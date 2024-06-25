«Кировский завод» выпустит около 3 тыс. полностью отечественных коробок передач в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Петербургский тракторный завод (входит в группу компаний «Кировский завод») планирует выпустить 2 700 полностью отечественных коробок переключения передач (КПП) до конца 2024 года, сообщает ТАСС.

— КПП полностью отечественная, начиная от производства заготовок: отливок и поковок. С начала года выпущено 1 160 КПП по текущую дату. До конца года планируется выпуск примерно 2 700, — сообщили в пресс-службе.

На заводе также планируется создать цех на 1 200 рабочих мест. Для этого выделяются средства на инновационные технологии и закупку нового оборудования. Это даст возможность развивать промышленность. В прошлом году соответствующие меры поддержки были оказаны Тракторному заводу. В этом году одобрена еще одна заявка предприятия.

Завод принадлежит группе компаний «Кировский завод». Завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.