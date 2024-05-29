FLAMAX установил резервуары в Крыму

В начале мая специалисты производственной компании FLAMAX спроектировали, изготовили и установили емкости для хранения противопожарного запаса воды на территории пивобезалкогольного комбината «Крым».

Предыстория

Пивобезалкогольный комбинат «Крым» — один из крупнейших на юге России производителей пенных, безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды. Практически с момента основания он входил в число лидеров отрасли.

А лидеры традиционно предпочитают высокое качество для реализации задач. Поэтому для обеспечения пожарной безопасности нового склада крымчане выбрали смарт-решение от производственной компании FLAMAX.

Решение

Для нужд пивобезалкогольного комбината «Крым» инженеры FLAMAX предложили комплексное решение: 2 резервуара объемом 263 куб.м каждый и блочно-модульную пожарную насосную станцию. Преимущество такого подхода — единый центр ответственности, что значительно облегчает жизнь заказчика на всех стадиях выполнения работ. Все было реализовано по классической схеме: специалисты FLAMAX получили вводные данные, разработали комплексное проектное решение, утвердили его и передали на производство. Далее оборудование прошло выходной контроль и отправилось на площадку строительства.

Удобство и экономию клиент оценил и на стадиях транспортировки и монтажа. Резервуары диаметром 7,02 м и высотой 7,81 м были аккуратно упакованы на паллеты и доставлены до г.Саки обычной грузовой фурой. А сами работы по возведению емкостей были завершены за 3 дня, несмотря на ветреную погоду с порывами ветра до 20 м/с.

Все вышеперечисленное в очередной раз на практике показывает эффективность и удобство технологии сборных резервуаров FLAMAX.

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Примеры работ — на сайте компании.

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