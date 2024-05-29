Аграрии получили первые страховые выплаты за пострадавшие от заморозков посевы

Фото: Максим Платонов

Страховая компания «Росгосстрах» выплатила аграриям более 107 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного посевам майскими заморозками.



Ущерб по обращениям растениеводов, по которым еще не произведены выплаты, составляет 235 млн рублей. По словам представителей «Росгосстраха», программа страхования урожая на случай чрезвычайной ситуации оказалась востребованной у сельхозпроизводителей.

Заморозки в начале мая нанесли существенный ущерб посевам сельскохозяйственных культур в десяти регионах центральной части России. Наибольший ущерб у сельхозпроизводителей Волгоградской области. Часть посевов озимой пшеницы была утеряна безвозвратно.

С начала года компания уже выплатила клиентам более 153 млн рублей за утраченный урожай. Из них около 16,5 млн рублей получили растениеводы из Мордовии за погибшие посевы озимых пшеницы и ржи, а также ярового ячменя.

Начальник управления выплат по страхованию индустриальных и логистических рисков Антон Шерстнев отметил, что многие растениеводы также выбирают страхование по мультирисковому полису. В этом случае покрываются не только прямые расходы растениеводов, но и недополученная прибыль из-за снижения урожайности посеянных культур. Компенсация может доходить до 100% страховой стоимости урожая.

Ранее владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков рассказал «Реальному времени» о значительных потерях из-за морозов.

Рената Валеева