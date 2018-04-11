«Татарская элита Казани удивлялась, что власть, как детская игрушка, переходит из рук в руки»

Документы по истории татар в 1917 году переведены с арабской графики на кириллицу и изданы скромным тиражом

Фото: Марк Шишкин

10 апреля журналистам было представлено два тома, посвященных скорому юбилею Татарстана: «100-летие образования Татарской АССР» и «Татарская АССР: история создания». Они представляют собой научный сборник документов и подарочное издание с репродукциями архивных подлинников. О том, почему это издание не похоже на советские сборники, будут ли архивные находки выложены онлайн и что не удалось найти, рассказывали издатели — председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова, директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, члены редакционной коллегии и автор-составитель. Корреспондент «Реального времени» узнал о новом издании и задал вопросы руководителям коллектива историков и архивистов.

Такую реакцию татар на события октября 1917 года в СССР бы не опубликовали

— Сборник открывается телеграммами из различных регионов проживания тюрко-татар, временному правительству с приветствием по поводу свержения самодержавия. Но что интересно, в октябре — ноябре 1917 года татарская общественность Казани оказалась в шоковом состоянии. Об этом говорит интересный документ, который, вообще, не использовался нигде. 6 ноября 1917 года в Казани произошло собрание более 15 татарских общественных организаций. Собрались более 100 человек. Вся татарская элита Казани, духовенство, предприниматели и так далее. Они удивлялись тому, что власть, как детская игрушка, переходит из рук в руки. Потому что в течение неполных 10 месяцев 17-го года произошло: свержение царизма, первый состав временного правительства, второй состав временного правительства и потом Октябрьский переворот. Это не укладывалось в сознание многих деятелей того времени. Они собрались, поговорили и разошлись, не приняв никаких постановлений, — такой экскурс в непарадные реалии, предшествовавшие образованию Автономной Татарской Советской Социалистической Республики, сделал автор-составитель сборника Завдат Миннуллин.

По признанию научного редактора сборника Рамиля Хайрутдинова, это не первый в исторической науке опыт подобного изданиях документов. Но в советский период исторические источники проходили идеологическое сито и все неудобные факты отбрасывались в сторону. Ценность этого сборника в том, что с его помощью можно не схематически и не на идеологических стереотипах, а на конкретных документах представить сложные моменты национальной идентичности.

Ценность этого сборника в том, что с его помощью можно не схематически и не на идеологических стереотипах, а на конкретных документах представить сложные моменты национальной идентичности



Сборник вышел в академической и подарочной версиях, на очереди — цифровая

В основе сборника многолетний труд доцента КФУ Завдата Миннуллина, который находил и использовал забытые и неизданные источники для преподавания истории Татарстана и татарского народа своим студентам. Идею выпустить к юбилею Татарстана сборник документов выдвинула председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова. Она же предложила сделать две версии: академическую и подарочную. Академическая версия представляет собой строгое археографическое издание выступлений общественных лидеров, резолюций собраний, статей, манифестов и других материалов политической истории. Это издание «без картинок», для специалистов. Подарочная версия содержит подлинные изображения документов, фотографий, газетных передовиц и карт, планируемых государственных образований, предшествовавших образованию советского Татарстана. Это издание для всех интересующихся историей.

Структура издания формировалась по ходу работ. Первоначально планировалось выпустить один том по всему периоду от 1917 до 1920 года. Затем выяснилось, что документов по истории 1917 года так много, что их хватает на один академический том. В результате пришли к идее трехтомника: в первой книге — документы 1917 года; во второй книге — документы 1918—1919 годов, когда на фоне Гражданской войны шла конкуренция различных моделей будущей государственности татар; в третьей книге — собственно история провозглашения ТАССР (или как ее тогда называли АТССР). «В процессе сбора массива источников наши планы корректируются, так что к 2020 году может у нас получится четыре или пять томов», — рассказал научный редактор сборника Раиль Фахрутдинов.

