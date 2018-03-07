Потребкорзина: рекорды по удорожанию в Казани поставили укроп, огурцы и капуста
Индекс потребительских цен по версии «Реального времени» в татарстанской столице почти не меняется уже второй месяц подряд
Февраль 2018 года продолжает радовать жителей страны стабильными ценами на продукты. Впрочем, стабильность эта отчасти мнимая: при общей неизменной стоимости корзины отдельные продукты за последний месяц значительно поменялись в цене, причем коснулось это в основном овощей.
«Эдельвейс» укрепился на позиции самого дешевого
Второй месяц года не ознаменовался каким-либо заметным изменением стоимости потребительской корзины в казанских магазинах. Средняя стоимость набора продуктов в четырех анализируемых сетях составила 5 469 рублей, что на 0,1% больше, чем в конце января 2018 года.
Максимальное снижение стоимости продемонстрировала и без того самая дешевая сеть — «Эдельвейс», однако и тут изменение трудно заметить невооруженным глазом. Стоимость продуктов тут снизилась за месяц на 2%, с 5172 до 5068 рублей. Отрыв от занимавшего в течение долгого времени первое место по дешевизне «Магнита» благодаря этому увеличился — в последнем стоимость изменилась примерно на рубль, сейчас набор продуктов тут обойдется в 5173 рубля.
Две другие сети, принимающие участие в исследовании, — «Пятерочка» и «Бахетле» — сохранили свои позиции. Второе по дороговизне место оказалось у «Пятерочки», причем она стала лидером по росту цен за месяц — корзина тут изменилась с 5586 до 5719 рублей, или на 2,4%. Самая дорогая из исследуемых сетей, «Бахетле», за месяц практически не изменила цены: месячная корзина здесь подешевела с 5919 до 5916 рублей, или на 0,1%.
Как можно заметить из графика, весь месяц распределение сетей по дешевизне сохранялось практически всегда на одном уровне. Исключением стали несколько дней в начале февраля, когда «Пятерочка» становилась незначительно дороже, чем «Бахетле». Аналогичный период был и в самом конце февраля. Позиции же «Эдельвейса» и «Магнита» сближались лишь один раз — 19—20 февраля.
Овощи расшатывают корзину
Ожидаемо в конце зимы наиболее дорожающим видом продуктов являются овощи. Однако, что интересно, к этой же категории относятся и наиболее подешевевшие продукты — сказывается фактор сезонности и то, что эта сезонность разная для разных видов овощей. Вся категория, в которую входит девять продуктов, за месяц подорожала на 12,6%. При этом четыре вида овощей подешевели.
Рекордным здесь стал показатель моркови, которая подешевела более чем на четверть. В лидерах также репчатый лук — он снизился в цене на 16%. Еще два овоща подешевели, но незначительно: квашеная капуста — на 3%, а томаты — на 2%. Отдельно отметим снижение стоимости картофеля на 6%.
Лидерами по подорожанию стали укроп, огурцы и свежая капуста. Укроп стал дороже почти на треть, огурцы — почти на четверть, а свежая капуста — на 21%. Это самые подорожавшие продукты не только среди овощей, но и вообще по всей потребительской корзине. Заметно подорожала, кроме того, свекла (на 11%), а рост цены болгарского перца едва ли заметен — стоимость увеличилась лишь на 2%.
Что касается фруктов, то здесь обошлось без значительных скачков. Наиболее заметно изменение стоимости апельсинов — за месяц они подорожали на 12%. Также на 7% выросли в цене груши, а вот лимоны, напротив, снизились на 6%. Бананы подорожали на 3%, а яблоки — менее чем на 1%.
Стоимость остальных продуктов изменилась менее значительно — не более чем на 10%. В частности, среди наиболее подорожавших продуктов оказались шоколад (почти 10%), сыр (около 8%), сахар (7%), мука и горох (около 6%).
Подешевели на 5% и более: курица (почти 7%), соль и сливочное масло (7%), рис и минтай (8—9%). Говядина и свинина практически не изменились в цене, как и молоко. Яйца подорожали на 2,5%, хлеб подешевел на 1—3%. Гречка и макароны изменились в цене менее, чем на полпроцента.
|Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг.
|26.02.2018
|26.01.2018
|Изменение
|1.Хлебные продукты
|824,18
|833,70
|-1,1%
|Фасоль
|228,88
|228,88
|0,0%
|Горох
|63,00
|59,59
|5,7%
|Мука
|40,79
|38,53
|5,9%
|Рис
|140,75
|152,81
|-7,9%
|Гречка
|128,22
|128,09
|0,1%
|Батон
|72,44
|74,81
|-3,2%
|Хлеб Сельский
|44,88
|45,42
|-1,2%
|Макароны
|105,22
|105,56
|-0,3%
Хозяйке на заметку: в «Магните» все-таки дешевле
Магазином с наибольшим количеством самых дешевых продуктов оказался «Магнит» — несмотря на то, что в рейтинге магазинов по общей стоимости корзины первое место занимает «Эдельвейс». Здесь самыми дешевыми являются 15 видов продуктов. Это фасоль и макароны, картофель и свекла, лимоны и груши, молоко и сливочное масло, говядина и минтай, шоколад, а также яйца, соль, чай и черный перец. В то же время 10 продуктов здесь — самые дорогие. Это растительное масло, сметана, сельдь, свинина и курица, сахар и печенье, морковь, огурцы и капуста.
