану Бердыеву предстоит всерьез поломать голову над тем, кого ставить на игру, а кого лучше поберечь, и при этом без ущерба для результата. Перед началом тренировки корреспондент «Реального времени» постарался выяснить, что в этой связи собирается предпринять тренерский штаб:
— Стоит ли ожидать изменений в составе, учитывая, что в Перми искусственное поле не лучшего качества?
— Думаю, да. Возможно. Посмотрим по состоянию поля в день матча. Но, безусловно, в случае плохого качества покрытия придется поберечь наших игроков, которые только-только восстановились.
— Кого именно вы имеете в виду?
— Есть проблемы у Камболова, Жемалетдинова, Могилевца.
— Можно ли ожидать появления Подберезкина в ближайших матчах?
— Сегодня он работает в общей группе. Посмотрим.
А вот Кристиан Нобоа в состоянии поля проблемы не видит. По всей видимости, полузащитник еще просто не в курсе, с чем ему предстоит иметь дело:
— Не думаю, что с полем в Перми есть какие-то проблемы. Федерация не могла принять положительного решения, если бы там было небезопасно играть. Поэтому наша цель — выходить и побеждать, — сказал Нобоа.
«Бухарова в команде не будет — у нас серьезные финансовые проблемы»
До сих пор не совсем ясна ситуация вокруг Александра Бухарова, который тренируется вместе с казанской командой в экипировке с ее эмблемой, но вместе с тем в пресс-службе клуба утверждают, что ни о каком предложении контракта 33-летнему форварду речи не идет. Журналисты, конечно же, не могли обойти эту тему стороной. А в ответ получили от Курбана Бердыева не только опровержение, но и причины, почему Бухарова в казанской команде все-таки не будет.
— Бухаров вернулся. Какие у вас на него планы?
— Это, по вашему мнению, он вернулся. По нашему — не возвращался, — сразу расставил точки над «i» наставник казанской команды. — Не знаю, откуда это пошло. Бухарову мы, как и всем, кто просит, оказываем помощь при восстановлении. У нас очень сильный специалист по «физике», и это известно всей России. Бухаров к нему обратился, мы откликнулись, тем более что он наш воспитанник. Но о возвращении разговора нет.
— А почему нет таких разговоров? Все-таки Бухаров неплохо провел первую часть сезона, — решил все-таки уточнить корреспондент «Реального времени».
— Мы не знаем, какая у нас будет финансовая ситуация к концу сезона. Мы не афишируем, но она очень сложная.
— Будущее Ивелина Попова по этой причине, видимо, тоже неясно?
— Тем более. Безусловно, мы бы хотели его оставить. Но ситуация очень серьезная.
Опыт Гаджиева и мотиватор Евсеев
На поле тем временем была привычная картина: Курбан Бекиевич собрал всю команду перед началом тренировки, негромким голосом дал установку на занятие, а также поздравил кого-то с днем рождения. Футболисты поаплодировали и перешли в распоряжение тренера по физической подготовке Хосе Пастора Верчили. На этот раз погода и поляна позволяли им не только сразу приступить к работе с мячом, но и поработать над координацией. Игроки должны были быстро перепрыгнуть ряд из маленьких бортиков, потом устоять на резиновом полукруге, наступить на четыре кольца и тут же резко стартовать.
— Каковы нюансы подготовки к матчу в Перми? — продолжали журналисты задавать свои вопросы Бердыеву.
— Нюансы традиционные: мы идем от себя, от своего состояния, конечно, учитывая игру соперника. Будет сложный матч.
— Есть понимание, за счет чего один из аутсайдеров выиграл два последних матча?
— Прежде всего, это организованная команда. Они знают, как играть. Опыт Гаджиева плюс умение Евсеева настроить на игру дают свои плоды.
Российская весна вносит свои коррективы
На трибуне стадиона «Рубин», где и проводились пресс-подходы для журналистов, еще лежит большая растяжка с изображением воспитанника клуба Ленара Гильмуллина, в честь которого здесь уже несколько лет проводится международный турнир для юношеских команд. И перепады погоды, которые были в последние дни, конечно же, придали ему экзотичности.
В аномальных погодных условиях приходится готовиться к матчу и основной команде «Рубина».
— Каково было тренироваться вчера в снегопад? — спросили Кристиана Нобоа представители прессы.
— Сложновато. Не ожидали такого сюрприза от погоды после солнечных дней.
— Вы играли в чемпионском «Рубине». Вернувшись спустя много лет, чувствуете здесь дух победителей?
— Конечно, это чувствуется. Это очень важная часть истории. Всегда приятно вернуться в команду, где побеждал. Да, сейчас другие игроки и другой состав, но играть в такой атмосфере всегда приятно.
— Вы сказали, что Домингес и Попов очень схожи. В чем?
— Это разные игроки. Домингес быстрее работает с мячом, Попов больше открывается между линиями. Оба обладают последним пасом. Оба техничные, но они разные нападающие.
— Есть соображения, за счет чего «Амкар» взял шесть очков? И как с ним играть?
— После двух побед «Амкар» будет играть очень уверенно. Нам предстоит изучить соперника и найти возможности вскрыть оборону пермяков, — резюмировал Нобоа.
комментарии
Вы сообщили, Что в Рубине - сложная финансовая обстановка. Что означает, - усиления в команде летом ожидать не стоит. Ответьте, пожалуйста, каким курсом будет следовать клуб без денег? Или это будет уже не Рубин, а Титаник? Не авантюрой ли была покупка клуба, который любят болельщики, и при этом не рассчитывая на свои возможности? Получается какой-то итальянский триллер – «собака на сене»… Ни себе, ни людям. Если Ваша стихия – это работа со списанными футболистами и со средним результатом, то большая часть болельщиков имеют амбиции и хотят видеть Рубин в лидерах – как в Российских, так и мировых. Получается, что эта большая часть болельщиков являются заложниками Ваших обстоятельств… Но, как говорится, – «взялся за гуж – не говори, что не дюж»… Есть два варианта событий. Первый – заём в банках с определённым финансовым риском. Второй – продажа клуба более обеспеченным господам с большими амбициями. Болельщики не хотят «входить в положение» и ждать хороших результатов в отдалённом будущем. Думаю, что они согласятся со мною. А вообще, очень прискорбно, что с болельщиками никто не считается и прислушиваться к их мнению не собирается. Такая же реакция будет и у болельщиков. Она уже есть – пустой стадион и критика в сетях. Как всегда – ответа от Вас не ожидаю. Но надеюсь, что текст моего обращения до Вас дойдёт. Ведь, не в лесу же живём… Всего Вам доброго!
Николай Иванович.
Николай Иванович.