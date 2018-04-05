Трагедия «Адмирала»: «Торговец даже не сказал соседу, что здание горит! Ушел и все»

Судебное рассмотрение уголовного дела по факту пожара в казанском торговом комплексе дошло до допросов тех, кто спасал жизни и тушил огонь

Фото: Мария Горожанинова

Пока в Казани, как и по всей России, после ужасной трагедии в Кемерово проводятся проверки торговых центров, депутаты Госдумы РФ рассуждают по поводу переноса кинотеатров и детских развлекательных зон на первые этажи, а сами ТЦ продолжают гореть, Кировский районный суд все еще рассматривает уголовное дело по факту пожара в торговом доме «Адмирал». 11 апреля казанской трагедии исполняется ровно 3 года и 1 месяц. Накануне на заседании в качестве свидетелей были допрошены спасатели и пожарные, которые рассказали, что, убегая, торговцы даже не сообщали своим соседям о начале пожара, а в самом здании до появления там рынка с безопасностью было получше. Воспоминания свидетелей выслушала корреспондент «Реального времени».

Затянувшееся эхо «Адмирала»

Со старта процесса по «Адмиралу», который начался 6 февраля 2017 года, суд в течение нескольких последних месяцев перешел от допросов многочисленных пострадавших к допросам свидетелей. Вместе с тем из актового зала ДК «Юность» заседания переместились в большой зал суда Московского района, хотя дело рассматривается судом Кировского. Причиной тому стало большое количество участников процесса — только за решеткой сейчас находятся пять подсудимых, еще семь прибыли в суд своим ходом и разместились на скамьях в первом ряду. В ряд по правую руку от судьи Феликса Сабитова уже не в первый раз свои места заняли и адвокаты фигурантов дела. Их на сегодняшнем заседании было не 12, а 11 человек, один приехать в суд не смог.

В первой половине дня, еще до объявления перерыва допрашивали спасателей и пожарных, которые по первому звонку диспетчеров отправились в тот роковой день бороться с огнем и вытаскивать людей из несоответствующего нормам безопасности здания.

Напомним, что тогда на тушение огня, бушевавшего в бывших корпусах завода, переделанных под рынок, были брошены пожарно-спасательные силы практически со всей Казани. С воздуха пожар тушил вертолет, а на месте был открыт оперативный штаб. Пожар унес жизни 19 человек, двое из которых сгорели без следа, а останки 17 удалось найти и опознать. Среди погибших оказался и заместитель начальника службы пожаротушения, подполковник внутренней службы Сергей Костин, чье звено газодымозащитной службы успело спасти во время обрушения кровли пять человек. Сам Костин выходил оттуда последним и был погребен под обломками от очередного обрушения конструкций.

Только за решеткой сейчас находятся пять подсудимых, еще семь прибыли в суд своим ходом и разместились на скамьях в первом ряду. Фото Марии Горожаниновой



«Даже не сказал, что он горит! Ушел и все»

Сегодня первым вспоминать 11 марта 2015 года у трибуны в суде встал начальник поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты исполкома Казани Юрий Ковалев. Вопросы ему и другим свидетелям традиционно задавала прокурор Ольга Зарипова. Когда произошло первое обрушение кровли свидетель сказать не смог, но вспомнил, что они в это время были внутри и он, увидев дым, выходящий из-под обшивки стен, дал своим команду «на выход». По его словам, впоследствии он помогал на месте происшествия следственной группе и выяснил, что для отделки был использован не строительный, а упаковочный пенопласт, который сразу же при пожаре начал плавиться.

— Вся спецтехника была в рабочем состоянии? — обратилась к Ковалеву прокурор. Этот вопрос от Ольги Зариповой впоследствии прозвучит еще не раз и каждый раз на него будет дан положительный ответ.

По словам Ковалева, проблемы возникли только с подачей воды.

— Там проблема была именно с водой, потому что с 2008 года, насколько я знаю, подача воды была «заморожена». Подачу мы делали через дорогу из соседнего двора, — ответил свидетель, пояснив, что привезенные цистерны с водой пожарные слили во время тушения.

