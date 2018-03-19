Выборы хана: почему проигрывали потомки Чингисхана, а Москва поменяла правила игры

Интервью историка Романа Почекаева о том, как в Монгольской империи получали власть и как повлияла ордынская практика выбора власти на российскую. Часть 2

В день, когда Россия подводит окончательные итоги выборов, мы продолжаем вспоминать старинные тюркские избирательные традиции вместе с профессором Высшей школы экономики, кандидатом юридических наук и автором книг по истории Золотой Орды Романом Почекаевым. Сегодня публикуем вторую часть его интервью «Реальному времени». Первую часть читайте здесь.

Даже назначение из Стамбула требовалось подтвердить курултаем

— Мы подробно рассмотрели, как выборы ханов проходили в период Монгольской империи. А как эта система менялась в Золотой Орде и ханствах, которые образовались после ее распада?

— Здесь мы можем наблюдать очень интересное сочетание изменений в политическом устройстве и сохранения консервативных традиций тюрко-монгольских обществ. Со временем порядок престолонаследия укреплялся, некоторые правители стали назначать преемниками своих сыновей. Самый яркий пример — это передача власти в роду хана Узбека. Сначала власть перешла от Узбека к его сыновьям, в частности к Джанибеку, а потом Джанибек передал ее Бердибеку. С одной стороны, это было нарушением прежней традиции. Потому что ханская власть теперь стала сильнее, ислам стал государственной религией и тоже оказывал поддержку власти. Де-факто власть переходила по наследству. Но с другой стороны, каждый последующий правитель должен был хотя бы формально быть утвержденным на курултае. Ритуал избрания сохранялся, хотя выборы становились безальтернативными.

Курултаи проводились на протяжении всего существования Золотой Орды, а затем в постордынских государствах. Время от времени они были формальностью, когда избирался единственный кандидат. В некоторых случаях это был выбор из разных претендентов. Фактически фикцией курултай стал в Крымском ханстве XVI—XVII веков, где ханы назначались сюзеренами — османскими султанами. Тем не менее чтобы хан законно вступил на престол и начал осуществлять власть, в Крыму все равно считалось необходимым провести ритуал избрания. Так крымская знать показывала, что признает этого назначенца турецких султанов в качестве законного правителя.

Изображение хана Джанибека из Каталонского атласа 14 века. Илл. wikipedia.org

Государственные перевороты и ханы не из ханского рода

— Как уживались выборы и государственные перевороты, к которым довольно часто прибегали для смены верховного правителя? Вообще, кто-нибудь считал, сколько ханов пришло к власти легальным путем, а сколько путем переворота?

— Специальных статистических исследований, насколько я знаю, не проводилось. Но думаю, что не ошибусь, если скажу, что не меньше трети ханов пришло к власти или было лишено ее насильственным путем. В определенные периоды и того больше. И курултай часто являлся дополнительным способом придания законности правлению хана, пришедшего к власти путем переворота. Но у этого пути есть нюансы. Во-первых, разные политические силы могли провести несколько альтернативных курултаев и одновременно избрать своих ханов. Это означало гражданскую войну, победитель в которой становился законным правителем всего государства. Самый ранний пример. После смерти хана Мунке два его брата Хубилай в Китае и Ариг-Буга в Монголии на курултаях были провозглашены императорами Монгольской империи. Подобные ситуации возникали и в последующем. Можно вспомнить Золотую Орду эпохи великой замятни в 1360—1370-е годы. Там тоже одновременно пять-шесть кандидатов на трон могли провозглашаться ханами.

В ряде случаев курултай был способом придания законности правлению «задним числом». Кто-то мог незаконно захватить власть, а потом провести курултай, на котором его формально избирали ханом. Есть примеры, когда таким образом вступали на престол даже не потомки Чингисхана. В Монголии XV века был ойратский правитель Эсэн-тайши. Он был потомком Чингисхана по женской линии, один из его прадедов был женат на представительнице рода Чингисхана. Никакой другой чингизидской крови у него не было! Но в силу того, что он был самым влиятельным, самым могущественным монгольским феодалом, он провозгласил себя ханом, убив нескольких чингизидов, и провел курултай, где за ним признали ханский титул.

Или другой пример. Середина XVIII века. Представитель узбекской династии мангытов в Бухарском ханстве Мухаммад Рахимбий также сверг и убил нескольких потомков Чингисхана, после чего провозгласил ханом себя самого. Он не был чингизидом даже по женской линии. Но провели курултай, и он был признан ханом. Когда мы обсуждали это с коллегами, один современный исследователь заметил, ведь, по сути, получается, что на курултае этого узурпатора признали чингизидом. Хотя ни «капли крови» в нем не текло.

