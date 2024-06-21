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«Ростех» передал казанскому вертолетному заводу первые двигатели ВК-650В для испытания вертолетов «Ансат»

10:16, 21.06.2024
«Ростех» передал казанскому вертолетному заводу первые двигатели ВК-650В для испытания вертолетов «Ансат»
Фото: фото Максима Платонова

«Ростех» передал казанскому вертолетному заводу первые опытные двигатели ВК-650В для начала летно-конструкторских испытаний импортозамещенного вертолета «Ансат», сообщает пресс-служба объединенная двигателестроительная корпорация.

В настоящее время установки проходят сертификационные испытания. Параллельно готовятся наземные испытания с участием вертолетов «Ансат», которые производятся на казанском вертолетном заводе.

Стоит подчеркнуть, что первый прототип вертолета «Ансат» был собран в мае 1997 года. Серийное производство вертолетов «Ансат» ведется Казанским вертолетным заводом темпами по 15—16 машин в год.

Разиль Самигуллин

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