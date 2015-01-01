Инструкция по применению
Сюжет 14 материалов
"Реальное время" запускает рубрику «Инструкция по применению», в которой известные бизнесмены и общественные деятели будут делиться тем, как претворяют мечты в реальность.
- Общество 28 янв, 07:00 Инструкция по применению: «Я сын танкиста, люблю соревнования не колес и моторов, а лебедок» Глава «БАРС Груп» Тимур Ахмеров — о езде без правил по бездорожью
- Общество 24 дек, 07:00 4 Инструкция по применению: как начать заниматься кайтингом Александр Парфенов рассказывает, почему кайт не подходит бесхарактерным и хороша ли для кайтинга зима
- Общество 10 дек, 07:00 4 Как объехать весь мир за 100 дней и 100 рублей Бывший инженер-математик Дмитрий Иуанов рассказывает о том, как совершить кругосветку и почему путешествия нужны не ради путешествий
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- Общество 29 окт, 07:00 9 «Инструкция по применению»: как разбираться в современных художниках и начать собирать коллекцию Диляра Байчурина о том, как понять и принять то, что хотят сказать современные художники
- Бизнес 08 окт, 07:00 8 «Инструкция по применению»: как стать капитаном дальнего плавания С чего начать, если хочешь уходить в море по первому зову сердца, — в рассказе Александра Драгони