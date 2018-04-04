«Конечно, Вася!»: «Ак Барс» в шаге от финала Кубка Гагарина

Один бросок Василия Токранова поставил «Трактор» на грань поломки

Накануне казанцы практически решили задачу выхода в финал Кубка Гагарина, вновь обыграв (2:1) «Трактор» — на сей раз в Челябинске. Команда Анвара Гатиятуллина во всех трех матчах серии с «Ак Барсом» вчистую не уступила ни разу, но рискует уже завтра сложить оружие. Сложный характер Зинэтулы Билялетдинова, старые «грабли» «Трактора» и несдвигаемый «шкаф» Свитов — в материале «Реального времени».

Сложный характер великих тренеров

Перед вчерашним матчем было абсолютно непонятно, за счет чего челябинский «Трактор» может вернуться в серию. Перевес казанцев неоспорим во всех линиях — даже с учетом потери Иржи Секача, который, судя по всему, закончил сезон. Так же как и на тренерской скамье, где у «барсов» объективно сильнейший на данный момент тренер в лиге. Перед серией болельщики из Челябинска могли рассчитывать разве что на преимущество во вратарской линии, но Эмиль Гарипов пока пресекает эти надежды на корню. У «Трактора» же нет и особого пространства для маневра — Гатиятуллин попросту не располагает игроками уровня запасных «Ак Барса» Малыхина или Глинкина, так что менять что-то всерьез наставнику «Трактора» банально некем.

Но есть и нюансы. Всем хорошо известно упрямство Зинэтулы Билялетдинова (сложный характер вообще присущ практически любому по-настоящему большому тренеру). Абсолютно всем, не только экспертам, но и болельщикам, очевидно, что Роб Клинкхаммер не создан для игры в первом звене в компании Азеведо и Ландера. Известно всем, кроме Билялетдинова. И что мы видим — канадец в третьей игре подряд выходит в первом звене. Да, тройка забрасывает шайбы, но объективно за счет индивидуального мастерства «малыша Ази». Забегая вперед отметим, что Клинкхаммер в отчетной игре также не убедил в том, что именно он должен был заменить Секача. Канадец неплохо боролся в углах площадки, но это качество куда более уместно в сдерживающих третьем-четвертом звеньях. И в целом победный состав Билл не изменил ни на йоту.

Клинкхаммер в отчетной игре не убедил в том, что именно он должен был заменить Секача



«Трактор» наехал на старые грабли

Перед игрой было интересно, что предпримет главный тренер «Трактора» на сей раз. Мы уже писали, что челябинский «коуч» в тренерской дуэли, по сути, не уступил, удивив Билялетдинова атакующей игрой во второй казанской встрече. Тогда казанцев выручила гениальная игра Азеведо, а челябинцев подвели глупые удаления в начале третьего периода.

С того же «Трактор» начал матч и вчера. Сначала Игорь Исаев сунул клюшку в лицо Ярославу Косову, а затем и Линус Виделль выбросил шайбу за пределы площадки из своей зоны. Четыре минуты меньшинства на старте игры сбили атакующий порыв «Трактора». Правда, казанцы возможностью не воспользовались. В эти минуты «Ак Барс» не имел проблем с входом в зону и расстановкой, но пытался разыграть шайбу до верного, так и не доведя до острых бросков в створ. У Билялетдинова хватает защитников, которые могут забросить от синей линии, но те же Токранов с Марковым почему-то почти не бросают при игре в большинстве.

Судьи тут же принялись «возвращать должок» домашней команде, с небольшим перерывом усмотрев два нарушения у Рафаэля Батыршина. Но 4 минуты большинства у «Трактора» не получилось совсем — даже толком расположиться в зоне «Ак Барса» хозяева не сумели. Все-таки умеет Билл выстроить идеальную схему «убиения» большинства соперника силами спецбригад. Тем временем между удалениями Батыршина казанцы должны были открывать счет — партнеры нашли Лукоянова прямо на вражеском пятачке, однако Артем слишком беззубо бросил в щиток Францоузу (чешский голкипер вернулся в челябинскую «рамку» после четырех шайб, побывавших в воротах второго голкипера «Трактора» Демченко во второй игре в Казани).

