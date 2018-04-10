Пикалёво по-татарски: Нижнекамск мечтает о гостях из Поднебесной, а Зеленодольск — о сходе снега

Москва зальет моногорода Татарстана «золотым дождем» на 1 млрд — в ожидании, что новые бизнесы начнут расти как грибы

Зеленодольский промпарк должны построить до начала четвертого квартала 2018 года. Ради китайцев, активно завоевывающих Закамье, в Нижнекамске отремонтировали разбитую дорогу — на базе «Камастали» команда Айдара Метшина будет выращивать «китайскую грибницу» из инвестпроектов бизнесменов Поднебесной. А в Набережных Челнах пытаются снизить порог вхождения для челнинских резидентов ТОСЭР и решить проблему финансирования новых проектов — через материнские компании. Об этом стало известно сегодня на брифинге в кабмине РТ, посвященном развитию моногородов в Татарстане. Корреспондент «Реального времени», послушав чиновников, узнал, что Москва обещает залить татарстанские моногорода «золотым дождем», только в 2018 году более чем на 1 млрд рублей — очевидно, в ожидании, что после такого дождя как грибы начнут расти успешные бизнесы.

Как Пикалёво заставило федеральные и республиканские власти раскрутить тему моногородов

Наталья Таркаева, замминистра экономики РТ, напомнила, что впервые тема моногородов возникла в 2010 году после скандальной истории с Пикалево. Напомним, в 2008—2009 годах в этом городе Ленинградской области остановилось производство сразу на трех крупнейших предприятиях города: «Пикалевском глиноземном заводе» (принадлежал «Базэл-Цементу» Олега Дерипаски), «Пикалевском цементе» (принадлежал компании «Евроцемент груп») и «Метахиме», которые связаны единой технологической цепью.

Люди выходили на митинги, врывались в здание мэрии и даже перекрывали федеральную трассу, приурочив акцию к визиту тогдашнего премьера РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург. На экстренном совещании Путин раскритиковал бизнесменов, в том числе Дерипаску, и призвал жителей не нарушать закон.

В Татарстане раскручивать тему моногородов активно начали в 2013—2014 годах (отметим, что очень вовремя — аккурат перед кризисом 2015 года). Внезапно выяснилось, что в РТ моногородов (ими признаются города, где более 20% населения занято на одном предприятии градообразующей отрасли) аж семь штук: Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Елабуга, Чистополь, Зеленодольск, Камские поляны (формально не город, а поселок городского типа). Проживают в них более 1 млн человек (25% населения РТ). Очевидно, для недопущения второго «Пикалево» в случае очередного кризиса был смысл перестраховаться. Да и перекрытия трассы М-7 не хочется никому, как и скандальных встреч федеральных лидеров с местными бизнесменами.

По словам Таркаевой, фонд под строительство инфраструктуры давал и дает займы под 5% — до 1 млрд рублей. Фото mert.tatarstan.ru



Зеленодольский промпарк должны построить до начала четвертого квартала 2018 года

В итоге власти РТ стали активно участвовать во всех мероприятиях, как-либо связанных с моногородами. Главными трендами стала, во-первых, реализация программ по линии Фонда поддержки моногородов: коротко — дают очень много денег на дорожно-инженерную инфраструктуру, промпарки и инвестпроекты; бизнесу деньги потом придется возвращать. И во-вторых, ТОСЭР, коротко: вместо больших денег — большие налоговые льготы для бизнеса; через несколько лет их отменят. По словам Таркаевой, фонд под строительство инфраструктуры давал и дает займы под 5% — до 1 млрд рублей.

Проекты по линии фонда власти РТ совместно с муниципалитетами уже реализовали в автограде, Зеленодольске и Нижнекамске. Газета «Реальное время» неоднократно писала о челнинских проектах, о которых подробно рассказала на сегодняшнем брифинге Таркаева. Это реконструкция дорог в промзоне на 756 млн рублей: «улицы, не ремонтируемые с советских времен, отремонтировали, сегодня эти дороги ведут к таким инвестпроектам, как КИП «Мастер», АПК «Камский» (производство мяса), «ТЭМ-ПО» (арматура)». Главными достижениями «займовой программы» фонда в Татарстане Наталья Таркаева считает, во-первых, строительство шестой очереди КИП «Мастер» на 160 тыс. кв. м. «Потрясающе красивый проект! Европейский индустриальный парк абсолютно, всего более 1 млн кв. м. Шестая очередь — самая новая, построена специально для проектов ТОСЭР», — рассказала замминистра. И во-вторых, проект компании «Кама-Трейд Татарстан» по производству обработанного металла на 1600 новых рабочих мест. На оба проекта фондом было выделено 1,2 млрд рублей (из них 228 млн рублей — «Кама-Трейду»).

