Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти

Фото: Ринат Назметдинов

Восемь стран ОПЕК+, включая Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию, Россию, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Оман, приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти в объеме 1,66 млн баррелей в сутки до конца 2025 года. Об этом пишет РИА «Новости» с отсылкой на саудовское государственное агентство новостей.

Страны договорились сохранить введенные позднее сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки только до октября текущего года.

С октября и до конца 2025 года страны ОПЕК+ будут постепенно отказываться от ряда добровольных сокращений.