Хади Атласи: депутат Госдумы, историк и участник создания штата «Идель-Урал»

Печальный юбилей в интеллектуальной истории татарского народа

Фото: wikipedia.org (Группа депутатов Мусульманской фракции II Государственной Думы, Атласов 2-й справа в 1-м ряду)

«Реальное время» публикует вторую часть биографического очерка о Хади Атласи, который приурочен к 80-летию со дня гибели ученого и просветителя в период Большого террора. Автор очерка — кандидат исторических наук, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Бугульминского филиала КНИТУ Алсу Мухаметдинова. В этой части она обратила внимание на деятельность Атласи в период революции, причину его принципиальных расхождений с советской властью, а также исторические взгляды ученого. Первая часть — здесь.

Когда революция дала шанс

Хади Атласи стал активным участником II Всероссийского мусульманского съезда, проходившего в Казани в июле 1917 года. Среди делегатов съезда были такие делегаты, как Мулланур Вахитов, Хасан-Гата Габаши, Галимджан Ибрагимов, Гаяз Исхаки, Фатих Карими, Мирсаид Султангалиев, Садри Максуди, Риза Фахретдин. В ходе работы съезда Атласи трижды выступал по разным вопросам.

Второй Всероссийский мусульманский съезд имел значение в плане «регионализации» общемусульманских проблем. 22 июля 1917 года на объединенном мусульманском форуме была провозглашена культурно- национальная автономия мусульман внутренней России и Сибири. Решением мусульманского съезда была создана коллегия по осуществлению культурно-национальной автономии. Коллегию возглавил Садри Максуди, членом этой коллегии был избран Хади Атласи. Последний тогда еще верил в идею осуществления национального самоопределения татар в составе Российской империи. Атласи возлагал немалые надежды на демократические преобразования, которые были связаны с Временным правительством. В составе временной комиссии он принимал участие в подготовительной работе по созыву Миллэт Меджлиси — Национального собрания. Создание мусульманского законодательного органа явилось важным событием в истории татарского народа. Первый национальный парламент работал в Уфе с 20 ноября 1917 года по 11 января 1918 года. Председателем Национального собрания был избран Садри Максуди.

Коллегию возглавил Садри Максуди (на фото), членом этой коллегии был избран Хади Атласи. Фото wikipedia.org



Миллэт Меджлеси был созван для реализации культурно-национальной автономии, провозглашенной на объединенном казанском съезде мусульман. В заседаниях парламента были продолжены споры о форме национального самоопределения татарского народа. По отношению к этому актуальному вопросу делегаты Национального собрания разделились на две ведущие фракции: тюркистов и территориалистов. Среди тюркистов был и Хади Атласи. В ходе работы парламента между сторонниками двух фракций было достигнуто необходимое согласие. Совпадение основных программных положений тюркистов и территориалистов обеспечило возможность принятия общих решений. В итоге Национальное собрание провозгласило территориальную автономию тюрко-татар в виде Урало-Волжского штата. Атласи, участвуя в работе комиссии «территориальной автономии», внес свой вклад в развитие национального государственного строительства. Объявление Урало-Волжского штата являлось важным этапом в возрождении национальной государственности. Атласи в это время, как и другие лидеры общественной жизни, этот вариант рассматривал как демократический путь самоопределения и развития татарской нации.

Критик латинизации алфавита и урезанной автономии

Большевики, публично объявившие принципы своей политики, на деле не спешили осуществлять идеи национально-государственного строительства. После свершения октябрьского переворота, окончания Гражданской войны «окрепшая» советская власть стала ущемлять национальные интересы народов, урезать их права. В 1927 году в Татарии происходила бурная дискуссия о переходе на латинизированный алфавит «яналиф». Группа татарской интеллигенции обратилась с письмом к Сталину и пленуму Татарского обкома ВКП. В письме говорилось об опасности отрыва от культурной многовековой традиции татарского народа. Хади Атласи также был противником латинизации. Однажды в кругу учителей семинарии он высказался о том, что яналиф погубит татарскую культуру. В том же году Хади Атласи был обвинен в «султангалиевщине» и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Не оправдались надежды Атласи по поводу реализации подлинного самоопределения татарского народа. Позднее он осознал необходимость создания самостоятельного государства. Только тогда, по мнению ученого, татары смогли бы процветать как нация, поддерживать свою жизнеспособность, развивать язык и культуру. Выдающийся сын татарского народа, борец за свободу своей нации верил в осуществление этой идеи даже тогда, когда произносил на советском суде свое последнее слово перед расстрелом. За подобное инакомыслие от советского суда он получил высшую меру наказания.