Что касается промышленных парков, на которые Фонд поддержки моногородов тоже выделяет немало средств (имея в виду создание площадей с готовой инженерной инфраструктурой, чтобы бизнесу не пришлось слишком тратиться на стартовых этапах), то сегодня они растут в РТ как грибы. С начала активного раскручивания программы был построен, во-первых, промпарк «Развитие» в Набережных Челнах на две очереди (Татарстан пока заявился в фонд на софинансирование только первой очереди) — к настоящему моменту все сети сданы в эксплуатацию, остался свободен участок на 50 га. Появилась управляющая компания парка. Открыто в начале этого года и первое производство — компания «Луч» (выпуск промышленных котлов отопления). Во-вторых, на финальной стадии строительства находится промпарк «Зеленодольск» на площади 110 га, с дорожной и инженерной инфраструктурой. Таркаева, рекламируя парк потенциальным резидентам, особенно отметила, что строится он рядом с Казанью, хотя территориально относится к Зеленодольску — «в III квартале 2018 года строительство должно быть закончено».

— Там тает снег пока. Но в мае-июне стройку начнем. Осталось положить только верхний слой асфальта на дорогах и завершить работы по сетям, — заявила она.

Строится промпарк в Нижнекамске, на него власти РТ подали в фонд заявку прошлым летом, площадь первой очереди составит 20 га. Фото Руслана Исламова / e-nkama.ru



Ради китайцев, активно завоевывающих Закамье, в Нижнекамске отремонтировали разбитую дорогу

В-третьих, строится промпарк в Нижнекамске, на него власти РТ подали в фонд заявку прошлым летом, площадь первой очереди составит 20 га. Хотя проект завершат по плану только в IV квартале, «парк уже почти заполненный, а резиденты выходят на земельные работы». В числе новых проектов, которые финансово поддержит фонд: реконструкция дорожной инфраструктуры на Хлебном проезде в Набережных Челнах, а также на 30-м и 31-м проезде.

— Со времен строительства КАМАЗа еще названия остались! Даже имена никто не дал! — удивлялась Таркаева. — Когда мы приехали туда, увидели проселочную дорогу без какого-либо асфальта. Заявились на 133 млн рублей, чтобы сделать эти дороги, необходимые для компаний «Челны-Холод», «Булгарпиво» и «Челны-Хлеб», дороги делаем. Работы уже ведутся. Заявились также на 400 млн рублей для строительства инженерных сетей для КИП «Мастер». Сами сети уже передали в аренду — резиденту ТОСЭР. Проект на одобрение фонда передадим в июне-июле и надеемся поставить на финансирование. Предварительно знаем, что проект, скорее всего, одобрят.

В планах у властей РТ и «китайский проект» компании «Камасталь» по производству металла, который должен запуститься в августе. Как отметил Радмир Беляев, замруководителя исполкома Нижнекамского муниципального района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР, на первом этапе китайцы вложат 400 млн рублей и создадут 50 новых рабочих мест. На втором этапе — когда начнут красить сталь — инвестиции должны составить еще 200 млн рублей, создать предполагается 30 новых рабочих мест.

Любопытно, что китайские инвесторы за последний год довольно активно осваивают Закамье: напомним, китайская компания «Хайер», уже открыв завод по производству холодильников в автограде, собирается открыть еще и промпарк на $1 млрд. К слову, компания «Камасталь» изначально тоже собиралась открываться на площадках КИП «Мастер» в Набережных Челнах, но в последний момент была уведена из-под носа Наиля Магдеева командой Айдара Метшина. Нижнекамские власти китайцев опекают как первое дитя (проект станет первым резидентом промпарка «Пионер») — ради них в этом году отремонтируют старую разбитую дорогу, въезд в Нижнекамск со стороны Чистополя.

