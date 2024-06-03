В 2023 году «Казаньоргсинтез» выполнил план по выпуску основной продукции на 98%

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

По итогам 2023 года ПАО «Казаньоргсинтез» выпустило 1,7 миллиона тонн основной продукции — 98% от плана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет компании.

— Плановые показатели выполнены на 98% в связи с прекращением подачи этановой фракции на завод пиролиза по причине внепланового ремонта этанопровода ООО «Газпром трансгаз Казань», внеплановыми остановами на заводах пиролиза и поликарбонатов, а также реализацией производства труб в декабре, — говорится в отчете.

Напомним, в этом году ожидается завершение модернизации установки В на заводе ПНД «Казаньоргсинтеза» с увеличением мощности выпуска полиэтилена низкого давления (ПНД) на 120 тыс. тонн. Таким образом, мощность казанского предприятия только по ПНД должна вырасти до 660 тыс. тонн. Две другие установки на предприятии были модернизированы ранее (каждая с наращиванием мощности со 100 тыс. до 220 тыс. тонн).