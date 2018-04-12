Курбан Бердыев: «Хотели бы оставить Ивелина Попова, но...»

«Рубин» готовится к матчу на «убитом» пермском поле

То в жар, то в холод бросает Казань этим апрелем — к матчу, который состоится в ближайшую субботу в Перми, «Рубину» приходится готовиться в аномальных погодных условиях, да еще держа в уме особенности тяжелого искусственного покрытия пермского стадиона «Звезда». Корреспондент «Реального времени» побывал на традиционной открытой тренировке казанцев и узнал, что делает на базе Александр Бухаров и кого мы можем не увидеть на поле послезавтра. Подробности — в материале «Реального времени».

В Перми выйдут не все игроки основы

Пока не совсем понятно, как «Амкар» будет принимать «Рубин». Да, пермякам вновь разрешили проводить матчи на домашнем стадионе «Звезда», однако искусственное покрытие там по-прежнему оставляет желать лучшего. Учитывая, что даже в штатном состоянии искусственный газон травмоопасен, такое испорченное поле, как в Перми, и вовсе представляет угрозу здоровью игроков с некрепкими связками и «крестами».

Курбану Бердыеву предстоит всерьез поломать голову над тем, кого ставить на игру, а кого лучше поберечь, и при этом без ущерба для результата. Перед началом тренировки корреспондент «Реального времени» постарался выяснить, что в этой связи собирается предпринять тренерский штаб:

— Стоит ли ожидать изменений в составе, учитывая, что в Перми искусственное поле не лучшего качества?

— Думаю, да. Возможно. Посмотрим по состоянию поля в день матча. Но, безусловно, в случае плохого качества покрытия придется поберечь наших игроков, которые только-только восстановились.

— Кого именно вы имеете в виду?

— Есть проблемы у Камболова, Жемалетдинова, Могилевца.

— Можно ли ожидать появления Подберезкина в ближайших матчах?

— Сегодня он работает в общей группе. Посмотрим.

Курбану Бердыеву предстоит всерьез поломать голову над тем, кого ставить на игру, а кого лучше поберечь, и при этом без ущерба для результата



А вот Кристиан Нобоа в состоянии поля проблемы не видит. По всей видимости, полузащитник еще просто не в курсе, с чем ему предстоит иметь дело:

— Не думаю, что с полем в Перми есть какие-то проблемы. Федерация не могла принять положительного решения, если бы там было небезопасно играть. Поэтому наша цель — выходить и побеждать, — сказал Нобоа.



«Бухарова в команде не будет — у нас серьезные финансовые проблемы»

До сих пор не совсем ясна ситуация вокруг Александра Бухарова, который тренируется вместе с казанской командой в экипировке с ее эмблемой, но вместе с тем в пресс-службе клуба утверждают, что ни о каком предложении контракта 33-летнему форварду речи не идет. Журналисты, конечно же, не могли обойти эту тему стороной. А в ответ получили от Курбана Бердыева не только опровержение, но и причины, почему Бухарова в казанской команде все-таки не будет.

— Бухаров вернулся. Какие у вас на него планы?

— Это, по вашему мнению, он вернулся. По нашему — не возвращался, — сразу расставил точки над «i» наставник казанской команды. — Не знаю, откуда это пошло. Бухарову мы, как и всем, кто просит, оказываем помощь при восстановлении. У нас очень сильный специалист по «физике», и это известно всей России. Бухаров к нему обратился, мы откликнулись, тем более что он наш воспитанник. Но о возвращении разговора нет.

— А почему нет таких разговоров? Все-таки Бухаров неплохо провел первую часть сезона, — решил все-таки уточнить корреспондент «Реального времени».

— Мы не знаем, какая у нас будет финансовая ситуация к концу сезона. Мы не афишируем, но она очень сложная.

— Будущее Ивелина Попова по этой причине, видимо, тоже неясно?

— Тем более. Безусловно, мы бы хотели его оставить. Но ситуация очень серьезная.

«Рубину» приходится готовиться в аномальных погодных условиях



Опыт Гаджиева и мотиватор Евсеев

На поле тем временем была привычная картина: Курбан Бекиевич собрал всю команду перед началом тренировки, негромким голосом дал установку на занятие, а также поздравил кого-то с днем рождения. Футболисты поаплодировали и перешли в распоряжение тренера по физической подготовке Хосе Пастора Верчили. На этот раз погода и поляна позволяли им не только сразу приступить к работе с мячом, но и поработать над координацией. Игроки должны были быстро перепрыгнуть ряд из маленьких бортиков, потом устоять на резиновом полукруге, наступить на четыре кольца и тут же резко стартовать.

— Каковы нюансы подготовки к матчу в Перми? — продолжали журналисты задавать свои вопросы Бердыеву.

— Нюансы традиционные: мы идем от себя, от своего состояния, конечно, учитывая игру соперника. Будет сложный матч.

— Есть понимание, за счет чего один из аутсайдеров выиграл два последних матча?

— Прежде всего, это организованная команда. Они знают, как играть. Опыт Гаджиева плюс умение Евсеева настроить на игру дают свои плоды.

Курбан Бердыев: «Мы идем от себя, от своего состояния, конечно, учитывая игру соперника. Будет сложный матч»



Российская весна вносит свои коррективы

На трибуне стадиона «Рубин», где и проводились пресс-подходы для журналистов, еще лежит большая растяжка с изображением воспитанника клуба Ленара Гильмуллина, в честь которого здесь уже несколько лет проводится международный турнир для юношеских команд. И перепады погоды, которые были в последние дни, конечно же, придали ему экзотичности.

В аномальных погодных условиях приходится готовиться к матчу и основной команде «Рубина».

— Каково было тренироваться вчера в снегопад? — спросили Кристиана Нобоа представители прессы.

— Сложновато. Не ожидали такого сюрприза от погоды после солнечных дней.

— Вы играли в чемпионском «Рубине». Вернувшись спустя много лет, чувствуете здесь дух победителей?

— Конечно, это чувствуется. Это очень важная часть истории. Всегда приятно вернуться в команду, где побеждал. Да, сейчас другие игроки и другой состав, но играть в такой атмосфере всегда приятно.

— Вы сказали, что Домингес и Попов очень схожи. В чем?

— Это разные игроки. Домингес быстрее работает с мячом, Попов больше открывается между линиями. Оба обладают последним пасом. Оба техничные, но они разные нападающие.

— Есть соображения, за счет чего «Амкар» взял шесть очков? И как с ним играть?

— После двух побед «Амкар» будет играть очень уверенно. Нам предстоит изучить соперника и найти возможности вскрыть оборону пермяков, — резюмировал Нобоа.