Эльдар Тимергалиев, комментируя пороговые требования, назвал их «очень большими», тем более что, по его словам, для современного высокотехнологичного производства достаточно создания 10 рабочих мест. Фото nabchelny.ru



Власти РТ до сих пор пытаются снизить порог вхождения для челнинских резидентов

Ну и, наконец, о второй «магистральной» линии поддержки моногородов — создании ТОСЭР, которые, как и промпарки, в Татарстане в последнее время тоже растут как грибы после дождя. Таркаева опять же напомнила, что федеральным законом №473 новая мера по созданию подобных территорий опережающего социально-экономического развития с правом налоговых льгот была дарована территориям Дальнего Востока и моногородам. Татарстан заявился первым — представив на одобрение Набережные Челны, город и получил этот статус первым в стране. К настоящему моменту в Татарстане уже официально четыре ТОСЭР: помимо автограда, это Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск.

— Успех большой. Ни в одном другом субъекте РФ нет больше двух ТОСЭР. Это большая победа РТ, но и большая ответственность. Большие обязательства по заполнению резидентами. Есть уже интересные проекты, как завод «ТЭМ-ПО» например. На сэкономленные деньги от льгот он реализует уже третий проект! Для четырех городов — разные условия и ОКВЭДы, в зависимости от градообразующего предприятия. Для автограда — инвестору необходимо вложить 50 млн рублей и создать 30 рабочих мест. Для Нижнекамска это 15 млн рублей и 20 рабочих мест. Для Зеленодольска — 10 млн рублей и 20 рабочих мест. Для Чистополя — 2,5 млн и 10 рабочих мест. Мы понимаем, что для Челнов параметр очень высокий, будем его пытаться снижать, подавать заявку…

Изменений челнинского порога вхождения для инвесторов ждут уже не первый год, призналась Таркаева, сегодня остается надежда его снизить, если власти РТ договорятся с потенциальными резидентами о его снижении и подадут соответствующую заявку (а такие резиденты уже есть). Эльдар Тимергалиев, замруководителя исполкома города Набережные Челны, на сегодняшнем брифинге, комментируя пороговые требования, тоже назвал их «очень большими», тем более что, по его словам, для современного высокотехнологичного производства достаточно создания 10 рабочих мест — при том что лишь «три специалиста работают на линии». Вопрос, конечно, непростой: для бизнеса и местных властей снижение требований было бы выигрышным, но ведь ТОСЭР создаются для увеличения рабочих мест, не привязанных к градообразующему предприятию.

Таркаева также заметила, что улучшение ситуации в моногородах требует и создания социальной среды, «чтобы люди оттуда не уезжали». Для этого всем моногородам РТ пришлось реализовывать федеральную программу «Пять шагов благоустройства», в рамках которой были реконструированы центральные улицы городов (при этом изначально провели голосования среди горожан, задав вопрос, какую улицу они считают «центральной») и поликлиники.

Сегодня из 25 млрд рублей заявленных инвестиций по челнинскому ТОСЭР вложено 14 млрд рублей, из заявленных 4 400 рабочих мест — создано 2 500. Фото Сергея Афанасьева

«Надо предложить финансировать новые проекты через материнские компании»

Тимергалиев, выступив на брифинге, заявил, что среди ТОСЭР уже высокая конкуренция (их 59), и хотя Челнами привлечено 20% всех российских резидентов, остается задача «удержать новых специалистов в городе» и через несколько лет довести число привлеченных татарстанскими ТОСЭР резидентов до 50% по РФ. Сегодня из 25 млрд рублей заявленных инвестиций по челнинскому ТОСЭР вложено 14 млрд рублей, из заявленных 4 400 рабочих мест — создано 2 500. Власти сейчас договариваются еще с 24 компаниями с размером инвестиций в 2,4 млрд рублей и с созданием еще 2 200 рабочих мест. В стадии «глубокой договоренности» пять проектов с инвестициями на 500 млн рублей и с созданием 500 рабочих мест.

