«Конечно, Вася!»: «Ак Барс» в шаге от финала Кубка Гагарина
Один бросок Василия Токранова поставил «Трактор» на грань поломки
Накануне казанцы практически решили задачу выхода в финал Кубка Гагарина, вновь обыграв (2:1) «Трактор» — на сей раз в Челябинске. Команда Анвара Гатиятуллина во всех трех матчах серии с «Ак Барсом» вчистую не уступила ни разу, но рискует уже завтра сложить оружие. Сложный характер Зинэтулы Билялетдинова, старые «грабли» «Трактора» и несдвигаемый «шкаф» Свитов — в материале «Реального времени».
Сложный характер великих тренеров
Перед вчерашним матчем было абсолютно непонятно, за счет чего челябинский «Трактор» может вернуться в серию. Перевес казанцев неоспорим во всех линиях — даже с учетом потери Иржи Секача, который, судя по всему, закончил сезон. Так же как и на тренерской скамье, где у «барсов» объективно сильнейший на данный момент тренер в лиге. Перед серией болельщики из Челябинска могли рассчитывать разве что на преимущество во вратарской линии, но Эмиль Гарипов пока пресекает эти надежды на корню. У «Трактора» же нет и особого пространства для маневра — Гатиятуллин попросту не располагает игроками уровня запасных «Ак Барса» Малыхина или Глинкина, так что менять что-то всерьез наставнику «Трактора» банально некем.
Но есть и нюансы. Всем хорошо известно упрямство Зинэтулы Билялетдинова (сложный характер вообще присущ практически любому по-настоящему большому тренеру). Абсолютно всем, не только экспертам, но и болельщикам, очевидно, что Роб Клинкхаммер не создан для игры в первом звене в компании Азеведо и Ландера. Известно всем, кроме Билялетдинова. И что мы видим — канадец в третьей игре подряд выходит в первом звене. Да, тройка забрасывает шайбы, но объективно за счет индивидуального мастерства «малыша Ази». Забегая вперед отметим, что Клинкхаммер в отчетной игре также не убедил в том, что именно он должен был заменить Секача. Канадец неплохо боролся в углах площадки, но это качество куда более уместно в сдерживающих третьем-четвертом звеньях. И в целом победный состав Билл не изменил ни на йоту.
«Трактор» наехал на старые грабли
Перед игрой было интересно, что предпримет главный тренер «Трактора» на сей раз. Мы уже писали, что челябинский «коуч» в тренерской дуэли, по сути, не уступил, удивив Билялетдинова атакующей игрой во второй казанской встрече. Тогда казанцев выручила гениальная игра Азеведо, а челябинцев подвели глупые удаления в начале третьего периода.
С того же «Трактор» начал матч и вчера. Сначала Игорь Исаев сунул клюшку в лицо Ярославу Косову, а затем и Линус Виделль выбросил шайбу за пределы площадки из своей зоны. Четыре минуты меньшинства на старте игры сбили атакующий порыв «Трактора». Правда, казанцы возможностью не воспользовались. В эти минуты «Ак Барс» не имел проблем с входом в зону и расстановкой, но пытался разыграть шайбу до верного, так и не доведя до острых бросков в створ. У Билялетдинова хватает защитников, которые могут забросить от синей линии, но те же Токранов с Марковым почему-то почти не бросают при игре в большинстве.
Судьи тут же принялись «возвращать должок» домашней команде, с небольшим перерывом усмотрев два нарушения у Рафаэля Батыршина. Но 4 минуты большинства у «Трактора» не получилось совсем — даже толком расположиться в зоне «Ак Барса» хозяева не сумели. Все-таки умеет Билл выстроить идеальную схему «убиения» большинства соперника силами спецбригад. Тем временем между удалениями Батыршина казанцы должны были открывать счет — партнеры нашли Лукоянова прямо на вражеском пятачке, однако Артем слишком беззубо бросил в щиток Францоузу (чешский голкипер вернулся в челябинскую «рамку» после четырех шайб, побывавших в воротах второго голкипера «Трактора» Демченко во второй игре в Казани).
