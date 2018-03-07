Потребкорзина: рекорды по удорожанию в Казани поставили укроп, огурцы и капуста

Индекс потребительских цен по версии «Реального времени» в татарстанской столице почти не меняется уже второй месяц подряд

Фото: Роман Хасаев

Февраль 2018 года продолжает радовать жителей страны стабильными ценами на продукты. Впрочем, стабильность эта отчасти мнимая: при общей неизменной стоимости корзины отдельные продукты за последний месяц значительно поменялись в цене, причем коснулось это в основном овощей.

«Эдельвейс» укрепился на позиции самого дешевого

Второй месяц года не ознаменовался каким-либо заметным изменением стоимости потребительской корзины в казанских магазинах. Средняя стоимость набора продуктов в четырех анализируемых сетях составила 5 469 рублей, что на 0,1% больше, чем в конце января 2018 года.

Максимальное снижение стоимости продемонстрировала и без того самая дешевая сеть — «Эдельвейс», однако и тут изменение трудно заметить невооруженным глазом. Стоимость продуктов тут снизилась за месяц на 2%, с 5172 до 5068 рублей. Отрыв от занимавшего в течение долгого времени первое место по дешевизне «Магнита» благодаря этому увеличился — в последнем стоимость изменилась примерно на рубль, сейчас набор продуктов тут обойдется в 5173 рубля.

Максимальное снижение стоимости продемонстрировала и без того самая дешевая сеть — «Эдельвейс»



Две другие сети, принимающие участие в исследовании, — «Пятерочка» и «Бахетле» — сохранили свои позиции. Второе по дороговизне место оказалось у «Пятерочки», причем она стала лидером по росту цен за месяц — корзина тут изменилась с 5586 до 5719 рублей, или на 2,4%. Самая дорогая из исследуемых сетей, «Бахетле», за месяц практически не изменила цены: месячная корзина здесь подешевела с 5919 до 5916 рублей, или на 0,1%.

Как можно заметить из графика, весь месяц распределение сетей по дешевизне сохранялось практически всегда на одном уровне. Исключением стали несколько дней в начале февраля, когда «Пятерочка» становилась незначительно дороже, чем «Бахетле». Аналогичный период был и в самом конце февраля. Позиции же «Эдельвейса» и «Магнита» сближались лишь один раз — 19—20 февраля.

Овощи расшатывают корзину

Ожидаемо в конце зимы наиболее дорожающим видом продуктов являются овощи. Однако, что интересно, к этой же категории относятся и наиболее подешевевшие продукты — сказывается фактор сезонности и то, что эта сезонность разная для разных видов овощей. Вся категория, в которую входит девять продуктов, за месяц подорожала на 12,6%. При этом четыре вида овощей подешевели.

Рекордным здесь стал показатель моркови, которая подешевела более чем на четверть. В лидерах также репчатый лук — он снизился в цене на 16%. Еще два овоща подешевели, но незначительно: квашеная капуста — на 3%, а томаты — на 2%. Отдельно отметим снижение стоимости картофеля на 6%.

Лидерами по подорожанию стали укроп, огурцы и свежая капуста. Укроп стал дороже почти на треть, огурцы — почти на четверть, а свежая капуста — на 21%. Это самые подорожавшие продукты не только среди овощей, но и вообще по всей потребительской корзине. Заметно подорожала, кроме того, свекла (на 11%), а рост цены болгарского перца едва ли заметен — стоимость увеличилась лишь на 2%.

На 7% выросли в цене груши, а вот лимоны, напротив, снизились на 6%. Фото Антона Журавлева

Что касается фруктов, то здесь обошлось без значительных скачков. Наиболее заметно изменение стоимости апельсинов — за месяц они подорожали на 12%. Также на 7% выросли в цене груши, а вот лимоны, напротив, снизились на 6%. Бананы подорожали на 3%, а яблоки — менее чем на 1%.

Стоимость остальных продуктов изменилась менее значительно — не более чем на 10%. В частности, среди наиболее подорожавших продуктов оказались шоколад (почти 10%), сыр (около 8%), сахар (7%), мука и горох (около 6%).

Подешевели на 5% и более: курица (почти 7%), соль и сливочное масло (7%), рис и минтай (8—9%). Говядина и свинина практически не изменились в цене, как и молоко. Яйца подорожали на 2,5%, хлеб подешевел на 1—3%. Гречка и макароны изменились в цене менее, чем на полпроцента.

Изменение цены продуктов потребкорзины в феврале 2018 года

Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг. 26.02.2018 26.01.2018 Изменение 1.Хлебные продукты 824,18 833,70 -1,1% Фасоль 228,88 228,88 0,0% Горох 63,00 59,59 5,7% Мука 40,79 38,53 5,9% Рис 140,75 152,81 -7,9% Гречка 128,22 128,09 0,1% Батон 72,44 74,81 -3,2% Хлеб Сельский 44,88 45,42 -1,2% Макароны 105,22 105,56 -0,3%

Хозяйке на заметку: в «Магните» все-таки дешевле

Магазином с наибольшим количеством самых дешевых продуктов оказался «Магнит» — несмотря на то, что в рейтинге магазинов по общей стоимости корзины первое место занимает «Эдельвейс». Здесь самыми дешевыми являются 15 видов продуктов. Это фасоль и макароны, картофель и свекла, лимоны и груши, молоко и сливочное масло, говядина и минтай, шоколад, а также яйца, соль, чай и черный перец. В то же время 10 продуктов здесь — самые дорогие. Это растительное масло, сметана, сельдь, свинина и курица, сахар и печенье, морковь, огурцы и капуста.

