Григорий Шром: «Безопасность производства означает безопасность как работников предприятия, так и казанцев – это суть политики «Казаньоргсинтеза»

Заместитель главного инженера о беспрецедентных мерах безопасности и об аварии, произошедшей в феврале этого года

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

Опасные промышленные объекты, расположенные в городской черте, пользуются повышенным вниманием со стороны населения. Любые инциденты, происходящие на объекте, вызывают бурную общественную реакцию. Доказательством этого может служить резонанс, возникший после публикации в соцсетях снимков аварии на промплощадке «Казаньоргсинтеза» в феврале этого года. Между тем заместитель главного инженера по промышленной безопасности ПАО «Казаньоргсинтез» Григорий Шром рассказал, что с 2006 года на КОСе не было ни одной аварии, да и в последнем случае с нештатной ситуацией справились в считанные минуты и без последствий. О том, как строится система промбезопасности на «Казаньоргсинтезе», сколько предприятие выделяет средств на охрану труда и от каких неприятностей спасают столицу специальные службы КОСа — в интервью «Реальному времени».

От контроля воздушной среды до спасения людей

— Григорий Исакович, что входит в обязанности службы промышленной безопасности «Казаньоргсинтеза»?

— Структура службы промышленной безопасности состоит из службы охраны труда, управления технического надзора, санитарно-промышленной лаборатории и отдела гражданской обороны. Методически службе подчиняются пожарные подразделения и «Территориальный отдельный газоспасательный отряд» (ТОГСО).

Основные обязанности, возложенные на подразделения службы промышленной безопасности – это осуществление производственного контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности; осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии; контроль за состоянием и условиями эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений; контроль за обеспечением пожарной безопасности, а также газозащиты. Кроме того, санитарно-промышленная лаборатория проводит систематический контроль воздуха рабочей зоны, а также контроль за промышленными выбросами. Отдел гражданской обороны «Казаньоргсинтез» занимается организационной работой по обеспечению безопасности работников общества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. На случай ЧС на территории КОСа расположены оборудованные по всем требованиям правил бомбоубежища. По содержанию и оснащенности бомбоубежищ «Казаньоргсинтез» занял первое место на республиканском конкурсе.

— Какие задачи ставятся перед службой?

— Первоочередная задача — это обеспечение безопасности людей, как работающих на предприятии, так и жителей Казани. Но хотелось бы отметить немаловажную деталь — работа по обеспечению безопасности производства на «Казаньоргсинтезе» не замыкается только на работе надзорных служб общества. На нашем предприятии выстроена система работы в данном направлении таким образом, что каждый работник предприятия отвечает за определенные направления и несет за это персональную ответственность.

Большинство подразделений «Казаньоргсинтеза» относится к опасным производственным объектам



Персонал подразделений, занятый эксплуатацией и обслуживанием опасных производственных объектов, также четко осознает всю ответственность за результаты своей работы в части обеспечения безопасности труда и производства. Для КОСа приоритетность обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, сохранения жизни и здоровья работников общества и населения города, является основой принятой Политики в области промышленной безопасности, безопасности труда и охраны здоровья. Большинство подразделений «Казаньоргсинтеза» относится к опасным производственным объектам, но это не говорит о том, что жители города Казани должны проявлять повышенное беспокойство по данному поводу.

— С какими показателями «Казаньоргнсинтез» завершил 2017 года?

— Если подводить итоги 2017 года, то наши показатели одни из лучших в Татарстане и Российской Федерации. Это подтвердило и участие в конкурсе «Успех и безопасность». В 2016 году мы стали первыми среди предприятий Республики Татарстан. За 2017 год итоги конкурса еще не подводились.

«Казаньоргсинтез» работал без аварий 12 лет

— Как часто до ЧП в феврале этого года на территории «Казаньоргсинтеза» происходили аварии?

— Аварий на предприятии не было с 2006 года. По поводу аварийной ситуации, произошедшей в феврале 2018 года на «Казаньоргсинтезе», хотелось бы отметить, что анализ, проведенные инструментальные замеры и оценки произошедшей 05 февраля 2018 года аварии на ПАО «Казаньоргсинтез», получившей большой общественный резонанс, показывают отсутствие нанесения какого-либо ущерба и вреда работникам общества, жителям города и окружающей среде.

Вообще, если говорить о базовых принципах, на которых в современных условиях должна строиться работа предприятий по обеспечению промышленной безопасности на промышленных предприятиях, уже в большей степени функционирующая на «Казаньоргсинтезе», — это в первую очередь риск-ориентированная модель управления промышленной безопасностью. Суть данной модели заключается в оценке существующих рисков, управления ими и принятия превентивных мер по их минимизации.

Если же говорить о теории рисков возникновения аварий, то, согласно проводимым расчетам по принятым методикам, вероятность возникновения аварий на большинстве промышленных предприятий, даже при максимальном соблюдении всех действующих норм и правил, составляет, как правило, не реже одного раза в шесть лет.

