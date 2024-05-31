Минэкономики Татарстана заключит договор с НКНХ о строительстве теплоэлектростанции
Кабмин Татарстана поручил Министерству экономики Татарстана заключить договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» по реализации инвестиционного проекта «Строительство парогазовой установки-теплоэлектростанции (ПГУ-ТЭС)» для нужд предприятия.
Согласно распоряжению премьер-министра республики Алексея Песошина, договор будет предусматривать предоставление льготы путем освобождения от уплаты налога на имущество организации.
Контроль за исполнением проекта возложили на Минэкономики республики.
Подробнее об инвестпроектах на 2024 год — в материале «Реального времени».ПромышленностьНефтехимияЭнергетика Татарстан