На втором месте по числу самых дешевых продуктов оказалась «Пятерочка» — вероятно, благодаря обилию маркетинговых акций. Здесь самыми дешевыми являются 12 видов продуктов. Четыре из них — из категории бакалеи (горох, мука, рис и гречка) плюс два вида овощей (огурцы и болгарский перец), фрукты (апельсины и бананы), мясо и рыба (свинина, курица и сельдь), а также печенье. Дороже всего тут стоят восемь продуктов — соль, оба вида хлеба, многие виды овощей (картофель, помидоры, свекла, лук и укроп).

Магазином с наибольшим количеством самых дешевых продуктов оказался «Магнит»



Самая дешевая сеть — «Эдельвейс» — оказалась лишь на третьем месте по числу самых дешевых продуктов. Здесь таких 10. Это оба вида хлеба, некоторые овощи (квашеная капуста, помидоры, морковь, лук и укроп), творог, растительное масло и лавровый лист. Дорого стоят тут девять видов продуктов — маргарин, сыр, минтай, фрукты (яблоки, апельсины, бананы, груши), а также макароны и горох.

Наконец, в самом дорогом магазине — «Бахетле» — можно купить семь видов продуктов дешевле всего. Это маргарин и растительное масло, сыр, сметана, сахар и яблоки, а также свежая капуста. Самых дорогих видов товаров здесь 18: это бакалея (фасоль, мука, рис, гречневая крупа), некоторые овощи (квашеная капуста, свекла, болгарский перец), молочные продукты (непосредственно молоко, сливочное масло, творог), яйца, лимоны, шоколад и печенье, говядина, чай, лавровый лист, черный перец.

Цены на продукты по магазинам в феврале 2018 года

Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Вид статьи Вид товара Цена кг Цена кг Цена кг Цена кг Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего в т.ч.: Бобовые в т.ч.: Фасоль 296,3 216,8 215,0 187,5 Горох 62,4 72,4 57,4 59,9 Мука пшеничная 49,0 41,8 35,0 37,5 Рис 163,8 162,3 99,8 137,3 Крупа гречневая 174,8 108,6 99,8 129,8 Хлеб пшеничный «Батон нарезной» 78,0 61,0 84,8 66,0

Дополнительная корзина: как сосиски из «Пятерочки» стали лидером подорожания

Что касается товаров из «дополнительной продовольственной корзины», в которую входят продукты, не учитываемые Росстатом, но популярные в стране, то тут существенно (более чем на 10%) изменилась цена лишь на семь.

Существенно — более чем на четверть — повысилась стоимость газированных напитков: в среднем с 66 до 84 рублей за 1,5 литра. Обусловлено это ростом цены почти в полтора раза в «Пятерочке» и «Эдельвейсе». Кроме того, на 22% и 20% соответственно подорожали майонез и кетчуп. При этом майонез заметно — в полтора раза — подорожал в «Бахетле» и на 39% — в «Эдельвейсе». В случае с кетчупом рост цены составил 58% в «Эдельвейсе» и 47% — в «Пятерочке». При этом в «Бахетле» он подешевел на 2%, а в «Магните» — и вовсе на 18%. Довольно сильно, на 13%, также подорожало пиво, причем изменений не было только в «Пятерочке» — в остальных сетях оно повысилось в цене на 15— 18%. Наконец, на 11% подорожали чипсы — в основном это связано с ростом цены в «Пятерочке».

Несмотря на то, что средняя цена осталась примерно той же, что в прошлом месяце, в «Пятерочке» сосиски подорожали почти в два раза



Из заметно подешевевших товаров можно выделить колбасу: она снизилась в цене на 26%, причем снижение на 30—44% было зафиксировано во всех сетях, кроме «Бахетле». Также тут стоит выделить стоимость шампанского — оно подешевело на 14% благодаря снижению цены в «Бахетле» на 27% и в «Пятерочке» — на 34%.

Помимо этого стоит отметить изменение стоимости сосисок. Несмотря на то, что средняя цена осталась примерно той же, что в прошлом месяце, в «Пятерочке» сосиски подорожали почти в два раза — с 217 до 425 рублей. При этом в «Бахетле» и «Эдельвейсе» они, напротив, подешевели на 37% и 26% соответственно.

Дополнительная корзина в феврале 2018 года

п/п Товар/цена в магазине Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Дата 21.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 1.1. Напиток газированный (1,5 л.) 73,90 93,50 93,90 72,90 1.2. Вода питьевая негазированная (1,5 л) 19,90 19,55 20,90 21,40 1.3. Нектар/Сок 1 литр 69,90 66,95 49,90 85,90 1.4. Кофе растворимый (150 г) 399,00 365,50 389,00 399,00 1.5. Водка (0,5 л.) 599,00 579,70 479,00 520,00 1.6. Пиво (0,5л.) 61,20 69,70 59,90 66,90 1.7. Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л. 379,00 369,35 239,00 350,00 2.1. Майонез (Провансаль с лим сок 67% 380 г) 69,00 62,70 68,60 74,90