После смерти хана Мунке два его брата Хубилай в Китае и Ариг-Буга в Монголии на курултаях были провозглашены императорами Монгольской империи. Илл. wikipedia.org (посмертный портрет Хубилая кисти китайского художника Ажанико)

— Интересно, почему таким же образом не заполучили ханский титул ордынские диктаторы Мамай и Едигей?



— Мне представляется, что они хорошо учитывали ситуацию. Наверно в XIV—XV веках авторитет рода Чингисхана, как единственных претендентов на верховную власть, был достаточно высок. В случае претензии на трон со стороны нечингизида, против него могли ополчиться все политические силы. Даже смертельные враги могли объединиться между собой, чтобы расправиться с таким узурпатором. Но это стало возможно в условиях падения авторитета рода Чингизидов и его вырождения. Когда Эсэн-тайши провозгласил себя ханом, потомков Чингисхана в Монголии не осталось. Было несколько сомнительных претендентов на трон, но он на их фоне выглядел не менее законным кандидатом, да еще и более сильным.

За XVIII век в истории Средней Азии потомки Чингисхана зарекомендовали себя как крайне неэффективные правители. Поэтому в XVIII — начале XIX веков на троны Бухарского эмирата, Хивинского ханства и Кокандского ханства выступают представители местных узбекских династий, которые принимают ханские титулы. Хотя потомки Чингисхана были в этих государствах и в соседнем Казахстане, находившемся под российским управлением, местное население склонялось к более эффективным и энергичным местным правителям и выбирало их на курултае.

Чем Чингизиды отличались от Рюриковичей

— Можно ли сравнивать статус рода Чингисхана в тюркских государствах со статусом рода Рюрика на Руси?

— Сравнить можно, но все-таки статус разный в силу особенностей политического развития русского государства и тюрко-монгольских государств. У Чингизидов было тотальное и всеохватное право претендовать на любой трон на всем протяжении распавшейся Монгольской империи. Насколько я знаю, на Руси такого не было. Хотя в период раздробленности в домонгольскую эпоху могло быть, что представитель черниговской княжеской династии претендует на киевский или даже галицко-волынский престол, это было связано с кризисом власти, когда местная династия иссякла и создается новая.

А вот в монгольском мире считалось так, что представитель рода Чингисхана по прямой мужской линии мог провозгласить себя ханом, при условии, что он будет избран на курултае. Казахские султаны — потомки ханов Золотой Орды, могли быть ханами в Хиве, а это уже Чагатайский улус, или в Восточном Туркестане, в Кашгарии, а это тоже восточная часть Чагатайского улуса. Казахский хан Абулхаир претендовал на власть над башкирами, то есть почти над Поволжьем.

Представитель одного государства видел себя претендентом на троны на всем пространстве этой распавшейся Золотой Орды. Главное условие, что местная элита должна его призвать, избрать и признать. Ханы как раз добивались того, чтобы эта процедура избрания выборов официально соблюдалась. В глазах подданных это был яркий символ легитимности власти, законности претензий на престол.

Победил Василий, представитель которого заявил, что хан несколькими годами ранее признал его права на княжение своим ярлыком. Илл. wikipedia.org



«Курултай мог возвести на престол и курултай мог лишить престола»

— С выборами вроде бы разобрались. Как выглядела церемония возведения избранного хана на престол?

— По этому вопросу нет единого мнения среди исследователей. Есть две церемонии интронизации. Одна монгольская, которая известна по источникам XIII—XIV веков. Другая уже тюркская, которая получила очень большое развитие в большинстве государств постмонгольского мира. Монгольская церемония заключалась в том, что хана брали за руки и за пояс несколько наиболее авторитетных членов рода Чингисхана, и вот так «под белы рученьки» сажали на трон. Гораздо более известна тюркская церемония поднятия на белом войлоке. Видимо, она показалась наиболее приемлемой и в глазах преобладающего тюркского населения выглядела наиболее яркой и наиболее легитимной. Представители знати растягивали огромный белый войлок, на котором поднимали избранного правителя. После этого он уже приобретал официальный статус, мог давать распоряжения, распределять чины и улусы.

— Очевидно, что никакой присяги хан не должен был приносить. Но ведь кроме прав и полномочий у него наверняка были обязанности?

— Скажем так, были ограничения власти. Считать потомков Чингисхана абсолютными монархами нет никаких оснований. Они ограничивались в правах и законодательством Монгольской империи, иногда указами и распоряжениями своих предшественников, а иногда и своими собственными указами.

Один из моих любимых примеров в пользу того, что хан был связан собственным волеизъявлением, довольно известен. Это спор за великое княжение между московским великим князем Василием Васильевичем (будущим Темным) и его дядей Юрием Звенигородским. Они в 1433 приехали на суд к хану Улу-Мухаммеду и приводили разные доводы в пользу того, кто достоин трона. Победил Василий, представитель которого заявил, что хан несколькими годами ранее признал его права на княжение своим ярлыком. И хотя хану больше нравился Юрий Звенигородский, тем не менее он не изменил ранее изданный указ.

