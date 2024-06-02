Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» успешно сел на обратной стороне Луны

По сообщению Китайского национального космического управления, посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны. Об этом пишет RT.

Главной задачей миссии является первый в истории сбор образцов лунного грунта с обратной стороны Луны и доставка их на Землю. Работа займет около двух дней.

Аппарат был запущен 3 мая и прилунился в кратере Аполлон, расположенном в районе Южного полюса естественного спутника Земли.