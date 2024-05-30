В Казани прокурор требует 20 лет колонии для вербовщика подростков-диверсантов

Обвиняемый Булат Ибрагимов.. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу о диверсионных поджогах на объектах железной дороги и связи. За вербовку и склонение несовершеннолетних к этим преступлениям гособвинитель запросила 20 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме для 20-летнего челнинца Булата Ибрагимова — передает с заседания журналист «Реального времени».



Заметим, сам Ибрагимов ничего не поджигал. Однако на суде выяснилось, что этот недоучившийся учитель физкультуры, ранее судимый за кражу, увлекался азартными играми в Сети и накопил долгов на 600 тысяч. Прозвучали и свидетельские показания, что Ибрагимов, принимая виртуальные заказы на диверсионные акты, после удачных поджогов подумывал совершить подрыв торгового центра в Челнах.

В ходе прений гособвинитель Алсу Хабибуллина попросила переквалифицировать действия Ибрагимова по двум эпизодам содействия диверсионной деятельности с части 4 на часть 1 статьи 281.1 УК РФ, то есть считать его не организатором, а лицом, которое вербовало и склоняло других к совершению диверсий.

Двух несовершеннолетних участников первого поджога прокурор Алсу Хабибуллина предложила отправить в воспитательную колонию, каждого на 8 лет. Оба на момент преступления учились в одной из школ Набережных Челнов и играли в одной хоккейной команде. Потом поступили в один техникум. 16-летний Саша учится на токаря, 17-летний Айрат (имена несовершеннолетних изменены) — на оператора станков с числовым программным управлением.



Первое преступление, в котором обвиняют предполагаемых диверсантов, было совершено в ночь с 20 на 21 марта 2023 года в Тукаевском районе Татарстана. По версии силовиков, тогда трое подростков (младший, назовем его Миша, пока не достиг возраста уголовной ответственности и участвовал в заседании в качестве свидетеля, — прим. ред.), четко исполняя указания Ибрагимова, полученные от анонимного заказчика (заказчиков), совершили поджог и вывели из строя релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская — Сидоровка». Этот участок пути принадлежит ООО «Промжелдортранс-сервис», дочерней компании ПАО «КАМАЗ», но используется для отправки грузов целого ряда предприятий, включая те, что поставляют технику на СВО.

На старте процесса советник гендиректора по безопасности потерпевшего ООО Валерий Капитов сообщал — скорость движения составов после ЧП была снижена до 20 км/ч и приняты дополнительные меры, чтобы в случае отказа светофоров не произошло схода поездов с рельсов либо столкновения движущихся навстречу друг другу составов. Позднее из допросов свидетелей выяснилось — все последствия поджога не устранены до сих пор.



По версии обвинения, после первой диверсии анонимный заказчик перечислил на указанный Ибрагимовым криптокошелек 135 долларов США (эквивалентных 10,4 тыс. рублей на день преступления). Приятель Ибрагимова по его просьбе обналичил их, в итоге на руки организатор получил 9 тысяч, из которых каждому из трех подростков досталось по 1 тысяче рублей.

На следующую акцию Ибрагимов, как полагают в СК и прокуратуре, отправил лишь одного, самого младшего из диверсантов Мишу. Он вечером 22 марта 2023 года вывел из строя стратегически важный объект связи в дачном поселке Заречье Тукаевского района, также известном как коттеджный поселок «Простоквашино». Речь об оборудовании базовой станции сотовой связи оператора «Теле 2» (ООО «Т2 Мобайл»). В результате поджога сгорели электрический и радиорелейный кабели, температурный датчик и вентилятор охлаждения станции. Пользователи сети в радиусе двух километров лишились мобильной связи почти на 15 часов. Впрочем, сети других операторов продолжали работать.



После поджога климатического шкафа на вышке связи от заказчика поступило еще 325 долларов. После их конвертации и обналичивания Ибрагимов получил на руки 25,6 тысячи рублей, однако делиться с непосредственным участником поджога Мишей не стал — заявил, что якобы тот нарушил правила конспирации.

С обвинением в диверсии не согласны все подсудимые. При этом сами факты они не отрицают.

«У меня не было умысла подрывать экономическую безопасность страны! В связи с этим я не согласен с квалификацией, — заявил он суду. — Я действительно общался с неизвестным человеком в Сети, передавал от него сведения одному из подростков. Передавая, сам не знал месторасположения этих объектов», — заявлял на первом заседании по этому делу Булат Ибрагимов. О частичном признании вины говорили и двое несовершеннолетних участников. С их слов, они и не предполагали, что сожженный шкаф находится в рабочем состоянии и имеет особую важность.