Уже во время вопросов защиты выяснилось, что обитатели рынка иной раз даже просто не сообщали друг другу о возгорании, сами при этом убегая. Спасатели узнали об этом в ходе опроса пострадавших и были вынуждены бежать, чтобы спасти оставшихся в здании людей. Юрия Ковалева такая реакция соседей по торговле явно удивила. По его словам, один из опрошенных, например, рассказал, что когда он уходил, сосед начал собираться, но не потому, что ему сообщили о пожаре, а потому что у него не было продаж.

— Даже не сказал, что он горит! Ушел и все, — недоумевал от реакции торговавших начальник поисково-спасательного отряда.

Уже во время вопросов защиты выяснилось, что обитатели рынка иной раз даже просто не сообщали друг другу о возгорании, сами при этом убегая. Спасатели узнали об этом в ходе опроса пострадавших и были вынуждены бежать, чтобы спасти оставшихся в здании людей. Фото Романа Хасаева



Кроме того, по его словам, не все слушались указаний спасателей. Некоторых даже приходилось выводить чуть ли не за руку — на требование покинуть помещение люди не реагировали. По его оценкам, если бы продавцы слушались спасателей и оперативно покинули помещение, то удалось бы всех вывести до обрушения. Тем более что выходы это позволяли.

— В принципе, это здание я знаю хорошо, это бывший завод, я там бывал еще до того, как он стал «Адмиралом». Там все было нормально для эвакуации. Выходы остались, но ларьки уже поставили не так, как они были. Потом все обшили пенопластом, — говорит Юрий Ковалев.

Спасти жизнь за 30 секунд до пожара

Начальник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Игорь Кацюруба рассказал, что у них по сообщению о возгорании на место выехала дежурная смена, после чего он взял свое снаряжение и отправился на машине к «Адмиралу». На месте его сотрудники работали в четвертом зале здания. Переодевшись, Кацюруба вместе с ними пошел во внутрь.

— Мои спасатели занимались извлечением живого пострадавшего. Я помню, как его звали — Салман. Мы его вытащили живым, вынесли через шестой зал, и буквально через секунд 30—40 в пятый зал пришел огонь, — вспомнил свидетель.

То, чем зажало Салмана, он назвал «слоеным пирогом», обозначив таким образом элемент кровли. Когда пострадавшего вытаскивали, у спасателей над головой уже виднелось небо после обрушения крыши.

Работать на месте пожара отряд Кацюрубы продолжил и после его тушения.

— Одно из тел погибших мы доставали на второй день, в конце четвертого зала. По требованию Следственного комитета привели родственника этого погибшего, чтобы он мог посмотреть на то, что было видно из-под завалов, что торчало. Он посмотрел и сказал, что это то ли его брат, то ли зять, — припомнил спасатель.

Суд решил прерваться на обед, после чего должны были заслушать других свидетелей пожара, унесшего жизни 19 человек и вынудившего Татарстан приглядеться к безопасности в торговых центрах республики. Фото Романа Хасаева

Следом за своим начальником его слова повторили и спасатели из Казанского поисково-спасательного отряда. Немного сбивчиво и волнуясь, Андрей Фаизов рассказал, что во время пожара он проходил практику в пожарной части №7. 11 марта его оттуда сняли и направили помогать своим коллегам в «Адмирал». Именно 28-летний Андрей стал одним из тех, кто вытаскивал пострадавшего из-под завала в четвертом зале. Еще один спасатель из Казанского ПСО, Игорь Елизаров, вспомнил, что сначала в четвертом зале они увидели погибшего человека, после чего пошли за инструментами, чтобы извлечь труп, но в этот момент узнали о живом пострадавшем и ринулись ему на помощь.

Выслушав еще немного волновавшегося заместителя начальника 7-й пожарно–спасательной части Рустема Шакирова, суд решил прерваться на обед, после чего должны были заслушать других свидетелей пожара, унесшего жизни 19 человек и вынудившего Татарстан приглядеться к безопасности в торговых центрах республики.