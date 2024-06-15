Россия и Египет провели совместные военные учения в Средиземном море
Российские боевые корабли Тихоокеанского флота приняли участие в совместных с Египтом военных учениях в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
— С российской стороны в учениях участвовали ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». От Военно-морских сил Египта был задействован фрегат «Аль-Кадир», — сообщает министерство.
Участники учений отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов.
Ранее Минобороны провели электронные ракетные пуски в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В сообщении министерства отмечается, что были осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника.
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