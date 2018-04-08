Инструкция по применению: как айтишнику стать чемпионом России по автогонкам

Фото: Светлана Благодарова. На фото Айдар Гузаиров с дочерью

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Генеральный директор ICL Системные Технологии (входит в ГК ICL) Айдар Гузаиров рассказывает, как любовь к мотоциклам привела к большому автоспорту, а также объясняет, почему этот спорт доступен почти каждому.

Предыстория



Все началось с мечты о мотоцикле. Тогда, в 2014 году, начался кризис и цены сильно поднялись, а мотоциклы, на удивление, не подорожали, и я купил. Потом желание научиться водить мотоцикл свело меня с Сергеем Галкиным, отличным мотогонщиком, который учил меня езде. Как-то он познакомил меня с директором автодрома KazanRing Аделем Муллахметовым и его другом Анваром Тутаевым, замечательным и талантливым картингистом и автогонщиком. Как снежный ком, я обрастал новыми знаниями и опытом и помню, что мне стало очень интересно, как попасть в большой автоспорт.

Изначально такого плана не было, было желание поддержать Анвара Тутаева и дать ему шанс на старт в соревнованиях Granta Cup.

Прошло около года, и примерно в марте 2017-го возникла дикая на тот момент мысль попробовать собрать команду и принять участие в реальном спорте, в российских кузовных гонках. Тогда мы составили пошаговый план, построили пробный автомобиль с нуля. Целились на участие в чемпионате Татарстана, где Анвар Тутаев стал вице-чемпионом, и в этапах Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), два этапа которых в 2017 году проходили в Казани.

Б/у Kia и собственный коллектив

Первой сложностью тогда был спортивный автомобиль — где его достать? Мы смотрели разные, выбрали Kia Rio.

Покупали машину с пробегом за 600 тыс. рублей, но в нормальном состоянии, со словами: «Мы сейчас ее распилим и отправим на гонки». Пришлось менять конструкцию автомобиля, чтобы он соответствовал национальному классу РСКГ: каркас безопасности, спортивное кресло, подвеску (заменили амортизаторы и пружины), поставили движок на 160 л/с, обновили диски и резину, телеметрию, камеры. Обошлось все это меньше чем в 2 млн рублей, то есть не дороже новой средней иномарки.

Всего подготовка и формирование первой боевой команды и авто шла два-три месяца. На первый старт реальных гонок наша машина вышла, как Тракененская лошадь — вся в черном, совсем без ливреи (спортивные наклейки, — прим. ред.).

Мы пошли сложным путем, можно было гораздо проще — взять прокатные автомобили, нанять внешних механиков и инженеров. Это было бы выгоднее экономически в краткосрочном периоде. Но у нас была цель: построить собственный коллектив, который будет способен решать задачи в спортивном режиме и бороться за титулы — в первую очередь в отечественных соревнованиях.

Собственная команда — это вклад каждого в общее дело и возможность полностью регулировать внутренние настройки техники. В то время, когда коллеги по спорту где-то экономили, мы хотели рисковать и выжимать из машины все соки. Как показала история, в зимнем сезоне мы сделали самый результативный ход. AG Team в зимнем треке участвовала на трех машинах. Наш пилот, известный спортсмен Тимур Тимерзянов, впервые взял чемпионство России по трековым гонкам, а Анвар Тутаев — Кубок России по зимнему треку. Но это победа всей команды, вклад каждого я ощущал и видел в глазах каждого веру в это дело. Про весь зимний сезон можно посмотреть у нас в видеоблоге на YouTube. Мы не только делаем быстрые машины и помогаем пилотам выигрывать, мы стараемся популяризировать этот спорт — создаем качественный контент с партнерами.

На первом этапе у нас был пилот и единомышленники. Сейчас сложилась профессиональная команда с базой и домашним автодромом, шесть спортивных автомобилей, пятеро пилотов, десятки членов команды, работа на восемь городов.

Зачем это нужно

Я прочувствовал все это сам, поэтому могу рекомендовать всем эмоции «русской езды» на действующих спортивных автомобилях. Это не только всплеск адреналина, но и обучение дисциплине, спокойствию и самообладанию в бизнесе. Как любой спорт, автоспорт способствует саморазвитию, с каждыми кругом ты улучшаешь свой результат, работаешь над ошибками, и без профессиональной команды достичь лидерства невозможно.

