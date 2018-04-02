«У большинства ТЦ нижние этажи не подойдут для кинотеатров из-за невысоких потолков»

Кинотеатры и детские зоны в торговых центрах могут переехать: за и против

Фото: Дмитрий Резнов

Владельцы торговых комплексов могут столкнуться с незапланированными переездами: Госдума РФ рассуждает о том, чтобы кинотеатры и детские развлекательные зоны перенести на нижние этажи комплексов. По мнению депутатов, только после таких переездов станет значительно безопаснее. «Реальное время» выяснило мнения сторон, которые в большинстве своем не готовы соглашаться с радикальным вариантом.

Мы не должны сами себя загонять в тупик

Госдума РФ готовит законопроект, который должен обязать владельцев торгово-развлекательных центров перенести кинотеатры и детские развлекательные зоны на нижние этажи комплексов. Несмотря на то, что в СНиПах уже прописаны требования ко второму этажу для детских зон, депутаты считают, что этого недостаточно. К ним нужно добавить кинотеатры, формулировки ужесточить. Ожидается, что к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет закончена, и в этом году все ТЦ смогут заняться реорганизацией.

Почти сразу после трагедии в Кемерово член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко вместе со своими коллегами по Думе Дмитрием Сазоновым и Юрием Швыткиным обратились с запросом к министру строительства РФ Михаилу Меню. В письме от 29 марта депутаты просят изменить СНиПы, чтобы кинотеатры и детские развлекательные зоны располагались не выше определенного этажа, какого именно, стоило бы изучить министерству. На прошлой неделе организовали предпринимательскую платформу, где совместно с представителями МЧС, предпринимателями, ТПП РФ обсудили, что следовало бы изменить. Евгений Ревенко прокомментировал, как сейчас идет работа по изменению правил пожарной безопасности.

«Очевидно, что как минимум детские зоны должны оснащаться дополнительными системами пожаротушения», — считает Евгений Ревенко. Фото bryansktoday.ru

— Вскрылся ряд систематических проблем, которые нужно решать. Это несколько систематических вопросов, но мы не должны из-за этого сейчас «кошмарить» бизнес. Главное сейчас — это вопросы безопасности, а это в том числе и ответственность бизнеса. Нужно выстроить цепочку контроля пожарного надзора, есть вопросы к стройнадзору, почему не соблюдаются требования? Нет структуры, которая бы могла проверить, прошла ли перепланировка в ТЦ. Не прописано, где могут быть кинотеатры. Очевидно, что как минимум детские зоны должны оснащаться дополнительными системами пожаротушения, — пояснил «Реальному времени» Евгений Ревенко.

Логичный вопрос: для чего нужна еще одна структура, которая бы контролировала ТЦ после ввода в эксплуатацию? «Мы не должны сами себя загонять в тупик. Мы не должны воевать сами с собой, здесь главный вопрос — хотим ли мы безопасности, готовы ли следить за ней потом. Повторюсь, не стоит цель «кошмарить» бизнес», — пояснил депутат Госдумы РФ.

На момент публикации официальный ответ на запрос в Министерство строительства и ЖКХ РФ не поступил.

Инициатива бредовая

Экс-руководитель кинотеатра «Киномечта» Наиль Сагидуллин считает законопроект как минимум странным.

— У большинства ТЦ нижние этажи не подойдут для требований кинотеатров просто из-за недостаточной высоты потолков, будут технические сложности из-за переезда. В большинстве комплексов начала нулевых годов это будет очень тяжело реализовать. К тому же на первых этажах обычно располагаются гипермаркеты, их тоже надо куда-то переносить? Это неправильно. Инициатива бредовая и сложно реализуемая. Если говорить о строящихся комплексах, еще возможно выполнить такие требования, — рассуждает Наиль Сагидуллин.

Потенциальное появление новой структуры, которая могла бы следить за ТЦ после начала работы, собеседник считает также излишним. «Есть МЧС, прокуратура, зачем плодить? Лучше бы дали рабочие места простым людям», — считает предприниматель в сфере кино.

На первых этажах обычно располагаются гипермаркеты, их тоже надо куда-то переносить? Это неправильно, — считают эксперты. Фото Антона Журавлева



Если законопроект и примут, то возникает вопрос затрат.

— Это только лишние расходы. Нереально переделывать все заново, кинозалы неслучайно находятся выше первого этажа из-за высоких потолков. Не вижу смысла в предлагаемых мерах, эвакуационных выходов достаточно. Но если они будут захламлены, не важно — на пятом или первом этаже — то сама по себе этажность уже не поможет. Пока мы не выступаем против, но, наверное, киносообщество будет оспаривать решение, если оно вступит в силу, — уверена представитель кинотеатра в «Корстоне».

При этом в пресс-службе «Каро» уже ответили, что считают подобные перепланировки невозможными из-за экономических и строительных особенностей.

Двери надо то открывать, то закрывать

Управляющий ТЦ «Московский» и ТЦ «Азино» Радик Мингазов поначалу высказывался за возможные изменения, но позже вспомнил, что разные ведомства порой выписывают противоречащие требования.

— Многое зависит от человеческого фактора, не всегда только собственник виноват, бывают и из-за клиентов вопросы по пожарной безопасности. Вообще, эти изменения несут большие затраты для собственников, может, не нужно так кардинально ставить вопрос? Потому что одно время в рамках антитеррористических учений были требования, чтобы аварийные двери были закрытыми, сейчас, наоборот, проверяют, чтобы были открыты. Однозначное решение всегда плохо для всех сторон, а нас бросает из стороны в сторону. Нужна разумная середина, — считает Радик Мингазов.

По его мнению, скорее стоило бы обратить внимание на существующие слабые места в пожарной безопасности и изменить их, чем менять правила.

Директор департамента торговых центров UD Group Валентина Сахабеева соглашается с коллегами.

— Вместо того, чтобы усиливать контроль над системами безопасности, говорят о переносе зон на первый этаж, но если и там не будут работать системы безопасности, тогда что?.. Переселить всех в космос? Не место размещения важно, а сама система обеспечения этой безопасности. Что касается действующих ТЦ, это вообще не решает проблему. В кинотеатрах высота потолка — от 10 до 14 метров, как можно их разместить на уровень ниже? Если мы пересаживаем одного якорного арендатора вниз, значит, другого мы должны пересадить наверх. А посещаемость кинотеатров и продуктовых магазинов разнится в десятки раз. В результате ситуация с безопасностью становится хуже. Решение проблемы — контроль над работой систем жизнеобеспечения зданий, проверяющих органов, собственников имущества, — считает Валентина Сахабеева.