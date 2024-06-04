Разработчики «Атома» показали городской электрофургон на его базе

Разработчики представили новую модель городского электрофургона, созданного на базе электромобиля «Атом». Базовая модификация фургона будет лишена всех пассажирских кресел, кроме водительского. Однако за дополнительную плату автомобиль может быть оснащен пассажирским сиденьем.

Для салона предусмотрена съемная перегородка и система креплений, что позволит адаптировать пространство под различные нужды. Объем грузового пространства LCV должен составить до 1,6 м³. Паспортная грузоподъемность фургона — 360 кг, а в салон поместятся грузы длиной до 220 см.

Характеристики же легкового автомобиля «Атом» стали известны в конце прошлого года. Его производство планировалось запустить на мощностях завода «Москвич» в 2025 году.

Разиль Самигуллин