«Татаркино» в луче света

Десять новых фильмов ждут премьер

Фото: Олег Тихонов

Обновленные сайты «Татаркино» и фестиваля мусульманского кино, новый логотип, амбициозные новые проекты — с этим организация входит в новый год. Грядущие перемены могут коснуться и кинопроизводства в республике. Об этом накануне шла речь на пресс-конференции директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой. Подробнее — в материале «Реального времени».



Приоритет — удобство

Пресс-конференция началась с презентации нового логотипа «Татаркино». Его разработчики показали несколько рабочих вариантов, а затем презентовали тот, на котором остановились. Для написания нового логотипа был разработан новый шрифт, сочетание более архаичного с современным, на надпись падает направленный луч света, как это бывает при освещении съемочной площадки.

Перемены коснулись и двух сайтов — «Татаркино» и Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Как пояснили разработчики обновленных сайтов, во главу угла ставилось удобство пользователей. Например, на сайте «Татаркино», помимо обновленного дизайна, просто в один клик можно узнать много полезной информации. В частности, какие есть вакансии в сфере кинопроизводства в республике, какие кастинги будут проводиться.

Пресс-конференция началась с презентации нового логотипа «Татаркино»

На сайте Международного фестиваля мусульманского кино теперь можно найти архивы кинофестивалей прошлых лет. Здесь же, когда будущий фестиваль начнется, можно будет получить информацию о кинопоказах, расписанную буквально по залам кинотеатров города. Оба сайта имеют версии для мобильных устройств. Они выполнены на трех языках — русском, татарском и английском.

Десять новых фильмов

Пресс-конференция проходила в зале кинотеатра «Мир» — базовой площадке «Татаркино». Как сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, работа на этой площадке будет еще более интенсивной. Например, ко всем существующим в «Мире» кинофестивалям, а здесь их проходит несколько, в конце марта, в период «Науруза», прибавится еще один, который будет посвящен кинематографу тюркского мира. Скоро пройдет и обновление сайта этого кинотеатра.

Перемены коснулись и двух сайтов — «Татаркино» и Казанского международного фестиваля мусульманского кино



Кстати, кинофестивалям в работе «Татаркино» отведено большое место. Например, Казанский международный фестиваль мусульманского кино заключил договор о сотрудничестве с Асуанским международным фестивалем женского кино. В феврале будущего года казанцы представят на Асуанском фестивале фильм Юлии Захаровой «Халима». Он был в программе Казанского фестиваля этого года и получил одну из наград.

«У Асуанского фестиваля особый формат, на нем могут быть представлены фильмы о женщинах и снятые женщинами. «Халима», которая рассказывает о девочке в хиджабе, попавшей в элитную школу, в этот формат вписывается», — пояснила Миляуша Айтуганова.

Коснулись на пресс-конференции и вопросов кинопроизводства. По словам Миляуши Айтугановой, сейчас в Татарстане ждут премьерных показов 10 новых фильмов, часть из них снята на гранты, часть является копродукцией. На культурном форуме, прошедшем в ноябре в Санкт-Петербурге, было отмечено, что положение с кинопроизводством в Татарстане более благополучное, чем в других регионах, мы идем сразу за Москвой и Северной Пальмирой.

Как сообщила Миляуша Айтуганова, работа в «Мире» будет еще более интенсивной



Продвигать татарстанское кино в мире собираются разными способами, среди них проект, который делается совместно с Конгрессом татар. В его рамках татарстанские фильмы будут показывать и в регионах России, и в странах СНГ, и за границей, там, где проживают татарские диаспоры. Это будут «Дни татарстанского кино».

К сожалению, пока не удается наладить проекты, касающиеся копродукции. Предложения по сотрудничеству были, кинематографистов других стран устраивают и локации в Татарстане, где красивая природа, леса и реки, уровень специалистов, но пока нет серьезной материально-технической базы, нет центра киноиндустрии. Работа над таким центром — одна из задач «Татаркино».

К отрадным достижениям минувшего года можно отнести возобновление кинопоказов в сельской местности. Сельские клубы, которые часто стоят незагруженными, сейчас начали оживать. Как в старые добрые времена, «Татаркино» привозит в глубинку новые фильмы.