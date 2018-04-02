Госзакупки: СИНХ просит оценить свои облигации, а «Татэнерго» — снести градирню

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Инноваторы из Минсельхоза зальют «дизеля» почти на 3 миллиарда

Крупнейшим тендером недели стал заказ, опубликованный ГУП «РАЦИН» («Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций») 27 марта. Согласно нему, ведомство осуществит закупку у единственного поставщика дизельного топлива на общую сумму в 2,66 млрд рублей. Единственным поставщиком стала «Татнефть».

Особых подробностей закупки в документации не приводится — самого договора там нет, есть только извещение о закупке у единственного поставщика. Из него можно узнать, что решение было принято еще 23 марта, топливо будет поставляться на условиях стопроцентной предоплаты до 30 ноября 2018 года. Напомним, в конце прошлого года РАЦИН покупал у АО «Аммоний» удобрения на 1,3 млрд рублей.

Новый архив в Казани обойдется в 142 миллиона

Главное строительное ведомство региона — ГКУ «Главинвестстрой» — на неделе обнародовало тендер, в соответствии с которым потратит на строительство здания хранилища Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан по улице Декабристов, 4 в Казани сумму 142 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 марта по 12 апреля. Аукцион состоится 16 апреля.

Строительство будет профинансировано из бюджета Татарстана. Работы должны быть выполнены в срок до 30 октября 2018 года. Как следует из технического задания, должны быть выполнены все виды работ — начиная от подготовительных, свайных и земляных, а также инженерной защиты территории — до благоустройства. Отметим, что на данный момент по указанному адресу около станции метро «Козья Слобода» располагается Центральный государственный архив аудиовизуальных документов Татарстана — здание находится неподалеку от пересечения улиц Декабристов и Солдатской.

Комитет внешнего благоустройства собирается потратить на содержание парков, садов и скверов сумму 63 млн рублей. Фото Максима Платонова

«Скверные» миллионы

Казань готовится к летнему сезону, и поэтому городской комитет внешнего благоустройства собирается потратить на содержание парков, садов, скверов и городского леса «Лебяжье» сумму 63 млн рублей. 26 марта был объявлен соответствующий тендер. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 апреля, а аукцион состоится 16 апреля. Год назад на аналогичные работы потратили 60 млн рублей.

Работы касаются содержания территорий в летний период 2018 года. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет создать благоприятные условия для отдыха населения, сохранить зеленые насаждения и улучшить их внешний вид. Исполнитель должен будет ухаживать за деревьями (в том числе вырубать сухие и аварийные деревья), дорожками, лестницами и малыми архитектурными формами, заниматься подкормкой деревьев, ремонтом газонов. В списке — 126 объектов, включая лес «Лебяжье», Ленинский сад, сквер по улице Федосеевской. В отдельном лоте из 15 объектов значатся парки «Черное озеро», парк Горького, сквер Аксенова, Лядской сад, парк Победы, Горкинский и Ометьевский лес.

Снести градирню до основания и засеять газоном

«Татэнерго» собирается избавиться от одного из своих объектов. На неделе, 26 марта, был обнародован тендер на 47 миллионов рублей на ликвидацию градирни №6 Казанской ТЭЦ-2. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 апреля, а 11 апреля их будут рассматривать. Тогда же и будут подведены итоги.

Согласно техническому заданию, работы должны быть выполнены в срок по 28 сентября 2018 года. Исполнитель должен будет демонтировать трубопровод подачи воды, железобетонные опоры, 25 метров железобетонной вытяжной башни. Также подрядчик должен будет засыпать грунтом котлован, образованный после демонтажа градирни, посеять и полить газон.

Казанский аэропорт собирается обновить технику для обслуживания туалетов на борту самолетов. Фото Максима Платонова

Первым делом… туалеты для самолетов

Казанский аэропорт собирается обновить технику для обслуживания туалетов на борту самолетов. В соответствии с тендером, обнародованным 23 марта, МАК заплатит 12,7 млн рублей за поставку новой аэродромной спецтехники с подъемной платформой для обслуживания туалетных отсеков воздушных судов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта, рассматриваться они будут 2 апреля. Тогда же будут подведены итоги закупки.

Из технического задания следует, что указанной техникой должен быть автомобиль на базе КАМАЗ-4308 с механической коробкой передач. Технический отсек, в котором размещается спецоборудование, должен быть изготовлен из металлического каркаса. В качестве источника горячего воздуха должен выступать независимый подогреватель на жидком топливе, работающий независимо от спецоборудования. Объем бака для сбора отходов должен составлять не менее 1500 литров, объем бака для воды — 800 литров, для дезинфекционной жидкости — не менее 400 литров. Грузоподъемность подъемной платформы должна быть не менее 200 кг. За указанные 12,7 миллиона Международный аэропорт «Казань» получит всего один такой автомобиль.

