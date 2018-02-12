Госзакупки: компьютеры для Вертолетного, ремонт машин для Кабмина и дизайн-мышление для «Алабуги»

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. Тендер недели: 180 миллиона за пропуск трафика в сетях «МТС» и «Билайн»

Одной из крупнейших закупок недели стали два тендера, опубликованные юрлицом оператора сотовой связи «Таттелекома» — «Летай». ООО «ТМТ» собирается заплатить 98,3 млн рублей за присоединение сетей и пропуск трафика ПАО «МТС», и еще 79,7 млн — ПАО «Вымпелком» (юрлицо оператора «Билайн»). Информация о закупках появилась 2 февраля, они будут произведены в формате «у единственного поставщика».

Известно, что в этом заказе подразумеваются услуги по присоединению сетей связи, пропуску трафика, заключаются роуминговые соглашения. Срок действия договоров составляет 1 год, с 1 февраля 2018 по 1 февраля 2019 года. В случае с «Билайном» услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной связи обойдется в 0,95 рубля.

2. Товарный знак недели: 34 млн рублей от «Радиоэлектроники» за использование логотипа «КРЭТ»

А вот научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени Шимко, крупнейшее предприятие радиопромышленности в Татарстане, заплатит 34 млн рублей другому крупному предприятию из той же отрасли — АО «Концерн радиоэлектронные технологии» Николая Колесова (входит в «Ростех») как единственному поставщику за использование товарных знаков. Соответствующая информация была обнародована 6 февраля.

Согласно договору, речь идет о десяти товарных знаках, которые относятся к антеннам, аппаратуре для наблюдения и контроля, навигационным инструментам и приборам наблюдения, а также техническим исследованиям. Ежемесячно «Радиоэлектроника» будет платить за их использование 2,25 млн рублей. Любопытно, что фактически все товарные знаки представляют собой логотип «КРЭТ» в разных вариациях.

Фактически все товарные знаки представляют собой логотип «КРЭТ» в разных вариациях. Фото Александра Третьякова

3. Еда недели: общественное питание на предприятии «Туполева» за 30 млн рублей

Главным тендером недели, связанным с едой, стал заказ ПАО «Туполев». Авиационное предприятие заплатит 30 млн рублей за организацию общественного питания. Соответствующая информация появилась 2 февраля, заявки принимаются до 19 февраля, а итоги будут подведены 15 марта.

Услуги должны оказываться с 1 апреля 2018 года по 28 февраля 2019 года. Речь, судя по всему, идет о предоставлении питания в пунктах общественного питания предприятия. Из документации можно узнать, что там могут продаваться, к примеру, винегрет по 19 рублей, салат «Мимоза» по 30 рублей, борщ с говядиной, картофелем и сметаной по 37 рублей. А также: лагман — за 95, тефтели — за 42, манты — за 80 и картофельная запеканка с мясом — за 70 рублей. Отварной рис должен стоить 14 рублей, тушеная капуста — 23 рубля, лимонное желе — 7 рублей, рисовая молочная каша — 24 рубля, чай — 5 рублей.

В конце ноября, напомним, «Туполев» обнародовал госзакупку на 7,3 млн рублей на проживание персонала сторонних организаций в гостинице «Лайф Хостел».

4. Дорога недели: 14,5 миллиона за разработку ремонта дороги в Челнах

Главным «дорожным» тендером недели стал заказ, обнародованный «Главтатдортрансом». Ведомство при татарстанском Минтрансе собирается заплатить 14,5 млн рублей за проектно-изыскательные работы для реконструкции улицы 40 лет Победы в Набережных Челнах. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 по 27 февраля, рассматриваться они будут 28 февраля.

Согласно техзаданию, речь идет о реконструкции четырехполосной дороги длиной 6,3 км и шириной 16 м. Работы должны быть выполнены до 21 мая 2018 года. Отметим, что указанная дорога проходит между проспектами Вахитова и Хасана Туфана, параллельно Московскому проспекту и недалеко от Вахитовского кольца.

Работы должны быть выполнены до 21 мая 2018 года. Фото nabchelny.ru



5. IT недели: 105 компьютеров и мониторов для Вертолетного завода

Одно из крупнейших предприятий Татарстана — ПАО «Казанский вертолетный завод», на котором недавно сменился гендиректор — собирается закупить вычислительной техники на 118 тыс. долларов, что эквивалентно 6,7 млн рублей. Об этом стало известно 2 февраля. Заявки принимаются до 26 февраля, а итоги закупки будут подведены 14 марта.

Как следует из технической документации, договор на поставку действует до 31 декабря 2018 года. Само оборудование должно быть поставлено в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявки. В список оборудования входят 105 компьютеров и 105 мониторов к ним. 50 компьютеров должны быть с двухъядерными процессорами Celeron, 8 Гб оперативной памяти и SSD на 120 Гб. Еще у 55 компьютеров должны быть четырехядерные процессоры Intel Core i5-7400 с жестким диском на 1000 Гб и SSD на 120 Гб. В 50-ти из них будет 16 Гб оперативной памяти, в пяти — 32 Гб.