На ПАО «Казаньоргсинтез» не было аварий 12 лет. Фото Максима Платонова



Но это, конечно, не говорит о том, что возникновение аварий с установленной периодичностью является нормальным явлением. Данные расчеты подтверждают лишь то, что в современных условиях эксплуатации таких технически сложных и высокоопасных производственных объектов, как «Казаньоргсинтез», в принципе, достигнуть абсолютного отсутствия данных рисков в настоящее время вряд ли возможно. Но стремиться к этому необходимо. На ПАО «Казаньоргсинтез» не было аварий 12 лет. И хотелось бы отметить, что на предприятии проводится большой комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на минимизацию риска их возникновения.

— Однако февральская авария оказалась в центре внимания пользователей соцсетей и СМИ. Установлены ли сейчас причины произошедшего инцидента?

— В настоящее время расследование аварии не завершено. На «Казаньоргсинтезе» работает специально созданная комиссия, также к расследованию привлечены независимые эксперты и официальные выводы пока что делать преждевременно. Проводится большая, детальная работа.

«Вся авария до ее ликвидации заняла не более 12 минут»

Конечно, обеспокоенность людей и возникший ажиотаж вокруг февральской аварии на «Казаньоргсинтезе» понять можно. В наше время, информация в социальных сетях распространяется мгновенно. Зачастую данная информация является недостоверной, а пройдя через несколько источников распространения «обрастает» все большими подробностями, в большинстве своем искаженными. К сожалению, приходится констатировать и то, что официальные средства массовой информации и телевидение также часто используют в своих публикациях и репортажах не проверенную информацию. Отсюда и возникает общественный резонанс.

Кадры произошедшей на ПАО «Казаньоргсинтез» аварии, опубликованные в социальных сетях и средствах массовой информации, связаны с процессом горения и дымообразования. Тут хотелось бы пояснить следующее: в данной ситуации происходил процесс горения газа — этилена.

Учитывая физические свойства газа, в подобных случаях действия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций заключаются в отключении от технологической линии участка, на котором произошла данная ситуация, полном выгорании продукта горения, охлаждении расположенных в непосредственном близости технических устройств, перевода сбросных газов в специально предназначенную для сжигания факельную установку и подаче в систему инертного газа — азота.

Более того, если не происходит процесс горения газа ввиду накопления энергии возникает вероятность возникновения более опасной аварийной ситуации — взрыва с последующим горением. Так что публикация каких-либо кадров без соответствующего пояснения и квалифицированных разъяснений зачастую создают более критичную картину, чем есть на самом деле.



Со своей стороны могу сказать, что уже через 3 минуты с момента возникновения аварии главный инженер ПАО «Казаньоргсинтеза», члены исполнительной дирекции предприятия, отвечающие за безопасность и производство, руководители объекта, на котором произошла авария, я и руководители службы промышленной безопасности, профессиональные аварийно-спасательные формирования (5-ОГПС МЧС РТ и ООО «ТОГСО») были на месте возгорания и действовали согласно своим должностным обязанностям в случаях аварийных ситуаций.

Работа профессиональных аварийно-спасательных формирований «Казаньоргсинтеза» организована таким образом, что для локализации и ликвидации ЧС или аварии они прибывают на место не позднее 5—6 минут с момента возникновения аварии. Кроме того, также четко отработаны действия технологического и ремонтного персонала подразделений в случае возникновений каких-либо чрезвычайных ситуаций. И в данной ситуации все отработали максимально слаженно, исключив возможность дальнейшего развития аварийной ситуации.

Задача службы промышленной безопасности при аварийных ситуациях заключается в первую очередь в оценке возможного риска для персонала и определении возможного количества пострадавших.

5 февраля пострадавших в результате аварии не было, и сама ситуация не представляла из себя ничего страшного, общее время на локализацию и ликвидацию данной аварийной ситуации составило не более 12 минут. Таким образом, аварийная ситуация находилась под полным контролем и показала готовность предприятия к действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

— Ходили слухи о выбросе паров ртути и аммиака…

— В производственных процессах ПАО «Казаньоргсинтез» ртуть не используется ни в каком качестве. Аммиак на ПАО «Казаньоргсинтезе» присутствует, но он не используется в технологическом процессе производства сэвилена, на котором произошла авария. Таким образом, выбросов данных веществ в воздушную среду не было и в принципе быть не могло.

Вообще, производство сэвилена, на котором произошла авария, берет свое начало в 1965 году. Длительный период времени, начиная с 90-х годов, данное производство являлось самостоятельным юридическим лицом и только 5 лет назад снова вошло в состав КОСа, и общество проводит все возможные мероприятия, направленные на безопасность данного производства. Сейчас мы — единственные производители сэвилена в России, и это производство необходимо российской промышленности.