Гатиятуллин, судя по всему, не пожалел тяжелых слов для своих подопечных в перерыве. Хозяева выскочили на лед как ошпаренные и немного нагрузили Эмиля Гарипова работой, которой у него в первом периоде считай что и не было. А тут еще Батыршин оформил штрафной «хет-трик», снова отправившись на скамейку нарушителей. Впрочем, и третью попытку большинства «трактористы» отъездили вхолостую.
Капитан Свитов по-прежнему в деле
Отбившись, казанцы заработали свою попытку. Кокуев сбил Клинкхаммера в тот момент, когда канадец готовился нанести бросок из выгодной позиции, и на этот раз «Ак Барс» свой шанс, наконец, использовал. Данис Зарипов зряче прострелил на пятак, откуда несдвигаемый «шкаф» Александр Свитов затолкал шайбу мимо Францоуза. Это первая шайба 35-летнего нападающего в текущем плей-офф — капитан, как и полагается, забил гол в довольно непростой для команды момент. Ветеран является одним из лидеров и по игровому времени, выходя и в большинстве и меньшинстве, а также цементируя игру четвертого — «чеккерского» звена.
Зарипов в этом периоде запомнился еще одной хитрой короткой передачей «под себя», но Владимир Ткачев момент не реализовал. Номер 55-й в составе «Ак Барса» никак не может найти свою игру в этом плей-офф. А ведь в этом сезоне Ткачев стал обладателем нового контракта, который сделал его одним из самых высокооплачиваемых игроков в обойме Билла.
Казалось, казанцы контролируют игру во втором периоде и вскоре забьют вторую шайбу, но этого и не случилось. Более того, «Ак Барс» умудрился пропустить в «раздевалку». За 17 секунд до конца периода Черников нашел на синей линии Ивана Вишневского, который убойно щелкнул в угол. Гарипов не сумел отбить шайбу, поскольку был перекрыт своими и чужими и не видел момента броска — 1:1. А ведь «Трактор» во втором периоде ничем, кроме таких бросков издали, не запомнился. Но ставка на них сработала.
Доигрались до первого овертайма серии
Так хозяева довольно неожиданно вернулись в игру, и по законам жанра в третьем периоде должен был воцариться осторожный хоккей до первой ошибки. Особенно актуально это было для хозяев, который отдали первые два матча в Казани именно в третьем периоде. Напомним, в первой игре челябинцы и вовсе вели в столице Татарстана 1:0, но пропустили две шайбы в заключительном периоде. А во второй игре они доигрались до трех с половиной минут в формате «3 на 5» в последней 20-минутке и также отдали матч.
Первая половина решающего периода вчерашней игры действительно прошла практически без острых моментов, если не считать бросков с дальней дистанции. В последние 4 минуты периода обе команды активизировались, но Гарипов и Францоуз действовали безупречно. В итоге соперники доигрались до первого дополнительного периода в серии. Для «Ак Барса» это был всего лишь второй овертайм в нынешнем плей-офф. В первом казанцы уступили на своем льду «Магнитке», и то поражение стало единственным для команды Билялетдинова в полуфинальной серии Востока.
«Конечно, Вася»
На самом старте четвертого периода Данил Губарев свалил подножкой Василия Токранова, и у казанцев появился шанс закончить матч очень быстро. Правда, Ткачев угодил в штангу после тонкой передачи Зарипова — но вот первая бригада мудрить не стала: Азеведо отдал на синюю линию, и Токранов поразил ворота дальним броском — 1:2.
Казанцы практически решили вопрос выхода в финал Кубка Гагарина и теперь должны бы озаботиться тем, чтобы не откладывать этот выход в долгий ящик — чтобы иметь лишние дни отдыха. Параллельная серия СКА — ЦСКА вполне может затянуться.
Справка
«Трактор» — «Ак Барс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
- 0:1 — 26 Свитов (Зарипов, Галиев)
- 1:1 — 40 Вишневский (Черников, Петров)
- 1:2 — 64 Токранов (Азеведо, Клинкхаммер)
Счет в серии — 0:3
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