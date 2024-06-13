Экологичная модернизация

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Проект реконструкции и модернизации технологической линии полимеризации (реактор «В») на «Казаньоргсинтезе» (входит в Группу СИБУР) перешел в стадию пусконаладки. Строительно-монтажные работы завершены, установлено более 700 единиц технологического оборудования. Проводятся дополнительные функциональные испытания, в том числе на герметичность.

При трехкратном увеличении мощности реактор «В», модернизированный с использованием более экологичных технологий, не увеличит уровень воздействия на окружающую среду. Сдувки неотработанных газов производства порошка полиэтилена, ранее сгоравшие на факеле, теперь — с помощью криогенной технологии — будут возвращаться из системы рекуперации в производственную цепочку. Согласно оценке экспертов, речь идет о более чем 8 тыс. тонн углеводородных газов.

Подобная модернизация ранее уже завершена на реакторах «А» и «С». Работами на реакторе «В» на предприятии завершается реконструкция единой системы рекуперации.

За последние 20 лет модернизированы более 80% всех основных мощностей и инфраструктуры объектов производства. При этом удельные выбросы предприятия в пересчете на тонну продукции сократились на 43%.