Английский медиков Татарстана поднимут до уровня intermediate

Министерство здравоохранения Татарстана, тендеры которого мы подробно анализировали в феврале, задумалось о языковой подготовке своих сотрудников. 27 марта ведомство обнародовало тендер, в соответствии с которым собирается заплатить 10 млн рублей за интенсивное обучение разговорному английскому языку сотрудников аппарата Минздрава, а также медицинских организаций Татарстана. Заявки принимаются до 17 апреля, рассматриваться они будут на следующий день — 18 апреля.

Из технического задания можно узнать, что ставятся цели формирования навыков разговорной речи, понимания английской речи на слух до уровня B1 (intermediate) с учетом специфики медицинской профессиональной деятельности. Обучающиеся с исходными уровнями starter и beginner должны научиться коммуницировать с пострадавшими (больными) для оказания первой медицинской помощи. Для сотрудников с изначальным уровнем elementary требования жестче — они должны сформировать способность получить расширенную информацию о состоянии пациента, собрать анамнез. Сотрудники с уровнем pre-intermediate должны будут пройти расширенное обучение специальной лексике, общению в письменной форме, умению проводить деловые встречи с иностранными коллегами и поддерживать беседу с ними в неофициальной обстановке. Всего обучение проведут для 300 человек.

Ведомство готово заплатить 1,74 млн рублей за изготовление очков виртуальной реальности для распространения на Фестивале болельщиков FIFA. Фото Максима Платонова

Сергей Иванов погрузит «болел» в виртуальную реальность почти за 2 миллиона

Тем временем Госкомитет Татарстана по туризму собирается заняться развлечениями на чемпионате мира по футболу. Ведомство готово заплатить 1,74 млн рублей за изготовление очков виртуальной реальности для распространения на Фестивале болельщиков FIFA. Соответствующая информация стала известна благодаря тендеру, обнародованному 28 марта. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 апреля, 9 апреля состоится аукцион.

Исполнитель должен будет изготовить не менее 5 тысяч штук картонных складных очков виртуальной реальности двух разновидностей. Очки предназначены для просмотра видеороликов в формате 360 градусов с помощью отдельно установленного смартфона. Они должны имитировать коробку, имеющую с одной стороны откидную крышку для фиксации смартфона. Поставка должна осуществляться с 13 по 27 июня на площадь у Центра семьи «Казан», в павильон города-организатора на Фестивале болельщиков FIFA.

Миллион для человека с бульвара Капуцинов

А вот ГБУК РТ «Татаркино», сменившее в конце 2017 года логотип, собирается не покупать приспособления для просмотра контента, а само создавать его. Учреждение заплатит 1,22 млн рублей за производство детских короткометражных фильмов. Тендер на это был объявлен 29 марта. Заявки на участие будут приниматься до 6 апреля, а сам аукцион состоится 9 апреля.

Исполнитель должен осуществить комплекс работ по производству альманаха короткометражных детских игровых фильмов на татарском языке с русскими субтитрами по оригинальным рассказам и юморескам либо по мотивам рассказов и юморесок татарстанских писателей, членов Союза писателей: Гимадиева, Сайфуллина, Галиуллина, Закировой.

Всего нужно будет создать 16 мини-фильмов общим хронометражем не менее 80 минут. Все мини-фильмы должны быть созданы для детской аудитории школьного возраста, с учетом психологических особенностей детей и восприятия детской аудиторией. Сюжеты фильмов должны отражать традиционные духовно-нравственные ценности.

Все мини-фильмы должны быть созданы для детской аудитории школьного возраста, с учетом психологических особенностей детей и восприятия детской аудиторией. Фото Максима Платонова



Хождение зеленодольских корабелов за три моря

«Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» собирается поучаствовать в выставке в Индии. На эти цели предприятие готово потратить 1 млн рублей — они будут направлены на организацию участия в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «Дефекспо Индия-2018». Информация об этом появилась 29 марта, закупка будет произведена у единственного поставщика — «Рособоронэкспорта».

На обеспечение необорудованной выставочной площадью в закрытом павильоне будет потрачено 8,859 тысячи долларов. Еще 8487 долларов будет потрачено на обеспечение ее оборудования. Общая стоимость закупки составит, таким образом, 17,3 тысячи долларов. Выставка пройдет в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля 2018 года. На работу делегации ЗПКБ, напомним, будет потрачен еще 1 миллион рублей.

СИНХ просит оценить свои облигации

А вот ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс», дочерняя компания «Связьинвестнефтехима», заплатит за «осуществление рейтинговых действий» в отношении своих облигаций 800 тысяч рублей. Об этом стало известно 29 марта, заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 апреля. Итоги закупки будут подведены 6 апреля.

Как следует из технического задания, от исполнителя потребуется провести присвоение и мониторинг кредитного рейтинга. Для этого нужно провести рейтинговый анализ, принять решение по рейтингу долговых инструментов заказчика, направить уведомление о рейтинговом действии, выдать заключения и иные документы. Исполнитель должен быть внесен Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.