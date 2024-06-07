«Аэрофлот» планирует отказаться от казанских Ту-214 в пользу МС-21

Фото: Максим Платонов

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» планирует отказаться от закупки казанских самолетов Ту-214. Об этом заявил руководитель компании Сергей Александровский в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Коммерсантъ».

Вместо казанских лайнеров компания намерена выбрать для обновления парка отечественные самолеты МС-21. В данный момент «Аэрофлот» обсуждает с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) поставки 339 новых МС-21 вместо 89 Sukhoi Superjet 100 и 40 Ту-214, причем речь идет о трансформации всех 339 самолетов в МС-21.

Ожидается, что новые самолеты будут поставлены в четвертом квартале следующего года.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что может расширить программу «Шаттл», упрощающую правила обмена и возврата билетов, а также обеспечивающую высокую частоту полетов, на рейсы из Москвы в Казань и Нижний Новгород.