— Остаются сложности, главная из которых — требования к проектам «гринфилд» (строительство завода с нуля на «чистой территории») по наличию собственных средств организации. Но ТОСЭР же предполагает создание новых предприятий и новых юрлиц! Поэтому им трудно как подтвердить наличие собственных средств, так и получить кредитные линии. На мой взгляд, надо предложить финансировать новые проекты через материнские компании, — заявил Тимергалиев.

На базе «Камастали» команда Айдара Метшина будет выращивать «китайскую грибницу»

Присутствовавший на брифинге замруководителя исполкома Нижнекамского муниципального района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР Радмир Беляев рассказал, что из подведомственных ему моногородов — по Нижнекамску заявлено 73 проекта, по Камским Полянам — 31 проект. К концу 2018 года команда Айдара Метшина должна создать 1589 рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями. К настоящему моменту уже создано 1500 рабочих мест. В Камских Полянах создано 563 рабочих места и вложено 290 млн рублей инвестиций. Потратились и на реализацию проектов по благоустройству («чтобы люди не уезжали»): отремонтировали главную нижнекамскую улицу Бызова на 32 млн рублей, реконструировали площадь Лемаева и т. д. На благоустройство Камских Полян потратили 92 млн рублей.

Целевая планка, стоящая перед командой Айдара Метшина: к 2028 году снизить число работающих на градообразующих предприятий с 78% до 68%, долю малого бизнеса увеличить с ничтожных сегодняшних 13,7% до 25,5%, создать 3000 рабочих мест, инвестировать 7,5 млрд рублей. В каталоге инвестпроектов уже есть 34 проекта на 31 млрд рублей и 3 200 новых рабочих мест. Помимо китайского «первенца» (см. выше), в числе потенциальных резидентов — «Камэнергомаш» (1,5 млрд рублей) и испанская «Микрофибра» (1,4 млрд). Интересно, что «Камасталь» для нижнекамских властей — «якорный» резидент, на базе которого будут пытаться выращивать «китайскую грибницу», то есть «расширять присутствие китайских компаний», располагаться они будут в промпарке «Пионер» на 14 тыс. кв. м (кстати, бывший кирпичный завод).

Радмир Беляев рассказал, что из подведомственных ему моногородов по Нижнекамску заявлено 73 проекта, по Камским Полянам — 31 проект. Фото e-nkama.ru



Москва зальет татарстанские моногорода «золотым дождем» на 1 млрд рублей

Всего Наталья Таркаева, примерно подсчитав «миллиарды федерального дождя», которым Москва зальет в этом году татарстанские моногорода в целях появления там настоящей «грибницы» не столько из ТОСЭР, сколько из развитых индустриальных центров, назвала цифру в 1,192 млрд рублей на промпарк в Зеленодольске (861 млн — средства Фонда поддержки моногородов), 133 млн рублей — на Хлебный проезд (98 млн — средства фонда), 378 млн рублей — на нижнекамский промпарк (335 млн — средства фонда). Получается, татарстанские города получат в 2018 году 1,3 млрд рублей. Таким образом, Москва зальет татарстанские моногорода «золотым дождем» на 1 млрд рублей — очевидно, в ожидании, что после такого дождя как грибы начнут расти не ТОСЭРы сами по себе, а успешные бизнесы.

Таркаева также прокомментировала надежды отдельных татарстанских городов на получение статуса моногорода (что позволяет получать от федерального центра вышепредставленные «плюшки»): мечты, вероятно, придется похоронить.

— В стране идет борьба за получение статуса моногорода. Перечень надо пересматривать каждый год по окончании первого квартала. В этом году власти приняли решение, что список моногородов расширять не будут. Мало того, перед федералами и проектным офисом фонда поставлен индикатор: они должны снизить список на 18 городов — до 301 моногорода. Наша задача — сохранить статуса моногорода у тех наших городов, у которых он в настоящий момент есть.

В конце этой недели (или на следующей) пройдет также заседание рабочей группы, созданной по поручению премьер-министра РТ, — она будет рассматривать «отклонения в бизнес-планах резидентов ТОСЭР» (им допускается отклоняться в 25% по отдельным параметрам, не больше). Судя по дипломатическим, осторожным выражениям Таркаевой, резиденты, которые позволяют себе еще большие отклонения, в автограде, похоже, есть.