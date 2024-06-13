КОС пополнил линейку полиэтиленов высокой плотности новым продуктом

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

73 проекта новых марок полиэтилена, в дополнение к уже выпускаемым более чем 250 маркам, прорабатывает в горизонте до 2027 года СИБУР. Об этом сообщают в официальном релизе компании.

Так, в ответ на запрос российских аграриев в рамках реализации государственных задач по обеспечению импортозамещения «Казаньоргсинтез» пополнил линейку полиэтиленов высокой плотности новым продуктом: HD 12443 AP. Марка полиэтилена предназначена для производства трубок и лент набирающего популярность в стране капельного орошения.

Капельный полив обеспечивает равномерность полива, возможность сократить потребление воды на 30—70% и удобрений до 50% по сравнению с дождеванием, не допускает травмирования растений, препятствует росту сорняков, одновременно с этим позволяя ускорить процессы созревания и увеличивать в зависимости от культуры объем собираемого урожая в полтора и более раза.

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«Удобрения и капельный полив позволили нам повысить урожайность в 10 раз, — уверен владелец регионального бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков. — Сейчас мы собираем около 30 тонн клубники с одного гектара, а без мелиорации урожайность была бы 3-4 тонны. Капельный полив позволяет нам беречь воду, а значит, мы экономим расходы на содержание своих полей. Очень хорошо, что началось производство новой марки полиэтилена, это снизит себестоимость капельных систем».

Переработчики полимеров уже проявили интерес к новой марке полиэтилена. В частности, на заводе по производству полимерных труб «Техстрой», в мае текущего года приступившем к установке линии производства систем капельного орошения, подтвердили: «Мы уже слышали про эту марку и готовы рассмотреть ее применение».