Автоспорт помогает мне полностью переключиться с основной работы, потому что, когда я на треке, я должен быть предельно сконцентрирован на дороге. Иначе покидаешь трассу. Это хобби помогло мне изменить отношение к работе и жизни в целом. Здесь принимаешь решения в совершенно новой сфере, а формирование новой команды — это еще и управленческий вызов. Все-таки это большой спорт — а значит, важны не только спортивные результаты. Здесь и камеры, и вопросы журналистов, и продвижение. Команде необходимо поддерживать свои успехи в спорте и быть интересной зрителю, чтобы привлекать партнеров и инвестиции. Мне, как руководителю и организатору команды, прежде всего важно, чтобы команда развивалась и росла.

Эта деятельность, как ни странно, помогает и в основном бизнесе: появляются новые люди, идеи и решения, открываются ранее не очевидные варианты действий.

Сколько стоит и сколько занимает времени

Сегодня попробовать себя в роли пилота на треке стало доступнее, чем сходить в ресторан. В Казани есть современный автодром KazanRing, на котором проходят этапы Российской серии кольцевых гонок, а еще Открытый чемпионат Республики Татарстан (ОЧРТ) по кольцевым и трековым гонкам, и, конечно, много соревнований для начинающих спортсменов — картинговые этапы. На автодроме есть самая доступная в России система проката спортивных автомобилей. Сам стараюсь найти время и два-три раза в месяц выбираюсь туда. А для начала — советую приобрести шлем и перчатки. Безопасность прежде всего.

Экипировку можно взять напрокат на КазанРинге, тем более что она входит в стоимость проката спортивной Lada Granta. 15-минутная сессия на треке будет стоить 4500 руб. Если на собственном авто, то 1000 руб.

Советую защитную экипировку покупать для себя, так надежнее. Шлем можно взять мотоциклетный, он дешевле (3 тыс. рублей) и позволит защитить голову. Но лучше — картинговый шлем. Шлем с омологацией FIA (одобренный институтом безопасности Международной автомобильной федерации, — прим. ред.) в базовом варианте стоит 15—20 тыс. рублей. Карбоновый шлем считается лучшим.

Перчатки стоят от 1,5 до 3 тыс., с омологацией FIA — от 7 тыс. рублей.

Участие в одном этапе в GrantaCup стоит 36 тыс. рублей с пилота.

Участие в РСКГ примерно столько же, но при условии, что есть на чем ехать.

Я, можно сказать, силком привел и свою дочь на KazanRing. Просто попробовать. Но после первого раза она заинтересовалась. И уже сама ищет время, чтобы поехать туда и отрабатывать свою технику и навыки спортивного вождения.

Примерно два-три раза в месяц я стараюсь выезжать на трек и тренировать навыки пилотирования, летом планирую чаще.

Где кататься

По соотношению цена/качество трассы могу точно сказать: KazanRing — лучший в стране. Сюда приезжают и из других городов России. Еще есть картинговая трасса в Богатых Сабах, по качеству — в лидерах.

В Казани действуют картинговые секции для детей. И это далеко не самый дорогой вариант для развития детей. Одна из известнейших школ — картинговая академия МАК «Титан» под руководством героя спорта Евгения Львовича Шафранова. Евгений Львович — наставник для большинства спортсменов, татарстанских чемпионов, в том числе Тимура Тимерзянова и Анвара Тутаева.

Куда дальше

Моя цель и цель всей команды — стать лучшей автоспортивной командой, чтобы флаг России мы поднимали не только в Татарстане, стране, но и за границей. Для этого нам нужно быть результативными и широко известными в Сети и на спортивной арене. Хочется иметь для этого все ресурсы, чтобы получить возможность находить таланты и помогать им выйти в большой автоспорт. Мой опыт показывает, что это возможно.

С Аделем Муллахметовым



14—15 апреля 2018 года мы будем участвовать в первом этапе РСКГ в Грозном. Этот этап — всего лишь шаг, но каждый вклад в это дело для меня и команды очень важен.

Кроме того, у меня не ослабевает желание поучаствовать в гонках, например, принять участие в гонках на выносливость «Европейской серии Ле-Ман» или другой популярной серии. Для меня как для управленца это полезно, хочется посмотреть, как все работает изнутри.