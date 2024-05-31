Патрушев: Россия продлевает запрет на экспорт риса

Фото: Динар Фатыхов

Запрет на экспорт риса из России будет продлен. Об этом на Всероссийском зерновом форуме заявил вице-премьер страны Дмитрий Патрушев.

По его словам, это решение связано с тем, что объем производства риса в стране пока не достиг показателей, которые позволили бы обеспечить достаточное предложение на внутреннем рынке.

— Что касается риса, мы были вынуждены закрыть рис на экспорт. Работа ведется, у нас объемы производства риса увеличиваются, но пока не достигли тех показателей, которые нам позволили бы спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем, — сказал Патрушев.

Патрушев также отметил, что рис является хорошей культурой с точки зрения экспорта и Россия планирует увеличить объем его производства до 2 млн тонн в ближайшей перспективе. Это позволит экспортерам отправлять культуру за рубеж.

— Мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объем производства риса не менее чем до 2 млн тонн с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт, — подчеркнул он.