Новости промышленности

18:24 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Россия и Египет провели совместные военные учения в Средиземном море

17:03, 15.06.2024
Россия и Египет провели совместные военные учения в Средиземном море
Фото: Скриншот Минобороны

Российские боевые корабли Тихоокеанского флота приняли участие в совместных с Египтом военных учениях в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

— С российской стороны в учениях участвовали ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». От Военно-морских сил Египта был задействован фрегат «Аль-Кадир», — сообщает министерство.

Участники учений отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов.

Ранее Минобороны провели электронные ракетные пуски в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В сообщении министерства отмечается, что были осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ПромышленностьОПК

Новости партнеров

Читайте также