Также хан не мог позволить бесконтрольные расправы над своими родственниками, перетасовку улусов и прочие подобные действия. Потому что как хана могли избрать на курултае, так могли и сместить. И такое несколько раз случалось на протяжении XIV века. Со слов арабского путешественника ибн Баттуты известно про среднеазиатского хана Тармаширина, что прошел курултай, на котором хан был официально объявлен низложенным.

— Получается, что процедура импичмента была известна уже тогда.

— Это не импичмент, а лишение власти в том же порядке, в каком хан этой властью был наделен. Курултай мог возвести на престол и курултай мог лишить престола. Это тоже позволяет провести параллели с русскими земскими соборами. Вы упоминали Василия Шуйского, который был возведен на престол на не очень законном земском соборе. На таком же не очень законном соборе его и лишили власти. Но порядок был соблюден.

Местное население склонно было видеть в московских царях — преемников ханов из рода Чингисхана. Илл. wikipedia.org («Царь Иоанн IV открывает первый Земский собор своею покаянною речью». Картина Клавдия Лебедева)



Русские цари не считали себя преемниками Золотой Орды

— Можно ли говорить об ордынском влиянии на политические институты и традиции России? Об этом часто говорят евразийцы в положительном смысле, а сторонники европейского пути — в отрицательном. Как на это смотрят специалисты по этой теме?

— Мне кажется, что абсолютизировать влияние золотоордынских политических традиций на развитие русского государства неправильно, как и абсолютизировать исключительно западное влияние. Поскольку Россия — государство евразийское, оно было открыто веяниям из самых разных регионов. Если взять систему избрания правителей на земских соборах, то можно увидеть параллели и с тюрко-монгольскими курултаями, и с польским сеймами и со съездами немецкой знати по избранию императора. Может, даже и влияния не было. Просто, достигая определенного уровня политического правового развития, каждое общество формирует аналогичные политические институты. В условиях кризиса власти избрание правителя на представительных собраниях является проверенным способом выработки политического компромисса.

— Со временем значительная часть тюркских народов бывшей Золотой Орды вошла в состав России. Перенесли ли они на русского царя то отношение, которое сложилось к ханам из рода Чингисхана?

— Этот вопрос неоднократно и подробно рассматривался исследователями. Если кратко резюмировать, то для того, чтобы подчеркнуть законность власти московских царей, предлагались разные обоснования легитимности. Во-первых, самими российскими властями, во-вторых, местным населением.

Местное население склонно было видеть в московских царях преемников ханов из рода Чингисхана. Иногда представители регионов, которые признали власть московских царей, обращались к Ивану Грозному как к чингизиду, как это делали ногайцы. Но самим московским правителям, ни Ивану III, ни Ивану IV, это было совершенно не нужно. Они не поддерживали данную традицию и строили свою идеологию на том, что благодаря Божией воле и помощи, благодаря собственной силе сумели присоединить эти государства.

Преемниками золотоордынских ханов в династическом отношении московские правители себя не видели, но старались соблюдать местные традиции. Как известно, после присоединения Казани, Астрахани и Сибири русские цари приняли титул царей казанских, астраханских и сибирских. В течение какого-то времени эти территории находились как бы в состоянии личной унии с Московским государством. Московский царь одновременно правил в нескольких государствах, но они не были неотъемлемой частью именно Московского государства. Была довольно сложная политическая система, которая на сегодняшний день изучена недостаточно хорошо. Поэтому есть хорошие перспективы для исследования истории этих государств на протяжении XVI—XVII веков.

Как известно, после присоединения Казани, Астрахани и Сибири русские цари приняли титул царей казанских, астраханских и сибирских. В течение какого-то времени эти территории находились как бы в состоянии личной унии с Московским государством. Илл. wikipedia.org (Петр Коровин. Осада Казани)



— Корректно ли выводить истоки современной политической культуры тюркских государств из средневековых курултаев?

— Действительно, есть очень большой соблазн обнаружить истоки демократических процедур в древней истории своего народа. Показать, что когда-то в раннем средневековье мы практиковали избирательную систему, похожую на современную. Но я считаю, что здесь мы имеем дело больше с исторической памятью. В условиях глобализации и сближения политических систем всего мира демократические институты опираются на западную традицию выборов. А традиции курултаев, сеймов и земских соборов — это предмет для изучения историков, но не современных политиков. Хотя позицию того или иного кандидата может украсить утверждение, что в давние времена наши предшественники тоже выбирались среди кандидатов, имеющих равные возможности для занятия должности. Но надо помнить, что механизм тех выборов был совершенно иным.

Марк Шишкин