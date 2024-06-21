«Ансат» получил отечественный двигатель ВК-650В

Фото: фото Максима Платонова

Объединенная двигателестроительная корпорация поставила первые опытные двигатели ВК-650В для начала летно-конструкторских испытаний импортозамещенного вертолета «Ансат», сообщила пресс-служба «Ростеха». Опытные образцы произведены на петербургском предприятии «ОДК-Климов». В настоящее время ВК-650В проходят сертификационные испытания на стендах ЦИАМ имени П.И. Баранова и параллельно готовятся к началу летно-конструкторских испытаний. «До конца 2024 года планируем получить сертификат типа и начать серийное производство в следующем году», — приводятся в сообщении слова директора программы ВК-650 «ОДК-Климов» Евгения Проданова.

ВК-650В разработан на замену канадского двигателя PW-207 Pratt & Whitney. Им оснащалось серийное производство легких вертолетов «Ансат» на Казанском вертолетном заводе. В марте 2022 года Pratt & Whitney Canada объявила о прекращении поставок двигателей PW207К в Россию. С тех пор производство легких вертолетов поддерживалось за счет «остаточных запасов» зарубежных двигателей, рассказывали источники «Реального времени». Благодаря им КВЗ завершил в прошлом году исполнение крупного контракта на поставку вертолетов для Национальной службы санитарной авиации.

На очереди исполнение экспортного контракта на поставку 60 легких многоцелевых вертолетов «Ансат» для Зимбабве. Первая партия из 18 легких многоцелевых вертолетов «Ансат» была отгружена в мае для «формирования основы санитарной авиации» Зимбабве.

Луиза Игнатьева