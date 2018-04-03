Форвард «Ак Барса» Иржи Секач из-за травмы завершил сезон

По сообщению пресс-службы КХЛ, форвард казанского «Ак Барса» Иржи Секач был помещен в список травмированных до 27 апреля. Финальная серия плей-офф Кубка Гагарина завершится 26 апреля, если понадобится семь матчей. Таким образом, Иржи Секач завершил плей-офф и в оставшихся матчах казанцев участия не примет.

Чешский форвард получил травму руки в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга». Иржи Секач входит в пятерку лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. На его счету 12 (4+8) очков в 10 матчах с показателем полезности «+5».

Напомним, что сегодня казанский «Ак Барс» проведет третий матч финальной серии Восточной конференции в Челябинске против местного «Трактора». Начало игры — в 17.00 по московскому времени. Казанский клуб ведет в серии со счетом 2:0.