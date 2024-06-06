В Казани прошла конференция FLAMAX BUSINESS

Фото: предоставлено пресс-службой "Фламакс"

Деловая конференция FLAMAX BUSINESS в столице Татарстана собрала представительный пул инженеров и проектировщиков. В качестве спикеров выступили топ-менеджеры компаний-партнеров и эксперты в области систем водоснабжения и пожаротушения на промышленных и инфраструктурных объектах.

Рабочая программа началась накануне с экскурсии на производственную площадку FLAMAX, расположенную в Лаишевском районе Республики Татарстан. Далее, уже во время лекционной части мероприятия, посетившие завод охотно делились своими положительными впечатлениями.

Основную часть конференции открыл генеральный директор ООО «АФЕСПРО» Антон Оника. В аллегоричной форме он проиллюстрировал процесс ценообразования при выборе систем пожарной безопасности, после чего рассказал о преимуществах газового пожаротушения.

Георгий Середа, коммерческий директор компании «Электропомпа», представил анализ российского рынка насосного оборудования.

Менеджер отдела продаж FLAMAX Евгений Белоусов рассказал собравшимся о сборных резервуарах для хранения воды питьевого и противопожарного назначения, которые FLAMAX изготавливает полностью из российских комплектующих. Важным преимуществом технологии он назвал индивидуальный подход к каждому клиенту и возможность вписать емкости в любые, даже минимальные, площади.

— Мероприятие в Казани собрало группу специалистов из проектных организаций. На мой взгляд, площадка очень полезная в плане продвижения наших производственных возможностей, — отметил Сергей Кондаков, директор завода FLAMAX, который впервые посетил мероприятие FLAMAX BUSINESS. — Лично мне было интересно пообщаться с потенциальными заказчиками, которые задавали вопросы об особенностях организации производственного процесса. В целом в Поволжском регионе сегодня ведется большое строительство, поэтому необходимо встречаться с проектантами и рассказывать о преимуществах нашей продукции, в том числе на таких мероприятиях, как FLAMAX BUSINESS.

Расписание и географию предстоящих встреч опубликуем с хештегом #местовстречи в наших социальных сетях и в разделе FLAMAX BUSINESS на сайте компании FLAMAX.

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