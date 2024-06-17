Минэнерго предложило разрешить иностранное оборудование на электростанциях

Минэнерго выступило с инициативой разрешить использование иностранного оборудования при строительстве новых тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Минэнерго предложили снизить требования к локализации для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих. По словам министерства, это связано с трудностями в поставках отечественных турбин и трансформаторов. Из-за задержек в поставках сроки ввода в эксплуатацию новых ТЭС в России часто смещаются.

В министерстве считают, что использование иностранных комплектующих позволит снизить риски «на краткосрочном горизонте планирования». Однако машиностроители выступают против этой инициативы, обещая стабилизацию цен при выходе на серийное производство.

Ранее стало известно, что правительство направит на поддержку станкостроительной отрасли 300 млрд рублей до 2030 года.