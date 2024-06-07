В Нижнекамске запустят производство металлоценового полиэтилена мощностью 300 тыс. тонн

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР собирается построить на площадке «Нижнекамскнефтехима» производство премиального металлоценового полиэтилена мощностью 300 тыс. тонн в год. Запустить его хотят в 2028 году, сообщили в компании.

Новое производство позволит полностью обеспечить потребности отечественного рынка в металлоценовых марках полиэтилена. Сырьем для нового производства станет продукция комплекса ЭП-600, который в этом году переходит к стадии пусконаладочных работ.

В мае сообщалось, что на НКНХ построят два новых производства, установку этилбензола и стирола, а также установку полистирола. Проектная мощность производств составит 350 тыс. тонн этилбензола, 400 тыс. тонн стирола и 250 тыс. тонн полистирола в год соответственно. Сырьем для них также станет продукция комплекса ЭП-600.

На данный момент заключаются контракты на поставку оборудования и материалов из России и дружественных стран. Стройку начнут в 2025 году. Достижение механической готовности и пусконаладочные работы запланированы на 2028 год.