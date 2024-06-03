В Египте к 2025 году начнут производить автомобили Lada

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Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что в городе Тарбул будет построен завод по производству автомобилей Lada. Ежегодно планируется выпускать от 50 до 70 тысяч машин. Запуск производства ожидается в начале 2025 года, рассказали РИА «Новости».

По словам министра, российская компания АвтоВАЗ и египетская GV Investments подписали договор о партнерстве, по которому вторая получила право на производство автомобилей Lada в Египте.

Ахмед Самир отметил, что египетская организация занимается строительством завода по сбору автомобилей площадью 200 тысяч квадратных метров в городе Тарбуле. Новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50—70 тысяч автомобилей в год.