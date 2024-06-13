Шагиахметов: вопросы экологии в фокусе внимания совета директоров КОСа

На заседаниях совета директоров «Казаньоргсинтеза» (входит в группу СИБУР) вопросы экологии рассматриваются в приоритетном порядке, сообщил вице-премьер — министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

«Я говорю это как представитель государства в совете директоров, — пояснил он. — Вопросы запахов мы обсуждали. Все те индикаторы (оценки качества атмосферного воздуха, — прим. ред.), которые выставило предприятие, говорят о том, что работа «Казаньоргсинтеза» не оказывает влияния на запахи. Чтобы этого и не было в дальнейшем, предприятие запускает экологичные технологии и мероприятия по модернизации».

В качестве примера удачной экологичной практики министр экономики РТ привел модернизацию реактора «В» на «Казаньоргсинтезе». «Этот проект позволит нам увеличить мощности производства продукции, повысить эффективность предприятия. Но это и серьезный экологический проект, который отработанные газы заново пускает в производство и тем самым решает вопросы и экологии, и экономики предприятия», — подчеркнул Шагиахметов.

Министр назвал и другие проекты, которые позволяют снизить воздействие предприятий СИБУРа в Татарстане на окружающую среду на 14—15%. Помимо реактора «В», это модернизация установки изопропилбензола на «Казаньоргсинтезе» и строительство этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме».

«Наряду с ключевыми экономическими показателями предприятий это очень хороший результат, — заключил Шагиахметов. — Порядка 25 тыс. рабочих мест создает «Казаньоргсинтез», и в этих рабочих местах значительная доля малого и среднего бизнеса Татарстана. Более 30% продукции, которая производится на предприятии, перерабатывается внутри республики. СИБУР подробно излагает свои планы, показывает результаты, объясняет, как решает задачи. И мы видим, что результаты у них хорошие».

Проблема запахов в северной части Казани появилась три года назад. По жалобам жителей проведены проверки всех крупнейших предприятий, оказывающих наибольшее влияние на воздух этой части города.