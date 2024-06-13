Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов по потолку, установленному G7 и ЕС

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Президент России Владимир Путин принял решение продлить действие ответных мер России в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок действия продлен до 31 декабря 2024 года.

Указ вступил в силу 1 февраля 2023 года и изначально должен был действовать до 1 июля 2023 года. Однако затем срок действия меры несколько раз продлевался. Согласно последнему указу, ответные меры должны были действовать до 30 июня 2024 года, но теперь они продлены еще на 8 месяцев.

Напомним, согласно данным Международного энергетического агентства, страны ОПЕК+ в мае добывали 34,55 млн баррелей нефти в сутки. Это на 630 тыс. баррелей в сутки больше плана с учетом добровольных сокращений ряда членов альянса.