— О каких последствиях этой аварии можно сейчас говорить?

— Как я уже говорил и еще раз подчеркиваю, что нанесения какого-либо ущерба и вреда здоровью работников общества, жителей города и окружающей среде в результате аварии не произошло. И это не просто голословное утверждение.

Во-первых, непосредственно после произошедшей аварии, санитарно-промышленной лабораторией общества проведены анализы воздушной среды непосредственно на территории общества и каких-либо нарушений не зафиксировано. Кроме того, в районе жилого комплекса Жилплощадка расположен стационарный пост ПАО «Казаньоргсинтез» по контролю атмосферного воздуха, оборудованный автоматическими пробоотборными устройствами. И по данным проведенных замеров непосредственно после произошедшей аварии, а также дополнительных замеров, каких-либо несоответствий в районе жилого комплекса не установлено.

Во-вторых, передвижной лабораторией Министерства экологии и природных ресурсов РТ при непосредственном участии инспекторов Федерального управления Росприроднадзора также были проведены все необходимые замеры воздушной среды. И каких-либо нарушений установленных нормативов ими не зафиксировано. Что касается распространенных слухов о выбитых стеклах на Жилплощадке, то данные факты абсолютно ничем не подтверждены и являются домыслами.

Под постоянным надзором

— Как часто в 2017 году проводились проверки Ростехнадзора?

— Поскольку ПАО «Казаньоргсинтез» эксплуатирует опасные производственные объекты, естественно, взаимодействие с Приволжским управлением Ростехнадзора по различным направлениям своей деятельности осуществляется практически на постоянной основе. Если же конкретизировать вопрос по отношению к проводимым проверкам, то, согласно действующему законодательству Российской Федерации, периодичность проводимых проверок опасных производственных объектов напрямую зависит от их класса опасности. И если это объекты первого класса опасности, то в отношении их устанавливается режим постоянного надзора. На остальных объектах общества периодичность проведения плановых проверок составляет от одного раза в год до одного раза в три года (за исключением объектов четвертого класса опасности, на которых плановые проверки не проводятся).

— Какие мероприятия проводит «Казаньоргсинтез», чтобы не допустить возникновения аварий на производстве?

— Тут я бы хотел сделать существенное уточнение. На ПАО «Казаньоргсинтез» проводится большой объем организационно-технических мероприятий, направленных не только на недопущение аварийных ситуаций, но и любых других нештатных ситуаций. Так как недопущение развития любого инцидента в аварию, является залогом успешной безаварийной работы.

Для этих целей на ПАО «Казаньоргсинтез» разработана вся необходимая документация, регламентирующая порядок безопасного ведения технологического процесса, а также действия в случаях отклонений он норм технологического режима и аварийных ситуациях (технологические регламенты, инструкции по рабочим местам, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и т. д.). Систематически проводятся все виды обучения и инструктажа персонала по правилам безопасного производства работ; отработка действий персонала в случаях возникновения нештатных ситуаций; заключены договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (ФКУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» и ООО «ТОГСО») которые занимаются не только ликвидацией аварий, но и проводят профилактические мероприятия; созданы внештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников предприятия. И это только одни из основных мероприятий.

Что же касается технических мероприятий, то в первую очередь необходимо отметить, что на предприятии проводится огромная работа по модернизации оборудования и доведению до требований действующих правил и норм. Для этих целей на ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно разрабатывается и реализуется уже упомянутая мной Программа технического перевооружения по замене изношенного оборудования и по доведению до требований норм и правил. Политика руководства предприятия и ГК «ТАИФ» заключается в том, чтобы производственное оборудование отвечало самым современным международным стандартам.

— Какая работа проводится по замене устаревшего оборудования?

— Как мною уже было отмечено, модернизация оборудования проводится ежегодно согласно разработанной Программе технического перевооружения по замене изношенного оборудования и по доведению до требований норм и правил.

— Как давно вы внедрили на предприятии Систему менеджмента безопасности труда? Был ли ощутимый эффект от введения этого стандарта?

— На «Казаньоргсинтезе» Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья внедрена и сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов в 2011 году. Несмотря на небольшой период времени, прошедший с момента перехода предприятия на новый уровень организации работы по охране труда, можно с уверенностью констатировать положительный эффект от внедрения вышеуказанной системы.

Проводимая согласно разработанным документированным процедурам работа дает возможность заблаговременно идентифицировать и управлять профессиональными рисками на каждом рабочем месте как работников общества, так и персонала организаций, производящих различные виды работ на территории общества, что в конечном итоге позволяет минимизировать вероятность получения производственных травм, профессиональных заболеваний работниками, принимать превентивные меры для поддержания уровня профессиональных рисков в допустимых и соответствующих обязательствам ПАО «Казаньоргсинтез» по действующему законодательству и принятой политике в области БТиОЗ пределах.

