FLAMAX представил надежное решение для хранения воды на VODEXPO-2024

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

С 18 по 20 июня в московском «Экспоцентре» прошли 8-й Всероссийский водный конгресс и Международная выставка VODEXPO-2024. В мероприятиях традиционно принимало участие производственное предприятие из Татарстана — FLAMAX.

О том, какие тренды были замечены и каких результатов удалось добиться в рамках экспозиционной работы рассказал генеральный директор Фиргат Зиганшин.

— FLAMAX представил на VODEXPO-2024 свой флагманский продукт — сборные резервуары для хранения воды питьевого назначения, полностью изготовленные из российских комплектующих. Мы производим их на собственном заводе металлообработки в Республике Татарстан. Для многих регионов страны, в силу природных или техногенных факторов испытывающих проблемы с водоснабжением, стальные сборные емкости FLAMAX стали тем самым решением, которое обеспечило население чистой питьевой или бытовой водой. Так, ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе по национальному проекту «Чистая вода», были подписаны прямо на экспозиционной площадке!

Комплексные решения для хранения воды питьевого и противопожарного назначения от FLAMAX имеют массу преимуществ по сравнению с аналогами, среди них — возможность вписать резервуары фактически в любую площадь как внутри помещений, так и снаружи. Также производственное предприятие производит блочно-модульные насосные станции и предоставляет клиентам полное сервисное обслуживание — гарантийное и постгарантийное. Для заказчиков такой подход очень удобен, так как единый центр ответственности упрощает контроль за ходом реализации проекта.

— По роду своей деятельности мы имели возможность изучить проблемы водохозяйственной отрасли России и пришли к выводу, что модуль «2 резервуара + насосная станция» — наиболее эффективное, долговечное и надежное решение по сравнению с башнями Рожновского, которые морально устарели и не являются передовой технологией уже много лет. Именно об этой проблематике в рамках круглого стола на Всероссийском водном конгрессе подробно рассказал наш директор по развитию Павел Кукин, — подчеркнул Фиргат Зиганшин. — Работа нашей большой команды не прекращалась и в дни проведения VODEXPO-2024. Совсем недавно мы завершили сборку объектов в Новосибирской области и Приморском крае как раз по линии национального проекта «Чистая вода». Мне очень приятно, что в том числе благодаря нашей работе у россиян повышается качество жизни, вода приходит даже в отдаленные и труднодоступные районы страны!

Больше интересной информации о миссии, концепции и проектах, реализованных производственным предприятием FLAMAX, — на официальном сайте по адресу www.flamax.ru. Получить консультацию специалистов по выбору резервуаров и оборудования можно по обращению на почту info@flamax.ru или по телефону 8 800 200 62 69.

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