На втором месте по числу самых дешевых продуктов оказалась «Пятерочка» — вероятно, благодаря обилию маркетинговых акций. Здесь самыми дешевыми являются 12 видов продуктов. Четыре из них — из категории бакалеи (горох, мука, рис и гречка) плюс два вида овощей (огурцы и болгарский перец), фрукты (апельсины и бананы), мясо и рыба (свинина, курица и сельдь), а также печенье. Дороже всего тут стоят восемь продуктов — соль, оба вида хлеба, многие виды овощей (картофель, помидоры, свекла, лук и укроп).
Самая дешевая сеть — «Эдельвейс» — оказалась лишь на третьем месте по числу самых дешевых продуктов. Здесь таких 10. Это оба вида хлеба, некоторые овощи (квашеная капуста, помидоры, морковь, лук и укроп), творог, растительное масло и лавровый лист. Дорого стоят тут девять видов продуктов — маргарин, сыр, минтай, фрукты (яблоки, апельсины, бананы, груши), а также макароны и горох.
Наконец, в самом дорогом магазине — «Бахетле» — можно купить семь видов продуктов дешевле всего. Это маргарин и растительное масло, сыр, сметана, сахар и яблоки, а также свежая капуста. Самых дорогих видов товаров здесь 18: это бакалея (фасоль, мука, рис, гречневая крупа), некоторые овощи (квашеная капуста, свекла, болгарский перец), молочные продукты (непосредственно молоко, сливочное масло, творог), яйца, лимоны, шоколад и печенье, говядина, чай, лавровый лист, черный перец.
|Бахетле
|Эдельвейс
|Пятерочка
|Магнит
|Вид статьи
|Вид товара
|Цена кг
|Цена кг
|Цена кг
|Цена кг
|Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего в т.ч.:
|Бобовые в т.ч.:
|Фасоль
|296,3
|216,8
|215,0
|187,5
|Горох
|62,4
|72,4
|57,4
|59,9
|Мука пшеничная
|49,0
|41,8
|35,0
|37,5
|Рис
|163,8
|162,3
|99,8
|137,3
|Крупа гречневая
|174,8
|108,6
|99,8
|129,8
|Хлеб пшеничный «Батон нарезной»
|78,0
|61,0
|84,8
|66,0
Дополнительная корзина: как сосиски из «Пятерочки» стали лидером подорожания
Что касается товаров из «дополнительной продовольственной корзины», в которую входят продукты, не учитываемые Росстатом, но популярные в стране, то тут существенно (более чем на 10%) изменилась цена лишь на семь.
Существенно — более чем на четверть — повысилась стоимость газированных напитков: в среднем с 66 до 84 рублей за 1,5 литра. Обусловлено это ростом цены почти в полтора раза в «Пятерочке» и «Эдельвейсе». Кроме того, на 22% и 20% соответственно подорожали майонез и кетчуп. При этом майонез заметно — в полтора раза — подорожал в «Бахетле» и на 39% — в «Эдельвейсе». В случае с кетчупом рост цены составил 58% в «Эдельвейсе» и 47% — в «Пятерочке». При этом в «Бахетле» он подешевел на 2%, а в «Магните» — и вовсе на 18%. Довольно сильно, на 13%, также подорожало пиво, причем изменений не было только в «Пятерочке» — в остальных сетях оно повысилось в цене на 15— 18%. Наконец, на 11% подорожали чипсы — в основном это связано с ростом цены в «Пятерочке».
Из заметно подешевевших товаров можно выделить колбасу: она снизилась в цене на 26%, причем снижение на 30—44% было зафиксировано во всех сетях, кроме «Бахетле». Также тут стоит выделить стоимость шампанского — оно подешевело на 14% благодаря снижению цены в «Бахетле» на 27% и в «Пятерочке» — на 34%.
Помимо этого стоит отметить изменение стоимости сосисок. Несмотря на то, что средняя цена осталась примерно той же, что в прошлом месяце, в «Пятерочке» сосиски подорожали почти в два раза — с 217 до 425 рублей. При этом в «Бахетле» и «Эдельвейсе» они, напротив, подешевели на 37% и 26% соответственно.
|п/п
|Товар/цена в магазине
|Бахетле
|Эдельвейс
|Пятерочка
|Магнит
|Дата
|21.02.2018
|21.02.2018
|21.02.2018
|21.02.2018
|1.1.
|Напиток газированный (1,5 л.)
|73,90
|93,50
|93,90
|72,90
|1.2.
|Вода питьевая негазированная (1,5 л)
|19,90
|19,55
|20,90
|21,40
|1.3.
|Нектар/Сок 1 литр
|69,90
|66,95
|49,90
|85,90
|1.4.
|Кофе растворимый (150 г)
|399,00
|365,50
|389,00
|399,00
|1.5.
|Водка (0,5 л.)
|599,00
|579,70
|479,00
|520,00
|1.6.
|Пиво (0,5л.)
|61,20
|69,70
|59,90
|66,90
|1.7.
|Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л.
|379,00
|369,35
|239,00
|350,00
|2.1.
|Майонез (Провансаль с лим сок 67% 380 г)
|69,00
|62,70
|68,60
|74,90
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