6. Автомобиль недели: «Мерседес» за 2 миллиона для «ТранзитСити»

А вот ООО «ТК «ТранзитСити», в основном известное как сеть автозаправочных станций «Ирбис», собирается заплатить 2 млн рублей за автомобиль Mercedes Benz C180. Срок приема заявок по этому конкурсу — до 12 февраля.

Как следует из описания требуемого автомобиля, Mercedes-Benz C180 особой серии W205 должен быть белым, с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 1,6 л. Товар должен быть поставлен в течение трех дней. Конкретная комплектация автомобиля не указывается, но стандартная мощность такого автомобиля составляет 156 л. с., машина оснащена активным парковочным ассистентом, автоматической климатической установкой Thermatic, системой контроля давления в шинах.

Mercedes-Benz C180 особой серии W205 должен быть белым, с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 1,6 л. Фото pilot-auto.su

7. Выставка недели: миллион на участие ЗПКБ в выставке в Индии

«Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», которое хочет контролировать «Ак Барс Холдинг», тем временем собирается заплатить почти миллион — а точнее, 954 тыс. рублей — за оказание услуг в период проведения Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений «Декспо-Индия-2018». Информация о закупке появилась 2 февраля, произведена она будет у единственного поставщика. Единственную заявку на участие подало московское ООО «Прогресс-Тур Групп». Компания зарегистрирована в июле 2016 года, учредитель и гендиректор компании — Александр Журавлев.

Сама выставка пройдет в индийском городе Ченнай с 11 по 14 апреля 2018 года. 486 тыс. рублей будет потрачено на три одноместных номера, 188 тыс. — на билеты по маршруту Москва — Ченнай — Москва — Казань на троих, 156 тыс. — на административно-хозяйственное обеспечение работы делегации, 70 тыс. — на транспортное обслуживание, 18 тыс. — на оформление виз и медицинских страховок. Еще 36 тыс. рублей будет потрачено на 5%-ю комиссию.

8. Техобслуживание недели: 800 тысяч на ремонт трех автомобилей Кабмина

Пока «ТранзитСити» покупает новый автомобиль, хозяйственное управление при Кабинете министров Татарстана озаботилось ремонтом старых. На неделе стало известно, что управление потратит на ремонт трех автомобилей 767 тыс. рублей. О тендере стало известно 7 февраля, 16 февраля заканчивается прием заявок, а 19 февраля состоится аукцион.

Как следует из технического задания, ремонт потребуется двум Ford Mondeo и Toyota Land Cruiser Prado. На ремонт «Лэнд Крузера» будет потрачено около 325 тыс. рублей, из которых 122 тыс. будут потрачены на гидроблок, 70 тыс. — на планетарный механизм, 40 тыс. — на фрикционы со стальными дисками и комплектом прокладок. В двух Ford Mondeo также будут менять гидроблок (за 80 и 100 тыс. рублей), гидротрансформатор на 23 тыс. и комплект подшипников за 21 тыс. рублей. Работы должны быть завершены, что называется, «еще вчера» — как следует из технического задания, до 10 декабря 2017 года.

Управление потратит на ремонт трех автомобилей 767 тыс. рублей. Фото Максима Платонова

9. Концерт недели: полмиллиона на «Вивальди-оркестр»

Татарская государственная филармония имени Тукая собирается заплатить 486 тыс. рублей за организацию концерта Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра». Об этом стало известно 8 февраля, закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Им стало ООО «Концертное агентство «Русские концертно-театральные сезоны». Компания зарегистрирована меньше года назад — в марте 2017 года в Казани, на улице Адоратского. Учредитель и директор — Ренат Закиров (также владеет ООО «Агентство «Система продажи абонементов и билетов»).

Концерт должен состояться 16 февраля 2018 года. 420 тыс. рублей будет потрачено на непосредственно организационные расходы — в частности, оплату работы артистов и подготовку индивидуального репертуара. Еще 66 тыс. рублей будет потрачено на подготовительный процесс — в том числе бронирование номеров в гостинице и согласование маршрутов передвижения артистов.

10. Курсы недели: 400 тысяч от «Алабуги» за семинар по дизайн-мышлению

Чуть меньшая сумма будет потрачена АО «ОЭЗ ППТ Алабуга» за проведение семинара по теме «Дизайн-мышление» для слушателей Корпоративного университета — 400 тыс. рублей. Информация об этом появилась 8 февраля. Закупка будет произведена у единственного поставщика — Инны Мелик-Гайказовой.

Как следует из технического задания, программа двухдневного семинара, который должен был пройти на территории ОЭЗ 8—9 февраля, состоит из пяти пунктов. Это — введение в дизайн-мышление, определение бизнес-задач/проекта, инструменты дизайн-мышления, основные этапы дизайн-мышления, практические занятия с отработкой навыков. Всего семинар должен продлиться не более 16 часов.