К сожалению тираж сборника невелик: 500 экземпляров — академическая версия, 1 000 экземпляров — подарочная. Нехватку экземпляров может компенсировать довыпуск, но большие ожидания издатели связывают с цифровым форматом. Ирада Аюпова анонсировала размещение документов, которые являются собственностью Государственного архива РТ и муниципальных архивов Татарстана онлайн. Рамиль Хайрутдинов констатировал, что в век цифровизации всегда найдутся энтузиасты, которые отсканируют и выставят эту книгу, вне зависимости от желания правообладателей. «Лучше мы сами это сделаем», — заметил директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

Среди эксклюзивных материалов Завдат Миннуллин выделил протоколы совещания воинов-мусульман в Москве, материалы съезда татарских казаков в Оренбурге и съезда мусульман Сибири



Большинство документов впервые переведены с арабской графики на кириллицу

С выходом сборника вводится в научный оборот множество новых документов. Среди эксклюзивных материалов Завдат Миннуллин выделил протоколы совещания воинов-мусульман в Москве, материалы съезда татарских казаков в Оренбурге и съезда мусульман Сибири. Однако главный научный прорыв создатели сборника сделали в переводе массива татарских текстов со старой арабской графики на современную кириллическую. Таких документов, с которыми была проведена транслитерация, по признанию Завдата Миннулиина, в сборнике большинство. Поскольку язык за ХХ век претерпел большие изменения, тексты сопровождаются справочным аппаратом, с помощью которого современный читатель может понять архаичные обороты и выражения.

«Чудом сохранились протоколы Уфимского мусульманского комитета по распространению идей гражданственности среди населения»

На сегодняшний день «100-летие образования Татарской АССР» — самое подробное собрание документов о татарском национальном движении в период революции. Между тем далеко не все источники открыты, а для этого будет продолжаться работа в федеральных архивах и архивах субъектов РФ. Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», издатели выделили группу документов, которая сохранилась менее всего, и поделились историями поиска этих документов.

— Значительная часть протоколов мероприятий, собраний и встреч, документооборот национальных организаций не в полной мере сохранились и есть определенные лакуны. Всем хочется, чтобы была книга или сборник, где написано все и про всех. Но в этом и суть работы исследователя, который по крупицам собирает данные. Нам хотелось бы, чтобы все существовавшие татарские организации имели архивные фонды. Этого, к сожалению, нет. Но на сегодняшний день все, что можно сделать, чтобы закрыть эти лакуны, дано в этом сборнике — рассказал «Реальному времени» Рамиль Хайрутдинов.

«Нам хотелось бы, чтобы все существовавшие татарские организации имели архивные фонды. Этого, к сожалению, нет. Но на сегодняшний день все, что можно сделать, чтобы закрыть эти лакуны, дано в этом сборнике», – рассказал Рамиль Хайрутдинов



— Чудом сохранились протоколы только одной организации — Уфимского мусульманского комитета по распространению идей гражданственности среди населения. Но, с другой стороны, многие документы общественно-политических организаций опубликованы в печати. Спасибо журналистам того времени. Они по минутам и по часам фиксировали то, что происходило. Есть отдельные издания в виде брошюр, большинство которых не сохранилось. Некоторые такие брошюры я находил у людей пожилого возраста, бывших журналистов, которые работали здесь у нас в республике. Некоторые из здесь сидящих знают Мухаммеда Яхина, был такой известный журналист в свое время. Потом Фазулзян Хамидуллин, он умер в возрасте 93 лет, я с ним общался и взял у него некоторые документы, которые не сохранились ни в архивах, ни в библиотеках. А он, в свое время, был руководителем комитета по реализации татарского языка в нашей республике. Уже после его смерти, я находил его публикации в татарских газетах еще до октябрьского периода. И еще был ряд таких деятелей, — поделился с нашими читателями Завдат Миннулиин.

Издатели сборника не затрагивали сюжеты, связанные с национальными движениями других народов Поволжья, которые разворачивались в период революции на территории Татарстана, поскольку «нельзя объять необъятное». Однако они готовы к обмену архивными находками с коллегами из соседних регионов. «Мы не разбираем историю по национальным квартирам. Наоборот, это правильно, что наши соседи хотят знать, что происходило не только в Козьмодемьянске или Чебоксарах, но и в Казани или Оренбурге», — резюмировал Хайрутдинов.