Трехступенчатая система аттестации работников КОСа

— Как часто «Казаньоргсинтез» проводит обучение работников?

— Вопросам подготовки и обучения персонала на предприятии уделяется большое внимание. Так как обученный персонал — основа всех основ в организации безопасной работы любого предприятия. Подготовка, обучение, аттестация (проверка знаний) как рабочих, так и руководителей всех уровней и специалистов на ПАО «Казаньоргсинтез» — далеко не формализованная процедура.

Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации рабочих в «Казаньоргсинтезе» осуществляется индивидуальным методом по разработанным программам. Для проведения профессионального обучения в обществе создана учебно-материальная база. Обучение проводят специально подготовленные для этой цели высококвалифицированные специалисты и рабочие. Подготовка (переподготовка) и повышение квалификации по профессиям, по которым не допускается индивидуальная форма обучения, проводится в учебно-курсовых комбинатах.

Со всеми работниками согласно установленному локальными нормативными актами порядку проводятся все виды инструктажей, тренинги, учения



Система подготовки и аттестации руководителей и специалистов ПАО «Казаньоргсинтез» предусматривает многоуровневый характер, состоящий из: оценки состояния охраны труда на руководимом аттестуемым руководителем участке; предварительной проверки знаний работника руководителем подразделения; предаттестационной подготовки с отрывом от производства с последующим компьютерным тестированием по обучающе-контролирующей системе в специально оборудованном учебном классе; аттестации в аттестационной комиссии общества под председательством главного инженера «Казаньоргсинтеза» (в случае положительных результатов на предыдущих этапах).

В процессе трудовой деятельности со всеми работниками согласно установленному локальными нормативными актами порядку проводятся все виды инструктажей, тренинги, учения и отработка действий в случае возникновения каких-либо аварийных или чрезвычайных ситуаций.

«Наши пожарные части снабжены техникой, которой нет больше ни в одной части казанского гарнизона»

— Расскажите о работе пожарных подразделений «Казаньоргсинтеза».

— Я бы здесь не стал выделять только пожарные подразделения, а привел бы еще данные по газоспасательной службе. ФКУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» и ООО «ТОГСО» являются профессиональными аварийно – спасательными формированиями, предоставляющими свои услуги ПАО «Казаньоргсинтез» на договорной основе. Согласно условиям заключенных договоров данные формирования оказывают услуги ПАО «Казаньоргсинте» по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, профилактике пожаров («5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)»; по спасению людей и предупреждению возможных аварийных ситуаций (ООО «ТОГСО»).

Заключение договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями является обязательным требованием Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и, по моему мнению, именно взаимодействие предприятия и правильная организация работы с профессиональными формированиями является наиважнейшим элементом в общей системы обеспечения безопасности производства и людей.

— Закупалась ли в последний период времени новая пожарная техника и техника для газоспасателей?

— Руководством предприятия, в лице Руслана Альбертовича (Руслан Шигабутдинов, председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез), Фарида Гертовича (Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтеза), Рафаэля Атласовича (Рафаэль Сафаров, главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез») уделяется особое внимание техническому обеспечению как пожарных частей, так и газоспасателей. Нам поставлена задача укомплектовать данные подразделения самым современным оборудованием и техникой. И она успешно выполняется.

В настоящее время в расположении пожарных частей имеется и уникальная техника, закупленная ПАО «Казаньоргсинтез», в частности, автолестница АЛ-42, позволяющая решать поставленные задачи на высоте до 42 метра. Эффективность данной автолестницы уже доказана при ликвидации пожаров и спасению людей на объектах, не входящих в структуру ПАО «Казаньоргсинтез». Сейчас по поручению председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Шигабутдинова Р.А. прорабатывается вопрос закупки еще одной автолестницы, рассчитанной на высоту до 65 метров.

Прорабатывается вопрос закупки еще одной автолестницы, рассчитанной на высоту до 65 метров



Что касается оснащения профессиональных газоспасателей, то здесь работа ведется тоже достаточно хорошо. В 2016 году ПАО «Казаньоргсинтез» закупил полностью оборудованный спецавтомобиль на базе микроавтобуса «Фольксваген», а также оперативный автомобиль на базе микроавтобуса «Газель». Кроме того, газоспасатели обеспечены всем необходимым оборудованием и средствами защиты фирмы Дрегер.

Также хотелось бы отметить, что высокий уровень профессионализма ФКУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» и ООО «ТОГСО» подтверждает и тот факт, что данные подразделения привлекаются, в случае необходимости и по согласованию с руководством ПАО «Казаньоргсинтез», к ликвидации чрезвычайных ситуаций, происходящих не на территории общества. При этом, конечно же, общество не остается незащищенным (на такие случаи на дежурство выступают резервные силы и средства).