АвтоВАЗ в 2025 году может выпустить 90 тысяч автомобилей Lada Largus в Ижевске

Фото: Максим Платонов

АвтоВАЗ планирует в 2025 году выпустить около 90 тысяч автомобилей Lada Largus. Об этом сообщил вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, сообщает Интерфакс.



В 2024 году компания рассчитывает реализовать около 40 тысяч машин, а в следующем — выйти на запланированный уровень производства. При этом Костромин отметил, что чем раньше будут оформлены заказы, тем проще будет скорректировать план производства.

Lada Largus снова выпускается серийно на заводе в Ижевске с середины мая. Ранее производство было приостановлено и перенесено из Тольятти. По словам президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова, это позволило оптимизировать производство и заложить основу для дальнейшего развития марки.

Общий план производства АвтоВАЗа на 2024 год составляет 500 тысяч автомобилей.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 5 июня, компания АвтоВАЗ представит новую модель — Lada Iskra. Старт серийного производства Lada Iskra запланирован на начало 2025 года в Тольятти.

Рената Валеева