Постановление секретариата Татарского обкома ВКП (б) о латинизации. 14 октября 1926 г. Илл. archive.gov.tatarstan.ru

Историк Сибири и Казанского ханства

Педагогическая и общественно-политическая деятельность Хади Атласи оказала значительное влияние на формирование его исторических взглядов. Занимаясь вопросами национальной политики, плодотворно участвуя в решении актуальных задач своего времени, ученый обращался к историческому наследию тюрко-татар, черпая в этом творческие силы для своих научных разработок.

Взгляды Хади Атласи на историю татарского народа представляли собой стройную концепцию. В основу концепции была положена идея государственности. История татарского народа воссоздавалась им путем изучения традиций преемственности тюрко-татарских государственных образований. По мнению Атласи, в жизни любого народа важное значение имеет наличие своей государственности. Истоки татарской государственности он видел в общетюркском историческом наследии. Из-за этих соображений ученый вначале осветил исторический период, когда татары проживали со своими многочисленными соплеменниками в колыбели тюркского мира — на Алтае. Поэтому ученый свою первую монографию посвятил истории Сибири, вторую работу — периоду окончательного формирования татарского народа, истории Казанского ханства. Сибирский и казанский периоды казались Хади Атласи наиболее значимыми в истории татарского народа, так как расцвет и крушение татарской государственности связывались с Казанским ханством, последние аккорды независимости прозвучали на сибирской земле.

В научных изысканиях Атласи стремился прежде всего к истине. При этом он старался не приукрашивать историю своего народа, отмечал некоторые отрицательные черты национального характера. Такими чертами ученый считал низкий уровень национального самосознания, неорганизованность, рабские черты характера татарской знати, ее продажность.

Проблемы истории Сибири в концепции Хади Атласи были тесно связаны с историей тюрко-татар. Стремление автора научным путем разрешить поставленные вопросы являлись примечательной стороной его исследования. Основной вопрос, вокруг которого велось повествование его предшественников, — это завоевание Сибири русскими. Таковой была исходная точка изложения Татищева, Миллера, Фишера, Карамзина, Андриевича. Труды этих ученых были пронизаны идеей государственной пользы русских завоеваний за Уралом. В отличие от них, Атласи удалось более широко подойти к рассмотрению проблемы происхождения, тенденциям развития, падения тюрко-татарского государства в Сибири.

Ученый свою первую монографию посвятил истории Сибири, вторую работу — периоду окончательного формирования татарского народа, истории Казанского ханства. Фото booksee.org



Следующим этапом в научном творчестве ученого стало изучение Казанского ханства. Рассмотрение такой проблемы, как история Казанского ханства, являлось основным в творчестве Атласи. В историческом исследовании ученого была предпринята попытка изучить менталитет татарского общества середины XVI века, охарактеризовать влияние этого сознания на эффективность системы власти и управления. В связи с этим идея государственности татар, а также возможность организации сопротивления внешней экспансии русского государства представляются наиболее значимыми с точки зрения вклада Хади Атласи в проблематику истории Казанского ханства.

Мыслитель критиковал самих же татар, считал их ответственными за гибель собственного государства. Здесь Атласи выполнял своеобразную роль судьи, не оправдывал поведение своих соплеменников какими-то объективными причинами. Ученому одним из первых среди татарских историков удалось собрать и систематизировать большое количество исторических фактов, в том числе из обширной русскоязычной исторической литературы.

Хади Атласи безмерно любил свой народ. Он был смелой личностью и является достойным примером для подражания нынешней интеллигенции. Духовное наследие Хади Атласи призывает нас к неравнодушию, к единству и к свершению отважных поступков во имя татарского народа.