Гатиятуллин, судя по всему, не пожалел тяжелых слов для своих подопечных в перерыве. Хозяева выскочили на лед как ошпаренные и немного нагрузили Эмиля Гарипова работой, которой у него в первом периоде считай что и не было. А тут еще Батыршин оформил штрафной «хет-трик», снова отправившись на скамейку нарушителей. Впрочем, и третью попытку большинства «трактористы» отъездили вхолостую.

Гатиятуллин, судя по всему, не пожалел тяжелых слов для своих подопечных в перерыве



Капитан Свитов по-прежнему в деле

Отбившись, казанцы заработали свою попытку. Кокуев сбил Клинкхаммера в тот момент, когда канадец готовился нанести бросок из выгодной позиции, и на этот раз «Ак Барс» свой шанс, наконец, использовал. Данис Зарипов зряче прострелил на пятак, откуда несдвигаемый «шкаф» Александр Свитов затолкал шайбу мимо Францоуза. Это первая шайба 35-летнего нападающего в текущем плей-офф — капитан, как и полагается, забил гол в довольно непростой для команды момент. Ветеран является одним из лидеров и по игровому времени, выходя и в большинстве и меньшинстве, а также цементируя игру четвертого — «чеккерского» звена.

Зарипов в этом периоде запомнился еще одной хитрой короткой передачей «под себя», но Владимир Ткачев момент не реализовал. Номер 55-й в составе «Ак Барса» никак не может найти свою игру в этом плей-офф. А ведь в этом сезоне Ткачев стал обладателем нового контракта, который сделал его одним из самых высокооплачиваемых игроков в обойме Билла.

Казалось, казанцы контролируют игру во втором периоде и вскоре забьют вторую шайбу, но этого и не случилось. Более того, «Ак Барс» умудрился пропустить в «раздевалку». За 17 секунд до конца периода Черников нашел на синей линии Ивана Вишневского, который убойно щелкнул в угол. Гарипов не сумел отбить шайбу, поскольку был перекрыт своими и чужими и не видел момента броска — 1:1. А ведь «Трактор» во втором периоде ничем, кроме таких бросков издали, не запомнился. Но ставка на них сработала.

Доигрались до первого овертайма серии

Так хозяева довольно неожиданно вернулись в игру, и по законам жанра в третьем периоде должен был воцариться осторожный хоккей до первой ошибки. Особенно актуально это было для хозяев, который отдали первые два матча в Казани именно в третьем периоде. Напомним, в первой игре челябинцы и вовсе вели в столице Татарстана 1:0, но пропустили две шайбы в заключительном периоде. А во второй игре они доигрались до трех с половиной минут в формате «3 на 5» в последней 20-минутке и также отдали матч.

Гарипов не сумел отбить шайбу, поскольку был перекрыт своими и чужими — 1:1



Первая половина решающего периода вчерашней игры действительно прошла практически без острых моментов, если не считать бросков с дальней дистанции. В последние 4 минуты периода обе команды активизировались, но Гарипов и Францоуз действовали безупречно. В итоге соперники доигрались до первого дополнительного периода в серии. Для «Ак Барса» это был всего лишь второй овертайм в нынешнем плей-офф. В первом казанцы уступили на своем льду «Магнитке», и то поражение стало единственным для команды Билялетдинова в полуфинальной серии Востока.

«Конечно, Вася»

На самом старте четвертого периода Данил Губарев свалил подножкой Василия Токранова, и у казанцев появился шанс закончить матч очень быстро. Правда, Ткачев угодил в штангу после тонкой передачи Зарипова — но вот первая бригада мудрить не стала: Азеведо отдал на синюю линию, и Токранов поразил ворота дальним броском — 1:2.

Казанцы практически решили вопрос выхода в финал Кубка Гагарина и теперь должны бы озаботиться тем, чтобы не откладывать этот выход в долгий ящик — чтобы иметь лишние дни отдыха. Параллельная серия СКА — ЦСКА вполне может затянуться.

Артур Халилуллов, фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)