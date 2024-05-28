США могут ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с Россией

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Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх не исключает, что США могут ввести всеобъемлющее торговое эмбарго против России. Это заявление он сделал в ходе выступления в институте Брукингса, сообщает РИА «Новости».

Далип Сингх отметил, что история эмбарго не является блестящей, однако Россия трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины. Это может привести к тому, что введение эмбарго станет неизбежным.

Также Соединенные Штаты Америки готовы принять дополнительные меры против Китая в связи с тем, что Пекину приписывают помощь оборонно-промышленному комплексу России.

Рената Валеева